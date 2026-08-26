ETV Bharat / bharat

गुजरात : वडोदरा में स्वाइन फ्लू के दो मामले सामने आए, आइसोलेशन वार्ड तैयार

वडोदरा (गुजरात) : वडोदरा में स्वाइन फ्लू के दो मामले सामने आने के बाद सिस्टम को अलर्ट कर दिया गया है. सयाजी जनरल अस्पताल (SSG) में स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए 25 बिस्तर वाला आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है. एक मरीज की स्वाइन फ्लू रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. वहीं, एक मरीज को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है.

स्वाइन फ्लू को लेकर तैयारियां शुरू

वडोदरा के सयाजी जनरल अस्पताल (SSG) में स्वाइन फ्लू को लेकर जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. स्वाइन फ्लू के मामलों के कारण अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर है.

जानकारी के अनुसार, महेशभाई तडवी नाम के मरीज की स्वाइन फ्लू रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. मरीज की हालत गंभीर बताई जा रही है. गंभीर हालत को देखते हुए मरीज को मेडिकल निगरानी में रखा गया है और नोडल अधिकारी पूरी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं.

वहीं, मुस्कान नाम की एक मरीज का भी स्वाइन फ्लू का इलाज चल रहा था. इलाज के बाद उसकी सेहत में सुधार हुआ और अस्पताल प्रशासन ने उसे छुट्टी दे दी.