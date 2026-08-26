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गुजरात : वडोदरा में स्वाइन फ्लू के दो मामले सामने आए, आइसोलेशन वार्ड तैयार

गुजरात के वडोदरा में स्वाइन फ्लू के दो मामले आने के बाद अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है.

Office of the Medical Superintendent, SSG Hospital, Vadodara.
वडोदरा के एसएसजी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक का कार्यालय. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2026 at 7:49 PM IST

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वडोदरा (गुजरात) : वडोदरा में स्वाइन फ्लू के दो मामले सामने आने के बाद सिस्टम को अलर्ट कर दिया गया है. सयाजी जनरल अस्पताल (SSG) में स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए 25 बिस्तर वाला आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है. एक मरीज की स्वाइन फ्लू रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. वहीं, एक मरीज को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है.

स्वाइन फ्लू को लेकर तैयारियां शुरू
वडोदरा के सयाजी जनरल अस्पताल (SSG) में स्वाइन फ्लू को लेकर जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. स्वाइन फ्लू के मामलों के कारण अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर है.

जानकारी के अनुसार, महेशभाई तडवी नाम के मरीज की स्वाइन फ्लू रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. मरीज की हालत गंभीर बताई जा रही है. गंभीर हालत को देखते हुए मरीज को मेडिकल निगरानी में रखा गया है और नोडल अधिकारी पूरी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं.

वहीं, मुस्कान नाम की एक मरीज का भी स्वाइन फ्लू का इलाज चल रहा था. इलाज के बाद उसकी सेहत में सुधार हुआ और अस्पताल प्रशासन ने उसे छुट्टी दे दी.

अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड तैयार
अस्पताल प्रशासन ने स्वाइन फ्लू के मरीजों के इलाज के लिए आइसोलेशन की व्यवस्था की है। 25-बिस्तर वाला आइसोलेशन वार्ड तैयार रखा गया है और मरीजों को अलग रखने और ज़रूरत के अनुसार इलाज देने के इंतजाम किए गए हैं.

फिलहाल, प्रशासन पॉजिटिव मरीज की हालत पर कड़ी नजर रख रहा है. मरीज का इलाज और जरूरी मेडिकल प्रक्रियाएं नोडल अधिकारी की देखरेख में की जा रही हैं. इसके साथ ही, अस्पताल प्रशासन संदिग्ध मरीज की रिपोर्ट और इलाज की स्थिति पर भी नजर रख रहा है.

चूंकि स्वाइन फ्लू एक ऐसा संक्रमण है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, इसलिए अस्पताल में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आइसोलेशन और जरूरी सावधानियां बरतना महत्वपूर्ण है. एसएसजी अस्पताल में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अलग वार्ड तैयार किए गए हैं.

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SSG HOSPITAL ISOLATION WARD READY
वडोदरा में स्वाइन फ्लू
TWO SWINE FLU CASES IN VADODARA

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