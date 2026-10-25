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करनाल में साइबर ठगी के मामले में दो आरोपी यूपी से गिरफ्तार, पाकिस्तान तक जुड़े तार

करनाल में साइबर ठगी के मामले में दो आरोपी यूपी से गिरफ्तार ( ETV Bharat )

करनाल : साइबर ठगी के नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए करनाल साइबर थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि दोनों आरोपी कमीशन के लालच में साइबर ठगों को अपने बैंक खाते उपलब्ध करवाते थे और ठगी की रकम खातों में पहुंचते ही उसे निकालकर या ऑनलाइन दूसरे खातों में ट्रांसफर कर देते थे. पुलिस जांच में इस नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सामने आने की बात भी कही गई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों में से एक के संपर्क पाकिस्तान तक जुड़े होने की बात सामने आई है. दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. मामले में तीसरा आरोपी अभी फरार है

एपीके के जरिए खाते से निकाले थे ढाई लाख रुपए : साइबर थाना के जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार के अनुसार, 16 अगस्त 2025 को एक शिकायतकर्ता के साथ एपीके एप के जरिए साइबर ठगी की वारदात हुई थी. शिकायतकर्ता के बैंक खाते से 2 लाख 55 हजार रुपये निकाल लिए गए थे. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और बैंक खातों में हुए लेन-देन की कड़ियों को जोड़ते हुए आरोपियों तक पहुंच बनाई. इसी जांच के आधार पर उत्तर प्रदेश से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.