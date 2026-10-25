करनाल में साइबर ठगी के मामले में दो आरोपी यूपी से गिरफ्तार, पाकिस्तान तक जुड़े तार
हरियाणा के करनाल में साइबर ठगी के मामले में दो आरोपियों को यूपी से गिरफ्तार किया गया है जिनके तार पाकिस्तान तक जुड़े हैं.
Published : October 25, 2026 at 10:23 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 10:36 PM IST
करनाल : साइबर ठगी के नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए करनाल साइबर थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि दोनों आरोपी कमीशन के लालच में साइबर ठगों को अपने बैंक खाते उपलब्ध करवाते थे और ठगी की रकम खातों में पहुंचते ही उसे निकालकर या ऑनलाइन दूसरे खातों में ट्रांसफर कर देते थे. पुलिस जांच में इस नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सामने आने की बात भी कही गई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों में से एक के संपर्क पाकिस्तान तक जुड़े होने की बात सामने आई है. दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. मामले में तीसरा आरोपी अभी फरार है
एपीके के जरिए खाते से निकाले थे ढाई लाख रुपए : साइबर थाना के जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार के अनुसार, 16 अगस्त 2025 को एक शिकायतकर्ता के साथ एपीके एप के जरिए साइबर ठगी की वारदात हुई थी. शिकायतकर्ता के बैंक खाते से 2 लाख 55 हजार रुपये निकाल लिए गए थे. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और बैंक खातों में हुए लेन-देन की कड़ियों को जोड़ते हुए आरोपियों तक पहुंच बनाई. इसी जांच के आधार पर उत्तर प्रदेश से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.
कमीशन के बदले खाते दिए : पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में हरदोई जिले के एक गांव का रहने वाला जिशान शामिल है. आरोप है कि उसने कमीशन के बदले अपना बैंक खाता साइबर ठगों को उपलब्ध करवाया था. ठगी की रकम इस खाते में आने के बाद उसे निकालने या आगे ट्रांसफर करने का काम किया जाता था. दूसरा आरोपी संभल का रहने वाला शाहरुख है. पुलिस जांच में साजिश नाम के युवक का नाम भी सामने आया है, जो कथित तौर पर आरोपियों के संपर्क में रहता था और ठगी के लिए बैंक खाते उपलब्ध करवाने में भूमिका निभाता था.
चीन, पाकिस्तान और कंबोडिया में नेटवर्क के मास्टरमाइंड होने का दावा : जांच अधिकारी के अनुसार, जांच के दौरान साइबर ठगी के इस नेटवर्क के तार विदेशों तक जुड़े होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस का कहना है कि नेटवर्क के मास्टरमाइंड चीन, पाकिस्तान और कंबोडिया में बैठकर काम करते हैं. आरोपियों में से एक के संपर्क पाकिस्तान तक जुड़े होने की बात भी सामने आई है. हालांकि, इन अंतरराष्ट्रीय संपर्कों और नेटवर्क में शामिल लोगों की भूमिका को लेकर जांच जारी है. पुलिस लेन-देन के पूरे रास्ते और ठगी की रकम किन-किन खातों तक पहुंची, इसकी भी पड़ताल कर रही है.
तीसरे आरोपी की तलाश जारी : दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस फरार तीसरे आरोपी की तलाश में जुटी है. जांच अधिकारी मुकेश कुमार के मुताबिक, मामले में बैंक खातों के इस्तेमाल, ठगी की रकम के लेन-देन और अन्य संदिग्धों की भूमिका की जांच की जा रही है. पुलिस का प्रयास है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचकर साइबर ठगी के पूरे तौर-तरीके का खुलासा किया जा सके.
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