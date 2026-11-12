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जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में पेट्रोलिंग पर निकले दो SPO लापता, सर्च ऑपरेशन जारी

प्रतीकात्मक फोटो ( ETV Bharat )

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के ऊंचे इलाकों से बुधवार को दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) के लापता होने की खबर के बाद बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी.

स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO), रशपाल कुमार और बाबी चंद, लोकल पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) में तैनात हैं. वे पहाड़ी जिले के दूर-दराज के दच्छन-मारवाह इलाके से लापता हो गए. सूत्रों ने बताया कि दोनों जवान इलाके में सिक्योरिटी और पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे थे.