जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में पेट्रोलिंग पर निकले दो SPO लापता, सर्च ऑपरेशन जारी
सुरक्षा बलों और पुलिस टीमों ने लापता SPOs का पता लगाने के लिए आस-पास के पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया.
Published : November 12, 2026 at 9:07 AM IST
जम्मू: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के ऊंचे इलाकों से बुधवार को दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) के लापता होने की खबर के बाद बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी.
स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO), रशपाल कुमार और बाबी चंद, लोकल पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) में तैनात हैं. वे पहाड़ी जिले के दूर-दराज के दच्छन-मारवाह इलाके से लापता हो गए. सूत्रों ने बताया कि दोनों जवान इलाके में सिक्योरिटी और पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे थे.
Kishtwar, Jammu and Kashmir: A massive search operation has been launched across Kishtwar district after two Special Police Officers (SPOs) went missing in the Dherna forest area of Marwah during a search operation. Kishtwar Police and the Indian Army have intensified security measures across the district— IANS (@ians_india) November 12, 2026
अधिकारियों के मुताबिक यात्रा के दौरान दोनों जवानों के लापता होने की खबर मिली, जिसके बाद संबंधित सिक्योरिटी यूनिट्स को तुरंत अलर्ट कर दिया गया. सूचना मिलने पर सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस टीमों ने लापता जवानों का पता लगाने के लिए आसपास के पहाड़ी और मुश्किल इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया.
यह हमला दिन में पहले दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) चौकी पर हुए हमले के बाद हुआ. संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा चौकी पर की गई फायरिंग में सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हो गए. हमलावरों ने दोपहर करीब 2.15 बजे 46वीं सीआरपीएफ बटालियन के सेंट्रल पुलिस के जवानों पर फायरिंग की.
Kishtwar, Jammu and Kashmir: A search operation is underway after two Special Police Officers (SPOs), identified as Rishipal and Bobby Chand, went missing while on patrol in the Inderwan area of Upper Ridge Deharna https://t.co/lIaXc1utej— IANS (@ians_india) November 11, 2026
सूत्रों के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार दो हमलावरों ने श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे के पास कुलगाम के अखरान इलाके में ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ पार्टी पर फायरिंग की और मौके से भाग गए. यह हमला जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में वेशो फेस्टिवल में शामिल होने से कुछ घंटे पहले हुआ.