जम्मू-कश्मीर : कठुआ में आतंकवादियों से संबंधों के आरोप में दो एसपीओ बर्खास्त

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों से संबंध रखने पर दो एसपीओ को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है.

Two SPOs were dismissed in Jammu and Kashmir for alleged links with terrorists
जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से संबंधों के आरोप में दो एसपीओ बर्खास्त (प्रतीकात्मक फोटो-ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 9, 2025 at 1:20 PM IST

जम्मू : जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकवादियों के साथ कथित संबंधों के कारण दो विशेष पुलिस अधिकारियों (SPO) को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया.

अधिकारियों ने बताया कि एसपीओ अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अब्बास को पहले भी आतंकवादी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था.

उन्होंने बताया कि कठुआ की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहिता शर्मा ने दोनों एसपीओ को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने का आदेश दिया. दोनों पुलिसकर्मियों पर आतंकवादियों को सहायता प्रदान करने का आरोप है.

बताया जाता है कि पुलिस की नौकरी मिलने के बाद भी अब्दुल लतीफ आतंकवादियों के संपर्क में रहने के साथ ही उनकी सहायता करता था. इस वजह से उस पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी. इतना ही नहीं डोडा में एक साल की जेल की सजा भी वह काट चुका है. अंतत: कठुआ पुलिस ने अब उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया है. वहीं दूसरे आरोपी मोहम्मद अब्बास पर अभी तक चार एफआईआर दर्ज हैं. जांच में यह भी पता चला है कि वह काफी समय से आतंकवादियों के संपर्क में था.

इससे पहले जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दो सरकारी शिक्षकों को कथित आतंकवादी संबंधों के आरोप में गुरुवार को बर्खास्त कर दिया था. बर्खास्त शिक्षकों में राजौरी निवासी माजिद इकबाल डार और रियासी निवासी गुलाम हुसैन शामिल हैं.

संविधान के अनुच्छेद 311(2)(सी) के तहत कर्मचारियों को स्पष्टीकरण का अवसर दिए बिना या उनके आचरण की जांच किए बिना उनकी सेवाएं समाप्त करने का सरकार को अधिकार है. इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त/सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) के उप-खंड (ग) के अंतर्गत उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि राज्य की सुरक्षा के हित में खेउरिंग स्कूल, शिक्षा विभाग के शिक्षक माजिद इकबाल डार के मामले में जाच कराना समीचीन नहीं है. उपराज्यपाल एतद्द्वारा माजिद इकबाल डार को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करते हैं."

इसी तरह का बर्खास्तगी आदेश रियासी जिले के माहौर तहसील के कलवा मुलास निवासी गुलाम हुसैन को भी जारी किया गया. पिछले चार वर्षों में जम्मू-कश्मीर में 80 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को अनुच्छेद 311(2)(ग) के तहत बर्खास्त किया गया है.

