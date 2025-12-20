ETV Bharat / bharat

डेढ़ लाख में खरीदा 'करैत' सांप और सोते हुए पिता को डसवाया, 3 करोड़ की बीमा राशि ने खोल दी बेटों की पोल

तिरुवल्लूर (तमिलनाडु): तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां दो बेटों ने मिलकर अपने ही पिता को मारने की एक भयानक साजिश रची. उनका मकसद था पिता के बीमा के तीन करोड़ रुपये हड़पना और अनुकंपा पर सरकारी नौकरी पाना. उन्होंने साजिश को अंजाम देने के लिए एक ऐसे तरीके का इस्तेमाल किया जिससे उनकी मौत एक हादसा लगे.

क्या है घटनाः

तिरुवल्लूर जिले के तिरुथानी के पास पोडाटुरपेट टाउन पंचायत के रहने वाले गणेशन (56), इलाके के ही एक सरकारी स्कूल में लैब असिस्टेंट के रूप में कार्यरत थे. उनके दो बेटे हैं- मोहनराज और हरिहरन. पिछले साल अक्टूबर में, इन दोनों बेटों ने पोडाटुरपेट्टई पुलिस स्टेशन में सूचना दी कि घर पर सोते समय सांप के काटने से गणेशन की मौत हो गई.

शक के घेरे में कैसे आयेः

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. तफ्तीश के दौरान पता चला कि मृतक गणेशन के नाम पर कुल 11 इंश्योरेंस पॉलिसियां थीं, जिनमें से 4 पॉलिसियां उन्होंने खुद ली थीं. इस बात ने पुलिस के मन में शक पैदा कर दिया. इसी बीच, संबंधित बीमा कंपनी की ओर से नॉर्थ ज़ोन के आईजी (IG) असरा गर्ग को एक शिकायत मिली, जिससे पुलिस का शक पुख्ता हो गया.

बीमा कंपनी ने बताया कि गणेशन के दोनों बेटे उनकी मौत को लेकर अलग-अलग बयान दे रहे हैं, इसलिए उनकी जांच की जानी चाहिए. इसके बाद गुम्मिदीपोंडी की डीएसपी जयश्री के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया और सघन जांच शुरू की गई. शुरुआत में तो दोनों बेटों ने अनजान बनने का नाटक किया, लेकिन पूछताछ के दौरान आखिरकार उन्होंने कबूल कर लिया कि उन्होंने बीमा की रकम हड़पने के लिए ही अपने पिता की हत्या की थी.