मणिपुर में ब्राउन शुगर के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, हथियार और गोला-बारूद बरामद
मणिपुर में आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए खुफिया जानकारी के आधार पर सघन अभियान चलाया जा रहा है.
By ANI
Published : November 5, 2025 at 1:45 PM IST
इंफाल: मणिपुर पुलिस ने मंगलवार को इंफाल पश्चिम जिले के सेकमाई पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सेकमाई पंगलताबी क्षेत्र से लगभग 2 किलोग्राम ब्राउन शुगर के साथ दो अंतरराज्यीय ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया. एक प्रेस विज्ञप्ति में गिरफ्तारी के बाबत जानकारी दी गयी. आरोपियों की पहचान मोहम्मद मुस्तकीम और उमर खान के रुप में की गयी.
विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्य में जबरन वसूली और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए खुफिया जानकारी के आधार पर सघन अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में पिछले 24 घंटों में सुरक्षा बलों ने जिलों के सीमांत और संवेदनशील क्षेत्रों में तलाशी अभियान जारी रखा. जिसके परिणामस्वरूप मंगलवार को हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया.
सुरक्षा बलों ने उरण चिरू गांव और उसके आसपास के इलाकों से एक .32 पिस्तौल, एक 9 एमएम पिस्तौल, एक .22 राइफल, एक रिपीटर गन, तीन हैंड ग्रेनेड और दो डेटोनेटर और तीन .32 जिंदा गोलाबारूद बरामद किया. एक अन्य अभियान में सुरक्षा बलों ने थौबल जिले के खोंगजोम पुलिस थाने के अंतर्गत टेंथा हसबैंड की तलहटी से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया.
इसके अलावा, मणिपुर पुलिस ने मोटर वाहन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अपना अभियान जारी रखा. पुलिस ने मोटर वाहन उल्लंघन के 17 चालान काटे. कुल 46,000 रुपये जुर्माना वसूला गया. विज्ञप्ति के अनुसार, मणिपुर के विभिन्न जिलों में, पहाड़ी और घाटी दोनों क्षेत्रों में, कुल 115 नाके (चेकपॉइंट) लगाए गए थे. पुलिस ने कहा कि सभी संवेदनशील स्थानों पर कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं.
पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और झूठे वीडियो से सावधान रहें. विज्ञप्ति में कहा गया है कि किसी भी तरह के निराधार वीडियो, ऑडियो क्लिप आदि के प्रसार की सत्यता की पुष्टि केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के नंबर 9233522822 पर संपर्क करके की जा सकती है. साथ ही, यह भी चेतावनी दी गयी है कि सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट अपलोड करने और प्रसारित करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
