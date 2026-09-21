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नूंह में नशा तस्करों पर पुलिस का प्रहार, 4.30 करोड़ रुपये की हेरोइन जब्त, दो अरेस्ट

नूंह : हरियाणा के नूंह जिले में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत तावडू सीआईए ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो नशा तस्करों को 2 किलो 125 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरबाज पुत्र हाकमदीन निवासी नानुका, जिला नूंह तथा सलीम पुत्र कमरुदीन निवासी खेडी, जिला खैरथल राजस्थान के रूप में हुई है. बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ 30 लाख रुपये बताई जा रही है.

पुलिस की गाड़ियों को टक्कर मारी : प्रेस वार्ता में एसपी डॉ. अर्पित जैन ने बताया कि नशा मुक्ति अभियान के तहत तावडू सीआईए प्रभारी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में एक टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी. इस दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि दो सक्रिय नशा तस्कर एक काले रंग की क्रेटा कार में हेरोइन लेकर रंगाला घाटी के रास्ते नानुका की ओर आने वाले हैं. सूचना के आधार पर तावडू अपराध अनुसंधान शाखा की टीम ने रंगाला घाटी के पास नाकेबंदी की. इसी दौरान संदिग्ध क्रेटा कार पुलिस को देखकर तेज गति से भागने का प्रयास करने लगी और पुलिस की सरकारी गाड़ियों को टक्कर मार दी.

नूंह में नशा तस्करों पर पुलिस का प्रहार (ETV Bharat)

दोनों आरोपियों को काबू किया गया : इसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया और दोनों आरोपियों को काबू कर लिया. टीम ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में वाहन की तलाशी ली. तलाशी के दौरान ड्राइवर सीट के पीछे छिपाकर रखे गए 40 पैकेट बरामद हुए. जांच करने पर इनमें हेरोइन पाई गई, जिसका कुल वजन 2 किलो 125 ग्राम निकला. पुलिस ने मादक पदार्थ को कब्जे में लेकर सील किया और क्रेटा कार को भी जब्त कर लिया. आरोपियों के खिलाफ थाना सदर तावडू में एनडीपीएस एक्ट तथा अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

20 दिनों में दूसरी बड़ी कामयाबी : पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन ने बताया कि जिले में नशा तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और अप्रैल में कार्यभार संभालने के बाद से विभिन्न टीमों को इस दिशा में सक्रिय किया गया है. उन्होंने कहा कि तावडू सीआईए और जिला एंटी नारकोटिक सेल की टीमों द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने डीएसपी अभिमन्यु लोहान और सीआईए तावडू प्रभारी प्रदीप हुड्डा सहित पूरी टीम की सराहना करते हुए कहा कि बीते 20 दिनों में यह दूसरी बड़ी सफलता है, जो नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस को मिली है.