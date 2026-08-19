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हरियाणा के जींद में 11 करोड़ की हेरोइन जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से कनेक्शन की आशंका

18 अगस्त को उझाना रोड पर पकड़े गये थे दोनों आरोपीः जींद पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए बताया कि "18 अगस्त को पुलिस टीम पंजाब-हरियाणा बार्डर पर स्थित गांव उझाना रोड पर गश्त कर रही थी. इसी दौरान दो युवक आते दिखाई दिए. गतिविधि संदिग्ध होने पर पुलिस ने तलाशी ली. तलाशी के दौरान दोनों के कब्जे से 5 किलो 700 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. दोनों आरोपी पैदल चल रहे थे. आरोपियों ने पूछताछ में अपना नाम हरियाणा के गढ़ी पुलिस स्टेशन अन्तर्गत पिपलथा गांव निवासी बलजीत और लवप्रीत बताया बताया."

जींदः सीआईए (अपराध जांच एजेंसी) जींद ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को पंजाब-हरियाणा बार्डर पर गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से करीब 11 करोड़ मूल्य की 5 किलो 700 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है. पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जींद में 11 करोड़ की हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)

जींद में अबतक की हेरोइन की सबसे बड़ी खेपः एसपी ने कहा कि "जींद में पहली बार हेरोइन की इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है. पुलिस के लिए यह बड़ी सफलता है, साथ ही बड़ा चैलेंज है कि इस नेटवर्क को खंगालना. इतना तो तय है कि इतने बड़े पैमाने पर हरियाणा में प्रोडक्शन नहीं है. राज्य के बाहर से किस राज्य से कनेक्शन है या किसी इंटरनेशन नेटवर्क का हिस्सा यह पता लगाना जरूरी है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन कहां से लाई गई थी और इसे आगे कहां सप्लाई किया जाना था. पुलिस मामले में नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है."

7-8 दिन के पुलिस रिमांड की तैयारीः एसपी ने बताया कि "दोनो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. दोनों ने 8वीं से 12वीं तक की पढ़ाई की है. अभी तक दोनों के खिलाफ पहले से कोई मामला दर्ज होने की बात सामने नहीं आई है. इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन की जब्ती के नेटवर्क को खंगालने के लिए 7-8 दिन का पुलिस रिमांड की डिमांड की जायेगी." जांच अधिकारी उप निरीक्षक सज्जन ने बताया कि "आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस दोनों से नशा नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है."