जोधपुर में शादी से पहले दो सगी बहनों ने उठाया खौफनाक कदम, बारात आने से पहले दे दी जान

एडीसीपी पश्चिम रोशन मीणा ने बताया कि मृतक बहनें शोभा और विमला मणाई गांव के निवासी दीप सिंह की पुत्रियां थीं. दोनों की शादी तय थी और आज बारात आने वाली, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने यह कदम उठा लिया. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सटीक कारण का पता चलेगा. पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है. दोनों बहनें निजी स्कूल में शिक्षक थीं.

जोधपुर: पुलिस कमिश्नरेट के सूरसागर थाना क्षेत्र के मणाई गांव में शनिवार को एक दुखद घटना घटी, जहां दो सगी बहनों ने आत्महत्या कर ली. खास बात यह है कि आज ही दोनों की शादी थी और बारात आने वाली थी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए एमजीएच मोर्चरी में रखवाया गया.

रात में हुआ था बंदोली का आयोजन: एडीसीपी के अनुसार, शुक्रवार देर रात घर में बंदोली का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. रात करीब 12 बजे दोनों बहनें अपने कमरे में सोने चली गईं. सुबह करीब चार बजे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. परिजन उन्हें जल्दी से जोधपुर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शवों को घर वापस लाया गया.

मामा ने पुलिस को दी सूचना: मृतकों के मामा जसवंत सिंह ने बताया कि उन्हें सुबह करीब 5 बजे छोटी बहन से फोन पर घटना की जानकारी मिली. उन्होंने तुरंत अन्य रिश्तेदारों से बात की और पुलिस को सूचित किया. पुलिस टीम सुबह छह बजे मणाई गांव पहुंची, जहां परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था. जसवंत सिंह ने कहा कि दोनों शव नीले पड़ चुके थे.

मामा ने जताया शक: मृतकों के मामा जसवंत सिंह ने बताया कि उसके जीजा के भाइयों के दबाव में दोनों भांजियों की शादी पहले भीनमाल में तय थी, वह तोड़कर पोकरण के जेमला गांव कर दी गई थी. हमारे को बहन के पास नहीं आने देते थे. चार दिन पहले विवाह का कार्ड देने के लिए बहन और जीजा घर आए थे. जसवंत सिंह ने आरोप लगाया कि दीप सिंह के छोटे भाई की वजह से दोनों ने अपनी जान दी है.