हैदराबाद में आम खाने से दो बहनों की मौत, पुलिस जांच में जुटी
आम खाने के बाद दो बहनों की मौत हो जाने की घटना को लेकर पुलिस गहन छानबीन कर रही है.
Published : June 11, 2026 at 7:37 PM IST
हैदराबाद: हैदराबाद के नारायणगुडा पीएस इलाके में आम खाने से दो बहनों की मौत हो गई. पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है. इस बारे में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सज्जनार ने अधिकारियों को लड़कियों के अंदरूनी अंगों (विसरा) के सैंपल सुरक्षित रखने और मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय लेने का निर्देश दिया है. उन्होंने ने साफ किया कि मामले की गहराई से जांच की जाएगी और मौत का सही कारण पता लगाया जाएगा.
क्या है मामला? दो दिन के अंदर इलाज के दौरान दो बहनों की मौत हो जाने की घटना ने परिवार को झकझोर कर रख दिया है. साथ ही परिवार के लोग सदमे में हैं.
बताया जाता है कि आम खाने के बाद पूरा परिवार बीमार पड़ गया और इसके बाद मौत होने का सिलसिला शुरू हो जाना शक पैदा कर रहा है. इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है.
हैदराबाद के नारायणगुडा एसआई साई संदीप द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कर्नाटक के बीदर की इंदुमती अपनी पांच बेटियों के साथ नारायणगुडा इलाके के विट्ठलवाड़ी में रहती हैं. उनके पति बीदर में रहते हैं. चार दिन पहले, एक रिश्तेदार रेणुका, इंदुमती के घर आई और साथ में आम लेकर लाई.
इसी आम को परिवार के सभी सदस्यों ने खा लिए. इसके बाद अगले दिन मां और बेटियों को बहुत उल्टी हुई. हालत बिगड़ने पर सभी काचीगुडा के एक अस्पताल में ले जाया गया. उनमें से 17 साल की भुवनेश्वरी की सोमवार को इलाज के दौरान मौत हो गई.
इस पर पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत की कि आम खाने के बाद वे बीमार पड़ गए. इससे पहले कि परिवार भुवनेश्वरी की मौत के दुख से उबर पाता, मंगलवार को 10 साल की एक और बेटी संध्यारानी की मौत हो गई. फिलहाल एक और लड़की का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने अलग-अलग एंगल से मामले की जांच की है.
"हमने अधिकारियों को लड़कियों के विसरा सैंपल सुरक्षित रखने और मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय लेने का निर्देश दिया है. हम मामले की गहराई से जांच करेंगे और मौत का सही कारण पता लगाएंगे." - सज्जनार, हैदराबाद, सिटी पुलिस कमिश्नर
ये भी पढ़ें- तिरुवनंतपुरम के भाजपा पार्षद आर सुगाथन गिरफ्तार, CPI (M) कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप