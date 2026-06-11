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हैदराबाद में आम खाने से दो बहनों की मौत, पुलिस जांच में जुटी

हैदराबाद: हैदराबाद के नारायणगुडा पीएस इलाके में आम खाने से दो बहनों की मौत हो गई. पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है. इस बारे में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सज्जनार ने अधिकारियों को लड़कियों के अंदरूनी अंगों (विसरा) के सैंपल सुरक्षित रखने और मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय लेने का निर्देश दिया है. उन्होंने ने साफ किया कि मामले की गहराई से जांच की जाएगी और मौत का सही कारण पता लगाया जाएगा.

क्या है मामला? दो दिन के अंदर इलाज के दौरान दो बहनों की मौत हो जाने की घटना ने परिवार को झकझोर कर रख दिया है. साथ ही परिवार के लोग सदमे में हैं.

बताया जाता है कि आम खाने के बाद पूरा परिवार बीमार पड़ गया और इसके बाद मौत होने का सिलसिला शुरू हो जाना शक पैदा कर रहा है. इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है.

हैदराबाद के नारायणगुडा एसआई साई संदीप द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कर्नाटक के बीदर की इंदुमती अपनी पांच बेटियों के साथ नारायणगुडा इलाके के विट्ठलवाड़ी में रहती हैं. उनके पति बीदर में रहते हैं. चार दिन पहले, एक रिश्तेदार रेणुका, इंदुमती के घर आई और साथ में आम लेकर लाई.