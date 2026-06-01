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ओडिशा के जंगल में इंसान के कटे हुए पैर मिलने से हड़कंप, बाघ के हमले में मारे जाने का शक

कुमुदबाड़ी के पास जंगल में दो कटे हुए इंसान के पैर मिले, बाघ हमले की आशंका, शव को खोजते स्थानीय लोग, वन विभाग और पुलिस ( ET V Bharat )

मयूरभंज: ओडिशा के मयूरभंज जिले में सोमवार को एक आदमी के दो कटे हुए, खून से सने पैर मिलने से हड़कंप मच गया. यह घटना जिले के करंजिया फॉरेस्ट डिवीजन के दुधियानी रेंज के तहत कुमुदबाड़ी गांव राजम साही के पास जंगल में हुई.

खबर के मुताबिक, इंसानी पैर के अलावा शरीर बाकी हिस्सा अभी तक बरामद नहीं हुआ है. हालांकि, शक जताया जा रहा है कि, किसी बाघ ने इंसान का शिकार किया है. कुमुदबाड़ी गांव राजम साही के पास जंगल में दो कटे हुए पैर पड़े देखकर स्थानीय लोगों ने वन विभाग को जानकारी दी.

सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी और जशीपुर पुलिस भी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. आसपास के हालात से ऐसा लग रहा है कि बाघ ने किसी इंसान का शिकार किया है. माना जा रहा है कि बाघ ने शरीर का आधा हिस्सा खा लिया और सिर्फ दो पैर छोड़ दिया है. मरने वाला जशीपुर थाने के बसंतपुर गांव का साधु नायक बताया जा रहा है.

पिछले रविवार सुबह, साधु नाइक अपनी बकरियों के लिए पत्ते लेने पास के जंगल में गया था. जब वह देर रात तक घर नहीं लौटा, तो उसके परिवार वालों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया. सोमवार सुबह, आस-पास के गांव वालों को जंगल में दो कटे हुए पैर और खून से सनी एक लुंगी पड़ी मिली. माना जा रहा है कि लुंगी से मरने वाले की पहचान साधु नाइक के तौर पर हुई.