ओडिशा के जंगल में इंसान के कटे हुए पैर मिलने से हड़कंप, बाघ के हमले में मारे जाने का शक
गांव वालों को आज कुमुदबाड़ी के पास जंगल में एक क्षत-विक्षत लाश मिली. शक है कि, किसी बाघ ने उसका शिकार किया है.
Published : June 1, 2026 at 8:46 PM IST
मयूरभंज: ओडिशा के मयूरभंज जिले में सोमवार को एक आदमी के दो कटे हुए, खून से सने पैर मिलने से हड़कंप मच गया. यह घटना जिले के करंजिया फॉरेस्ट डिवीजन के दुधियानी रेंज के तहत कुमुदबाड़ी गांव राजम साही के पास जंगल में हुई.
खबर के मुताबिक, इंसानी पैर के अलावा शरीर बाकी हिस्सा अभी तक बरामद नहीं हुआ है. हालांकि, शक जताया जा रहा है कि, किसी बाघ ने इंसान का शिकार किया है. कुमुदबाड़ी गांव राजम साही के पास जंगल में दो कटे हुए पैर पड़े देखकर स्थानीय लोगों ने वन विभाग को जानकारी दी.
सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी और जशीपुर पुलिस भी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. आसपास के हालात से ऐसा लग रहा है कि बाघ ने किसी इंसान का शिकार किया है. माना जा रहा है कि बाघ ने शरीर का आधा हिस्सा खा लिया और सिर्फ दो पैर छोड़ दिया है. मरने वाला जशीपुर थाने के बसंतपुर गांव का साधु नायक बताया जा रहा है.
पिछले रविवार सुबह, साधु नाइक अपनी बकरियों के लिए पत्ते लेने पास के जंगल में गया था. जब वह देर रात तक घर नहीं लौटा, तो उसके परिवार वालों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया. सोमवार सुबह, आस-पास के गांव वालों को जंगल में दो कटे हुए पैर और खून से सनी एक लुंगी पड़ी मिली. माना जा रहा है कि लुंगी से मरने वाले की पहचान साधु नाइक के तौर पर हुई.
इस बीच, इस घटना के बारे में, सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट, नॉर्थ फॉरेस्ट डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर रमेश कुमार ने एक प्रेस रिलीज के जरिए बताया कि जशीपुर पुलिस स्टेशन के बसंतपुर गांव के रहने वाले ईश्वर नाइक के बेटे साधु नाइक के कल (रविवार) लापता होने की सूचना मिली थी. आज, गांव वालों को कुमुदबाड़ी के पास जंगल में दो पैरों वाली एक क्षत-विक्षत लाश मिली. काफी खोजबीन और कोशिशों के बाद भी, लाश के बाकी हिस्से नहीं मिल पाए.
शुरुआती चरण में मौत की सही वजह जानने के लिए कोई पक्का कारण नहीं मिल सका है. अभी तक, मौके पर किसी जंगली जानवर के शामिल होने का कोई निशान या दूसरा सबूत नहीं मिला है. मौत की वजह का पता लगाने और लाश की पहचान के लिए सैंपल और दूसरे सबूत इकट्ठा किए गए हैं और उन्हें लैब में जांच के लिए भेजा गया है. आगे की जांच और तलाश जारी है. लाश की पहचान होने के बाद, दुखी परिवार को जरूरी मदद दी जाएगी.
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