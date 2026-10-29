ETV Bharat / bharat

जापान में शोध करेंगे IIT-ISM के दो शोधार्थी, एक हैजा रोकने की रणनीति पर तो दूसरा रोबोट को सिखाएगा वस्तुओं की पहचान

IIT-ISM में शोध करते शोधार्थी ( Etv Bharat )

धनबाद: IIT-ISM के दो शोधार्थियों को जापान में शोध करने का सुनहरा मौका मिला है. दोनों की रिसर्च का मकसद अलग-अलग है, लेकिन लक्ष्य एक विज्ञान और तकनीक के जरिए बड़ी समस्याओं का समाधान खोजना. एक शोधार्थी गणितीय मॉडलिंग से हैजा जैसी संक्रामक बीमारी के प्रसार को समझेंगे और रोकथाम की बेहतर रणनीति विकसित करेंगे. दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रोबोट को यह सिखाएगा कि कोई वस्तु किस पदार्थ से बनी है. स्वास्थ्य से लेकर कचरा प्रबंधन तक, इन शोधों में भविष्य की कई संभावनाएं छिपी हैं.

जापान में शोध की उड़ान