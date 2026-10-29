जापान में शोध करेंगे IIT-ISM के दो शोधार्थी, एक हैजा रोकने की रणनीति पर तो दूसरा रोबोट को सिखाएगा वस्तुओं की पहचान
IIT-ISM के दो शोधार्थी जापान जाकर शोध में हिस्सा लेंगे एक हैजा तो दूसरे रोबोटिक्स पर काम करेंगे. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 29, 2026 at 2:20 PM IST
धनबाद: IIT-ISM के दो शोधार्थियों को जापान में शोध करने का सुनहरा मौका मिला है. दोनों की रिसर्च का मकसद अलग-अलग है, लेकिन लक्ष्य एक विज्ञान और तकनीक के जरिए बड़ी समस्याओं का समाधान खोजना. एक शोधार्थी गणितीय मॉडलिंग से हैजा जैसी संक्रामक बीमारी के प्रसार को समझेंगे और रोकथाम की बेहतर रणनीति विकसित करेंगे. दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रोबोट को यह सिखाएगा कि कोई वस्तु किस पदार्थ से बनी है. स्वास्थ्य से लेकर कचरा प्रबंधन तक, इन शोधों में भविष्य की कई संभावनाएं छिपी हैं.
जापान में शोध की उड़ान
आईआईटी आईएसएम धनबाद के शोधार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोध का अवसर मिला है. डिपार्टमेंट ऑफ मैथेमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के पीएचडी स्कॉलर धीरज कुमार श्रीवास्तव और दूसरे शोधार्थी विश्वजीत अपनी-अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में नई संभावनाओं पर काम कर रहे हैं. जापान में उन्हें उन्नत शोध सुविधाओं, तकनीक और विशेषज्ञों के साथ काम करने का मौका मिलेगा. इनकी कोशिश है कि वहां से मिले अनुभव और ज्ञान का लाभ भारतीय शोध जगत को भी मिले.
हैजा की रोकथाम के लिए गणितीय मॉडलिंग
धीरज कुमार श्रीवास्तव आईआईटी आईएसएम धनबाद में पीएचडी के तीसरे वर्ष के शोधार्थी हैं. प्रोफेसर आरके उपाध्याय के मार्गदर्शन में वह संक्रामक बीमारियों की गणितीय मॉडलिंग पर काम कर रहे हैं. जापान की क्यूशू यूनिवर्सिटी में एक वर्ष के शोध कार्यक्रम के दौरान उनका फोकस हैजा जैसी बीमारी के प्रसार और उसे नियंत्रित करने में मानवीय व्यवहार की भूमिका को समझना होगा.
धीरज के मुताबिक, किसी बीमारी को नियंत्रित करने के लिए केवल दवा या टीका विकसित करना पर्याप्त नहीं है. यह समझना भी जरूरी है कि लोग टीका लगवाने, साफ पानी का इस्तेमाल करने और स्वच्छता अपनाने के प्रति कितना जागरूक हैं. इन तमाम पहलुओं का गणितीय मॉडल और उपलब्ध आंकड़ों के जरिए विश्लेषण किया जा सकता है. इस अध्ययन से यह समझने में मदद मिल सकती है कि सरकारी नीतियों, टीकाकरण, जन-जागरूकता और संसाधनों पर खर्च का बेहतर तालमेल किस तरह बीमारी की रोकथाम में मददगार हो सकता है.
रोबोट पहचानेगा किस पदार्थ की बनी है वस्तु
दूसरे शोधार्थी विश्वजीत का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर विजन से जुड़ा है. उनका उद्देश्य रोबोट को अलग-अलग वस्तुओं की बाहरी बनावट के साथ-साथ उनके पदार्थ की पहचान करने में सक्षम बनाना है. इंसान किसी वस्तु को देखकर, छूकर और उसके गुणों को महसूस करके पहचान सकता है कि वह कांच, धातु, कागज या प्लास्टिक से बनी है. लेकिन रोबोट के लिए ऐसा करना आसान नहीं है. इसके लिए शोध में आरजीबी कैमरा, थर्मल कैमरा, नियर-इन्फ्रारेड और पोलराइजेशन जैसे अलग-अलग माध्यमों से मिलने वाली जानकारी का इस्तेमाल किया जा रहा है.
शोधार्थी के अनुसार, इन माध्यमों से जुटाए गए आंकड़ों की मदद से ऐसा एआई मॉडल तैयार किया जाएगा, जो वस्तुओं के पदार्थ की पहचान कर सके. जापान में उपलब्ध उन्नत कंप्यूटिंग सुविधाओं का उपयोग मॉडल को प्रशिक्षित करने और उसकी सटीकता बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा. विश्वजीत जापान की ओसाका यूनिवर्सिटी में शोध करेंगे.
कचरा प्रबंधन में भी मिलेगी मदद
इस तकनीक का उपयोग केवल रोबोटिक्स तक सीमित नहीं है. घरों और उद्योगों से निकलने वाले कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में बांटने में भी इससे मदद मिल सकती है. अलग-अलग प्रकार के प्लास्टिक, कागज, गत्ते, कांच और जैविक कचरे की पहचान करके उन्हें उचित पुनर्चक्रण प्रक्रिया तक पहुंचाना आसान हो सकता है.
औद्योगिक और घरेलू कामकाज में भी पदार्थ की पहचान करने वाला रोबोट उपयोगी साबित हो सकता है. इससे मशीनों को वस्तुओं को संभालने के लिए उचित तरीका चुनने में मदद मिलेगी. हालांकि, इन संभावनाओं को व्यावहारिक रूप देने के लिए एआई मॉडल की सटीकता और वास्तविक परिस्थितियों में उसके प्रदर्शन का परीक्षण जरूरी होगा.
भारत-जापान के बीच ज्ञान का आदान-प्रदान
दोनों शोधार्थियों के लिए जापान में शोध का अवसर केवल नई तकनीक सीखने तक सीमित नहीं है. यह अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ काम करने और शोध के नए तरीकों को समझने का भी मौका है. धीरज कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक, जापान से लौटने के बाद वहां सीखे गए तरीकों और अनुभवों को अपने संस्थान की शोध गतिविधियों में साझा किया जा सकता है. इससे दूसरे शोधार्थियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है.
एक ओर संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए गणितीय मॉडलिंग, तो दूसरी ओर रोबोट को वस्तुओं की पहचान सिखाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आईआईटी आईएसएम के इन शोधार्थियों की अंतरराष्ट्रीय शोध यात्रा विज्ञान के दो अलग-अलग क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोलती है. अब देखना होगा कि जापान में हासिल होने वाला अनुभव और शोध आगे चलकर भारत में स्वास्थ्य सेवाओं, तकनीक और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के समाधान में कितना उपयोगी साबित होता है.
ये भी पढ़ें:
IIT-ISM के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा के नाम बड़ी उपलब्धि, महान शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए चयन
Explainer: टाइटन पनडुब्बी हादसे का रहस्य! 3800 मीटर की गहराई में क्यों ढहा कैप्सूल, IIT-ISM के शोध में सामने आईं कमजोरियां