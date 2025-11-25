ETV Bharat / bharat

'तू दुबई से सोना तस्करी करता है...' दो पुलिस वालों ने स्वर्ण व्यवसायी से लूटा सोना, गिरफ्तार

दावणगेरे (कर्नाटक): दावणगेरे में पुलिस वालों ने एक ज्वेलरी कारीगर को लूट लिया. इस मामले में दो पुलिस सब-इंस्पेक्टर (PSI) समेत कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है. लूटा गया सोना 76 ग्राम का था. यह घटना पुलिस विभाग के लिए बहुत शर्मनाक है. सभी आरोपी जेल में हैं और सोना बरामद करने की कोशिश की जा रही है.

पीड़ित कारीगर का नाम विश्वनाथ अरकसाली है. वह करवार का रहने वाला है. वह दावणगेरे के सोने के व्यापारियों से कच्चा सोना (गोल्ड बुलियन) और रिंग्स खरीदकर उनसे गहने बनवाता और बेचता था. 24 नवंबर की आधी रात करीब 12:30 बजे वह सोना लेकर करवार जाने के लिए KSRTC बस में चढ़ा ही था कि अचानक दो लोग सिविल ड्रेस में आए और कॉलर पकड़कर उसे बस से नीचे खींच लिया.

विश्वनाथ को धमकाते हुए बताया कि वो पुलिस हैं. विश्वनाथ ने जब पहचान मांगी तो उन्होंने अपना आई-कार्ड, पुलिस जीप और पिस्टल दिखाई. इसके बाद उसे पुलिस जीप में बैठाकर केटीजे नगर थाने लाए. थाने के बाहर उन्होंने वहां के पुलिसवालों से कहा कि 'हम IGP की स्पेशल स्क्वॉड से हैं, ये मामला हम खुद देख लेंगे.'

फिर विश्वनाथ को उसी जीप में बस स्टैंड ले जाकर उन्होंने धमकी दी कि 'तू दुबई से सोना तस्करी करता है, तेरे खिलाफ केस कर देंगे.' डर के मारे विश्वनाथ ने 76 ग्राम सोना उन्हें दे दिया. इसके बाद आरोपी उसे छोड़कर चले गए.