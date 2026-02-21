ETV Bharat / bharat

प.बंगाल: जादवपुर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ग्रुप में झड़प, दो प्रोफेसर घायल

मामला तेजी से बिगड़ गया. उस समय दो प्रोफेसर राजेश्वर सिंह और ललित माधव मौके से गुजर रहे थे. उन्होंने माहौल को शांत करने की कोशिश की. कहा जा रहा है कि बीच-बचाव करने की कोशिश करते समय दोनों प्रोफेसरों पर हमला किया गया. उन्हें गंभीर चोटें आने पर पास के हॉस्पिटल ले जाया गया. ललित माधव को फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन राजेश्वर सिंह की चोटें ज्यादा गंभीर थी.

शुक्रवार दोपहर को टीचर और स्टूडेंट इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के मौके पर ऑर्गनाइज एक इवेंट की तैयारी मीटिंग में शामिल हुए थे. मीटिंग खत्म होने के थोड़ी देर बाद साइंस आर्ट्स चौराहे के पास दोनों स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन के सदस्यों के बीच पहले बहस और फिर लड़ाई शुरू हो गई.

दो छात्र संगठनों के बीच हुई झड़प में दो प्रोफेसर समेत कम से कम छह स्टूडेंट भी घायल हो गए. इस घटना से प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी अथॉरिटी में चिंता फैल गई. यूनिवर्सिटी सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से आंतरिक शिकायत समिति चुनावों को लेकर छात्र संगठनों के बीच खींचतान जारी है.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के लिए छात्र प्रतिनिधियों के चुनाव के कैंपेन को लेकर दो छात्र संगठनों के समर्थकों के बीच झड़प हो गई.

उनकी आंख में मुक्का मारा गया, उनका चश्मा टूट गया और नाक पर चोट लगी. हॉस्पिटल के सूत्रों के मुताबिक उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है. प्रोफेसर राजेश्वर सिंह ने कहा कि दोनों स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन के मेंबर्स के बीच हाथापाई हुई थी. उस सड़क से गुजरते समय वह किसी अनहोनी से बचने के लिए आगे बढ़ गए.

उन्होंने दावा किया कि उन पर अचानक बाहर से आए किसी आदमी ने हमला किया, न कि आपस में लड़ रहे दो छात्र समूहों में से किसी ने ऐसा किया. छात्रों ने उनकी मदद की और उन्हें हॉस्पिटल भेजा. इस घटना के बारे में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर चिरंजीव भट्टाचार्य ने कहा, 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों के हित में टीचर्स पर हमला किया जाता है और ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं.' शाम तक पुलिस में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी. जादवपुर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेकर तनाव की घटनाएं नई नहीं हैं.

हालांकि, टीचिंग कम्युनिटी का एक हिस्सा टीचर्स पर हुए इस हमले को पहले कभी नहीं हुआ मानता है. इस घटना को लेकर कैंपस में तनाव है. यूनिवर्सिटी के सूत्रों के मुताबिक जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में पिछले कुछ दिनों से आंतरिक शिकायत समिति के चुनावों को लेकर उथल-पुथल मची हुई है.

आंतरिक शिकायत समिति चुनावों को लेकर 'वी द इंडिपेंडेंट' (WTI) और एसएफआई (SFI) के बीच विवाद हुआ था. एसएफआई (SFI) ने आरोप लगाया कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को उनके चुनाव कैंपेन को लेकर धमकाया गया था. यह झड़प तनाव की वजह से हुई. हालांकि, इस मुद्दे पर वी द इंडिपेंडेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया.