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काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्याम सुंदर और अशोक कुमार सिंह को मिला पद्मश्री

काशी हिंदू विश्वविद्यालय आईएमएस के मेडिसिन विभाग के मानक प्रोफेसर श्याम सुंदर और अशोक कुमार सिंह को पद्मश्री से नवाजा गया. ( ईटीवी भारत )

करीब चार दशक यानी 40 सालों की लंबी मेहनत के बाद इस बीमारी को वह खत्म करने में कामयाब रहे. कालाजार जैसी खतरनाक बीमारी को डायग्नोज करने के लिए उन्होंने ऐसी तकनीक ईजाद की थी, जिसे 10 मिनट में इसका पता लगाया जा सकता था. उस वक्त इस जांच के लिए 300 से 400 रुपये खर्च होते थे, लेकिन अब इस तकनीक के लिए सिर्फ 50 रुपये खर्च होते हैं.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1980 में कालाजार से जूझ रहे पूर्वांचल के लोगों की जान बचाने में डॉक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल ने काम शुरू किया था.

प्रोफेसर श्याम ने हीं सबसे पहले 39 स्ट्रिप जांच का परीक्षण किया था. संक्रामक रोगों विशेष कर कालाजार जैसे अपेक्षित रोग के अनुसंधान का वैश्विक केंद्र स्थापित किया 2022 में एसोसिएशन आफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे उन्हें 2002 में रैंक चेक सी रिसर्च फाउंडेशन अवार्ड और 2010 में स्विट्जरलैंड का प्रसिद्ध अवार्ड भी मिला है.

लिपोसोमल एम्फटेरिसिन बी को डब्लूएचओ ने अनुमोदित किया है. पेरेमोमाइसिन् और मिलटेफोसिन दवा भारत नेपाल और बांग्लादेश में दुनिया भर में इस्तेमाल की जा रही है.

डॉ श्याम सुंदर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर हैं. इन्होंने लिपोसोमल एम्फोतेरिसिन कि भी की एक खुराक से कालाजार के उपचार की विधि विकसित की है, जो की डब्लूएचओ द्वारा मान्यता प्राप्त है.

वहीं अशोक कुमार सिंह को परिवर्तनकारी कृषि वैज्ञानिक के तौर पर सम्मान मिला है. इन्होंने 25 से अधिक धान की किस्म का विकास किया, जिसमें 11 बासमती किस्म और भारत का पहला जीनोम संपादित चावल शामिल है.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय आईएमएस के मेडिसिन विभाग के मानक प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह को पद्मश्री से नवाजा गया. (ईटीवी भारत)

इसके पहले राष्ट्रपति ने विजिटर पुरस्कार और डॉ पी एन राजू ओरेशन सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया है.

डॉ श्याम सुंदर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध चिकित्सा विज्ञानी विशेष रूप से कालाजार के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय आईएमएस के मेडिसिन विभाग के मानक प्रोफेसर श्याम सुंदर को पद्मश्री से नवाजा गया. (ईटीवी भारत)

राष्ट्रपति ने सभी विजेताओं को यह सम्मान विशेष कार्यक्रम में दिया है. जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय आईएमएस के मेडिसिन विभाग के मानक प्रोफेसर श्याम सुंदर और अशोक कुमार सिंह को पद्मश्री से नवाजा गया है.

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसर्स को कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है.

इस बीमारी के बचाव के लिए टेबलेट भी बनाई, जिसे 2002 में भारत सरकार ने अप्रूव्ड किया. इससे पहले इस बीमारी के लिए इंजेक्शन का प्रयोग होता था. 2010 में उन्होंने इस बीमारी की सिंगल डोज दवा भी तैयार की उनकी तकनीक को साल 2014 में नेपाल और बांग्लादेश ने भी अपनाया.

डॉ. अशोक कुमार सिंह एक प्रतिष्ठित शोधकर्ता, शिक्षक और दूरदर्शी अनुसंधान अग्रणी हैं. जिनके विशिष्ट योगदान ने भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्‍प कर दिया है.

1 जुलाई, 1962 को जन्मे डॉ. सिंह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक और आनुवंशिकी और पादप प्रजनन में स्‍नातकोत्‍तर डिग्री हासिल की, इसके बाद उन्होंने आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), नई दिल्ली से आनुवंशिकी में पीएचडी की.

वह 1994 में आईसीएआर-आईएआरआई के आनुवंशिकी प्रभाग में वैज्ञानिक के रूप में कृषि अनुसंधान सेवा में शामिल हुए और 2008 से बासमती प्रजनन कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं.

डॉ. सिंह प्रमुख प्रजनक के रूप में बासमती चावल की 11 किस्मों सहित 27 चावल किस्मों के विकास से जुड़े रहे हैं. ये जलवायु-अनुकूल, कम अवधि की, उच्च उपज वाली किस्में, जो बैक्टीरियल ब्लाइट और ब्लास्ट जैसे प्रमुख रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं, ने किसानों, उद्योग हितधारकों और उपभोक्ताओं के बीच व्यापक स्‍वीकार्यता हासिल की है.

वर्तमान में, उनके नेतृत्व में विकसित किस्‍मों का हिस्‍सा भारत में कुल बासमती क्षेत्र के 90% से अधिक लगभग 2 मिलियन हेक्टेयर पर है और सालाना (2024-25) 50,312 करोड़ विदेशी मुद्रा का योगदान करती हैं.

उनके द्वारा विकसित अल्पकालिक बासमती चावल की किस्मों (पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692 और पूसा बासमती 1847) ने किसानों को फसल सघनता बढ़ाने और बढ़ी हुई आय के लिए फसल प्रणाली में विविधता लाने में सक्षम बनाया.

उनके द्वारा आठ रोग प्रतिरोधी बासमती किस्मों के विकास ने खेती की लागत को कम किया और कीटनाशक अवशेषों को कम किया, जिससे अंतरराष्ट्रीय बासमती व्यापार में भारत की स्पर्धात्मकता को बल मिला.

उन्होंने सीधे बीज वाली चावल की खेती के लिए उपयुक्त, शाकनाशी-रोधी बासमती किस्मों, जिनमें पूसा बासमती 1985 और पूसा बासमती 1979 शामिल हैं, के विकास का भी नेतृत्व किया। इन नवाचारों से सिंचाई के पानी की बचत 30% तक हो जाती है.

उत्पादन लागत में 5000 प्रति एकड़ की कमी आती है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 30% की कमी आती है, साथ ही टिकाऊ, कम कार्बन बासमती उत्पादन प्रणाली को बढ़ावा मिलता है.

डॉ. सिंह ने 34 पीएचडी और पांच एमएससी छात्रों का मार्गदर्शन किया है, जिन्होंने मानव संसाधन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. कई युवा पेशेवरों को मार्गदर्शन दिया है जो अब भारत और विदेशों में वैज्ञानिक, शिक्षक, प्रशासक और उद्यमी के रूप में काम कर रहे हैं.

आईएआरआई के निदेशक के रूप में उन्होंने संस्थान की प्रतिष्ठा को एक प्रमुख वैश्विक संस्थान के रूप में मज़बूत किया.

उनके कार्यकाल के दौरान, आईएआरआई को सरदार पटेल उत्कृष्ट पुरस्कार मिला और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ-2024) के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्र में शीर्ष रैंक हासिल की. एक कुशल विद्वान, के रूप में उन्होंने प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में 200 से अधिक शोध पत्र लिखे हैं, जिनका एच-इंडेक्स 41 है और उनके पास 6,300 से अधिक साइटेशन हैं. वह इन्सा, एनएएसआई और एनएएएस सहित भारत की प्रमुख वैज्ञानिक अकादमियों के फेलो हैं.

डॉ. सिंह को कृषि अनुसंधान और शिक्षा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए रफी अहमद किदवई पुरस्कार, सी. सुब्रमण्यम पुरस्कार, नानाजी देशमुख टीम पुरस्कार, बी.पी. पाल पुरस्कार, बोरलॉग पुरस्कार, ओम प्रकाश भसीन पुरस्कार और वासविक पुरस्कार आदि जैसे कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है.