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सरकारी प्रेस रिलीज में पूर्व मुख्यमंत्री का नाम और तस्वीर, PRD अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई

स्वतंत्रता दिवस पर केरल जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने WhatsApp ग्रुप में पिछली सरकार के समय का पोस्टर साझा कर दिया था.

Two PRD Officials Transferred For Swapping Kerala CM Satheesan With P Vijayan In Press Release
केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन और पूर्व सीएम पी विजयन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 19, 2026 at 2:54 PM IST

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तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने सरकारी संचार में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन का नाम और तस्वीर बदलने के मामले में जनसंपर्क विभाग (PRD) के दो अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है. विझिंजम पोर्ट EXIM के उद्घाटन और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए प्रेस रिलीज में बड़ी गलतियों के बाद सचिवालय में जनसंपर्क विभाग निदेशालय के सूचना अधिकारियों का दंडात्मक तबादला किया गया है.

प्रेस रिलीज अनुभाग के सूचना अधिकारी पीआर साबू और वेब और न्यू मीडिया अनुभाग के सूचना अधिकारी प्रतीश डी मणि को दंअनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा. प्रतीश मणि को दिल्ली में सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि साबू को कोल्लम जिले में स्थानांतरित किया गया है.

यह तत्काल कार्रवाई मीडिया और जनता के बीच आधिकारिक सरकारी जानकारी प्रसारित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपे गए विभाग के भीतर कर्तव्य की गंभीर लापरवाही के कारण की गई.

विझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट पर मंगलवार से आधिकारिक रूप से बड़े पैमाने पर कमर्शियल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑपरेशन शुरू हो गए. केरल के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण इस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में मीडिया को जानकारी देने के लिए, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने ऑफिशियल WhatsApp ग्रुप में एक पोस्टर साझा किया. लेकिन, वर्तमान मुख्यमंत्री वीडी सतीशन की जगह, पिछली सरकार के समय का एक पोस्टर साझा कर दिया गया. इस पुराने पोस्टर में पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन की तस्वीर थी, इसलिए इसके ऑफिशियल ग्रुप में सर्कुलेशन से बहुत अधिक भ्रम पैदा हो गया.

इस साल UDF सरकार के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री वीडी सतीशन का पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह था. इस कार्यक्रम के लिए जारी आधिकारिक प्रेस रिलीज में वर्तमान मुख्यमंत्री की जगह पूर्व सीएम पिनाराई विजयन का नाम लिखने के लिए प्रतीश के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई. एक अहम सरकारी कार्यक्रम की घोषणा में इस बड़ी गलती ने बड़े पैमाने पर चर्चा छेड़ दी.

इस बीच, रिपोर्ट्स बताती हैं कि जनसंपर्क विभाग को पहले साबू के बुरे बर्ताव के बारे में शिकायतें मिली थीं, जिन्हें अब कोल्लम में ट्रांसफर कर दिया गया है.

सरकार की कामयाबियों को जनता तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के लापरवाह काम की कड़ी आलोचना हुई. विझिंजम पोर्ट जैसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के उद्घाटन और नई सरकार के पहले स्वतंत्रता दिवस के जश्न के दौरान हुई इन गलतियों से उच्च प्रशासनिक स्तर पर बहुत अधिक नाराजगी फैल गई.

अधिकारियों ने ये गलतियां तब कीं जब किसी भी आधिकारिक प्रेस रिलीज और पोस्टर को जारी करने से पहले अच्छी तरह सत्यापन करने के निर्देश थे. नतीजतन, उच्च स्तर पर प्रशासनिक दखल हुआ, जिससे गलती करने वाले दोनों अधिकारियों के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई.

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