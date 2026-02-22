ETV Bharat / bharat

पंजाब में सीमा पर बनी पुलिस चौकी के भीतर दो जवानों की हत्या, आतंकी और गैंगस्टर एंगल से जांच शुरू

घटना की जानकारी देते गुरदासपुर के एसएसपी. ( ETV Bharat )