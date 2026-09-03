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असम: कामरूप में पुलिसकर्मी ने दो साथी पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या की, आरोपी हिरासत में

पुलिस ने कहा कि घटना के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

TWO POLICE PERSONNEL SHOT DEAD
असम के कामरूप में पुलिसकर्मी ने दो साथी पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या की (Representational Picture (IANS))
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 3, 2026 at 4:29 PM IST

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रंगिया (असम): असम के कामरूप जिले में अंतरराज्यीय सीमा पर बनी नई गेमेरिमुरा चौकी पर, एक साथी पुलिसकर्मी ने कथित तौर पर चौकी के इंचार्ज और एक कॉन्स्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी. अधिकारियों ने यह जानकारी दी है.

अधिकारियों ने आगे बताया कि यह घटना सुबह-सुबह असम-मेघालय सीमा पर बोको पुलिस थाना क्षेत्र के गैमेरिमुरा बॉर्डर आउटपोस्ट पर हुई. इस घटना के बारे मे एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि आरोपी कॉन्स्टेबल चिरंजीव चौधरी ने कथित तौर पर अपनी AK-47 राइफल से गोली चलाई, जिससे उसके दो साथी मौके पर ही मारे गए. उन्होंने आगे बताया कि मारे गए लोगों की पहचान गैरीमुरा आउटपोस्ट के इंचार्ज इंद्रजीत बोरा और कॉन्स्टेबल फज्रुल अली के तौर पर हुई है.

सूचना मिलने पर, बोको पुलिस स्टेशन के इंचार्ज मुन्ना पचानी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पचानी ने कहा कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ चल रही है. घटना के पीछे की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है.

पढ़ें: असम: CRPF अधिकारी ने 2 साथियों को गोली से उड़ाया, फिर खुद को भी मारी गोली

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