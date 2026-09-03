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असम: कामरूप में पुलिसकर्मी ने दो साथी पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या की, आरोपी हिरासत में

असम के कामरूप में पुलिसकर्मी ने दो साथी पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या की ( Representational Picture (IANS) )

रंगिया (असम): असम के कामरूप जिले में अंतरराज्यीय सीमा पर बनी नई गेमेरिमुरा चौकी पर, एक साथी पुलिसकर्मी ने कथित तौर पर चौकी के इंचार्ज और एक कॉन्स्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी. अधिकारियों ने यह जानकारी दी है.

अधिकारियों ने आगे बताया कि यह घटना सुबह-सुबह असम-मेघालय सीमा पर बोको पुलिस थाना क्षेत्र के गैमेरिमुरा बॉर्डर आउटपोस्ट पर हुई. इस घटना के बारे मे एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि आरोपी कॉन्स्टेबल चिरंजीव चौधरी ने कथित तौर पर अपनी AK-47 राइफल से गोली चलाई, जिससे उसके दो साथी मौके पर ही मारे गए. उन्होंने आगे बताया कि मारे गए लोगों की पहचान गैरीमुरा आउटपोस्ट के इंचार्ज इंद्रजीत बोरा और कॉन्स्टेबल फज्रुल अली के तौर पर हुई है.