असम: कामरूप में पुलिसकर्मी ने दो साथी पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या की, आरोपी हिरासत में
पुलिस ने कहा कि घटना के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है.
Published : September 3, 2026 at 4:29 PM IST
रंगिया (असम): असम के कामरूप जिले में अंतरराज्यीय सीमा पर बनी नई गेमेरिमुरा चौकी पर, एक साथी पुलिसकर्मी ने कथित तौर पर चौकी के इंचार्ज और एक कॉन्स्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी. अधिकारियों ने यह जानकारी दी है.
अधिकारियों ने आगे बताया कि यह घटना सुबह-सुबह असम-मेघालय सीमा पर बोको पुलिस थाना क्षेत्र के गैमेरिमुरा बॉर्डर आउटपोस्ट पर हुई. इस घटना के बारे मे एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि आरोपी कॉन्स्टेबल चिरंजीव चौधरी ने कथित तौर पर अपनी AK-47 राइफल से गोली चलाई, जिससे उसके दो साथी मौके पर ही मारे गए. उन्होंने आगे बताया कि मारे गए लोगों की पहचान गैरीमुरा आउटपोस्ट के इंचार्ज इंद्रजीत बोरा और कॉन्स्टेबल फज्रुल अली के तौर पर हुई है.
सूचना मिलने पर, बोको पुलिस स्टेशन के इंचार्ज मुन्ना पचानी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पचानी ने कहा कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ चल रही है. घटना के पीछे की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है.
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