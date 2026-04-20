यात्रा के पहले ही दिन यमुनोत्री रूट पर दो तीर्थयात्रियों की मौत, नासिक और इंदौर से आए थे दर्शन करने
नासिक के पुरुष श्रद्धालु और इंदौर की महिला श्रद्धालु ने तोड़ा दम, डॉक्टरों ने यात्रा से पहले हेल्थ चेकअप कराने की सलाह दी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 20, 2026 at 10:15 AM IST
उत्तरकाशी: यमुनोत्री धाम में आए दो तीर्थ यात्रियों की पैदल मार्ग पर अचानक तबीयत खराब हुई और मौत हो गई. चिकित्सकों के अनुसार दोनों यात्रियों की मौत का कारण हृदय गति रुकने से बताया जा रहा है. पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को परिजनों को सौंप दिए हैं.
महाराष्ट्र के श्रद्धालु की मौत: यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए एक यात्री की पैदल मार्ग पर अचानक मौत हो गई. यात्री नासिक निवासी बताया जा रहा है. जानकीचट्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को देर शाम को एक नेपाली मजदूर द्वारा एक व्यक्ति को मृत अवस्था में जानकीचट्टी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया. चिकिसकों ने उसकी सूचना पुलिस को दी और शव को पुलिस से सुपुर्द किया गया. मृतक व्यक्ति की पहचान उदय गजानन तांबे (65) निवासी नासिक, महाराष्ट्र के रूप में हुई है. जानकीचट्टी में तैनात डॉ. हरदेव सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मौत सांस संबंधी बीमारी के कारण हुई लगती है.
मध्य प्रदेश की महिला ने भी तोड़ा दम: वहीं, यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आई महिला श्रद्धालु की देर रात को जानकीचट्टी के पास मौत हुई. यमुनोत्री धाम जानकीचट्टी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर हरदेव सिंह पंवार के ने बताया कि देर रात को इंदौर मध्य प्रदेश की 40 वर्षीय प्रतिभा मिश्रा नामक एक महिला श्रद्धालु को अचेतन अवस्था में अस्पताल लाया गया. तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. पुलिस को सूचना देकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
एसआई राजेश कुमार ने बताया कि गजानन के अन्य साथी यमुनोत्री धाम गए हैं. वह नासिक का बताया जा रहा है. उसके साथियों के आने के बाद ही बाकी जानकारी हो पाएगी. वहीं, यमुनोत्री धाम में अब तक दो तीर्थ यात्रियों की मोत हो चुकी है.
डॉक्टर ने दी यात्रा से पहले चेकअप की सलाह: बता दें कि यमुनोत्री धाम की पांच किमी पैदल यात्रा होती है. जैसे-जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है. ऐसे में सांस और दिल के मरीजों को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है. इससे यहां बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. चिकित्सकों ने जानकीचट्टी में सभी तीर्थयात्रियों को मेडिकल चेकअप के बाद ही यमुनोत्री धाम की यात्रा करने की सलाह दी है.
रविवार से शुरू हुई है चारधाम यात्रा: गौरतलब है कि 19 अप्रैल से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है. रविवार को गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट खुले हैं. पहले दिन यमुनोत्री धाम में 8,200 और गंगोत्री धाम में 1,600 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. दोनों धामों में पहले दिन कुल 9,800 तीर्थयात्री दर्शन करने पहुंचे. इन तीर्थयात्रियों में 5,503 पुरुष, 4033 महिलाएं और 264 बच्चे शामिल रहे.
इतने स्थानीय श्रद्धालुओं ने किए दर्शन: मुख्य तीर्थयात्रियों के अलावा स्थानीय श्रद्धालुओं और देव डोलियों की भी धामों में सक्रिय भागीदारी रही. श्री गंगोत्री धाम में 1,450 और श्री यमुनोत्री धाम में 1,350 स्थानीय श्रद्धालुओं व देव डोलियों ने दर्शन किए.
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