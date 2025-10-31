कर्नाटक के चिक्कमगलुरु में जंगली हाथी ने दो लोगों को कुचला, दर्दनाक मौत
हाथी के हमले में दो लोगों की मौत के बाद लोगों में आक्रोश का माहौल है. उन्होंने जिला कलेक्टर के सामने अपना गुस्सा जाहिर किया
Published : October 31, 2025 at 6:11 PM IST
चिक्कमगलुरु: कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले में शुक्रवार को हाथी के हमले में दो लोगों की मौत हो गई. मामला श्रृंगेरे तालुका के केरेकट्टे की बताई जा रही है. मृतकों में केरेकट्टे के केरेगड्डे निवासी हरीश और उमेश शामिल हैं.
एक शख्स पर हाथी ने तब हमला किया जब वह गौशाला में पत्ते लाने जा रहा था. वहीं दूसरा शख्स, जो घर से थोड़ी दूर एक कुत्ते को भौंकते देखने गया था, वह भी हाथी के हमले का शिकार हो गया. हाथी के हमले के बाद श्रृंगेरी पुलिस और वन अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और निरीक्षण किया. यह घटना कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान की सीमा में हुई, जो करकला वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है.
इस घटना को लेकर पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है. स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर जा रहे तहसीलदार की जीप को रोककर अपना गुस्सा जाहिर किया. वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों ने घटनास्थल का दौरा करने वाले जिला कलेक्टर मीना नागराज और एसपी विक्रम अमाटे के खिलाफ भी अपना गुस्सा जाहिर किया. सैकड़ों लोग मुख्य सड़क पर जमा हो गए और हाथियों के हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आए.
स्थानीय लोगों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि, इस क्षेत्र में ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं और वन विभाग ने आंखें मूंद रखी है. उनका कहना था कि, हाथियों के खतरे को लेकर बार-बार वन विभाग से अनुरोध करने के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि, वन मंत्री के घटनास्थल का दौरा करने तक वे अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे.
तमिलनाडु में हाथी का आतंक
हाल ही में तमिलनाडु के वलपराई के पास एक जंगली हाथी ने घर का दरवाजा तोड़कर दादी और पोती को मौत के घाट उतार दिया. जंगली हाथी वलपराई के निकट वाटर पाल ऊमैयांडी मुदक्कू आवासीय क्षेत्र में घुस आया था. उसने वहां एक घर का दरवाजा तोड़ दिया.
हाथी ने सो रही एक बुजुर्ग महिला और उनकी साढ़े तीन साल की पोती पर हमला कर दिया. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मियों ने मृतकों के शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए वलपराई सरकारी अस्पताल भेज दिया. वहीं वन विभाग के कर्मचारी फिलहाल इलाके में डेरा जमाए हाथियों के झुंड को भगाने के काम में लगे हुए हैं. दूसरी तरफ से घटना से क्षेत्र के लोगों में दहशत है.
ये भी पढ़ें: जंगली हाथी ने घर का दरवाजा तोड़ा, अंदर सो रही दादी-पोती को रौंद डाला