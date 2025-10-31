ETV Bharat / bharat

कर्नाटक के चिक्कमगलुरु में जंगली हाथी ने दो लोगों को कुचला, दर्दनाक मौत

चिक्कमगलुरु: कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले में शुक्रवार को हाथी के हमले में दो लोगों की मौत हो गई. मामला श्रृंगेरे तालुका के केरेकट्टे की बताई जा रही है. मृतकों में केरेकट्टे के केरेगड्डे निवासी हरीश और उमेश शामिल हैं.

एक शख्स पर हाथी ने तब हमला किया जब वह गौशाला में पत्ते लाने जा रहा था. वहीं दूसरा शख्स, जो घर से थोड़ी दूर एक कुत्ते को भौंकते देखने गया था, वह भी हाथी के हमले का शिकार हो गया. हाथी के हमले के बाद श्रृंगेरी पुलिस और वन अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और निरीक्षण किया. यह घटना कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान की सीमा में हुई, जो करकला वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है.

इस घटना को लेकर पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है. स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर जा रहे तहसीलदार की जीप को रोककर अपना गुस्सा जाहिर किया. वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों ने घटनास्थल का दौरा करने वाले जिला कलेक्टर मीना नागराज और एसपी विक्रम अमाटे के खिलाफ भी अपना गुस्सा जाहिर किया. सैकड़ों लोग मुख्य सड़क पर जमा हो गए और हाथियों के हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आए.

स्थानीय लोगों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि, इस क्षेत्र में ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं और वन विभाग ने आंखें मूंद रखी है. उनका कहना था कि, हाथियों के खतरे को लेकर बार-बार वन विभाग से अनुरोध करने के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि, वन मंत्री के घटनास्थल का दौरा करने तक वे अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे.