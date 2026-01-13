27 साल पुराने मर्डर केस में 2 लोग हुए बरी, 1999 में बंद फैक्ट्री में मिला था शव, जानें पूरा मामला

ETV Bharat / bharat

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 13, 2026 at 1:05 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने 27 साल पुराने हत्या के एक मामले में दो लोगों को बरी कर दिया है. एडिशनल सेशंस जज दीपक वासन ने उत्तम नगर स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री से जुड़े 1999 में हुई एक हत्या के मामले में ये आदेश दिया है.

कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष कथित हत्या से उन्हें जोड़ने वाले परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की पूरी श्रृंखला स्थापित करने में विफल रहा है. मामला बिहार के रहने वाले राम स्वरूप की संदिग्ध हत्या से संबंधित था, जो दिल्ली में एक प्लास्टिक रीसाइक्लिंग यूनिट में काम करने आया था.

अक्टूबर 1999 में उत्तम नगर में मिला था शव

अक्टूबर 1999 में उत्तम नगर के पास मतियाला इलाके में एक बंद गोदाम में पॉलीथीन बैग पिघलाने वाली मशीन के नीचे उसका शव मिला था. शक की सुई फैक्ट्री मालिक पप्पू यादव और तीन मजदूरों सकिंदर कुमार, विजय यादव और मोंटू यादव पर गई. आरोपी विजय मृतक राम स्वरूप का साला भी था.

गवाही के लिए कोई प्रत्यक्षदर्शी सामने नहीं आया

घटना के बाद पप्पू, विजय और सकिन्दर गायब हो गये. कोर्ट ने 2010 में मोंटू को आरोप मुक्त कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और राम स्वरूप की हत्या के संबंध में गवाही देने के लिए कोई प्रत्यक्षदर्शी सामने नहीं आया है. कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष संदिग्धों की संलिप्तता को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है. इस मामले में विजय फरार है.

सितंबर 2024 में मामले की सुनवाई हुई थी शुरू

पप्पू और सकिंदर की गिरफ्तारी के बाद सितंबर 2024 में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोप लगाया कि राम स्वरूप की हत्या पप्पू द्वारा संचालित प्लास्टिक रीसाइक्लिंग यूनिट के अंदर की गई थी. राम स्वरूप के भाई चंदू यादव ने बताया कि राम स्वरूप और विजय यूनिट में काम करने के लिए दिल्ली गए थे. लगभग 25 दिन बाद पप्पू और विजय सकिंदर और मोंटू के साथ अपने पैतृक स्थान लौट आए, लेकिन राम स्वरूप नहीं लौटे.

