ETV Bharat / bharat

अरुणाचल प्रदेश: जंगली हाथियों के झुंड ने गांव में किया हमला, दो की मौत

देवमाली के अतिरिक्त उपायुक्त बी तौसिक ने कहा कि प्रशासन की तरफ से मृतकों के परिवारों तक राहत पहुंचाई जा रही है. साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निवारक उपायों पर विचार करने के लिए वन विभाग के साथ समन्वय किया जा रहा है.

वहीं, राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री वांगकी लोवांग ने मंगलवार को स्थिति का जायजा लेने के लिए गांव का दौरा किया. लोवांग स्थानीय विधायक भी हैं.

अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की पहचान तानेन नोक्टे (46) और नानथोक होडोंग (45) के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलने पर वन क्षेत्र अधिकारी, चिकित्सा कर्मी और पुलिस सहित अधिकारियों की एक टीम मौके पर पहुंची.

ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में जंगली हाथियों के हमले में दो लोगों की मौत हो गई. स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह घटना सोमवार रात नामसांग गांव में हुई, जब जंगली हाथियों के झुंड ने गांव में हमला कर दिया.

रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल देवमाली क्षेत्र में जंगली हाथियों के हमलों में इंसानों की मौत का यह चौथा मामला है. इस साल की शुरुआत में पूर्व विधायक कपचेन राजमुकर की हाथी के हमले में मौत हो गई थी.

खोंसा बाजार में आग लगने से कई दुकानें खाक

उधर, तिरप जिले में ही खोंसा बाजार में आग लगने से कम से कम नौ दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं. तिरप जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी (डीडीएमओ) एमिली तिंगखत्रा ने बताया कि आग सोमवार रात दीपावली के जश्न के दौरान पटाखों के कारण लगी होगी. उन्होंने बताया कि आग रात लगभग 11:30 बजे लगी और नौ दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं और 12 दुकानें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गईं.

हालांकि, अधिकारी ने बताया कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. खोंसा अग्निशमन केंद्र से आई दमकल गाड़ियों ने आग को और फैलने से रोका. अधिकारी ने बताया कि असम राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और स्थानीय स्वयंसेवकों ने दमकलकर्मियों की मदद की. तिरप के उपायुक्त टेचू अरन और अन्य अधिकारियों ने मंगलवार को नुकसान का आकलन करने के लिए खोंसा बाजार का दौरा किया. उपायुक्त ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उचित आकलन करने और प्रभावित दुकानदारों को आवश्यक राहत प्रदान करने का निर्देश दिया.

यह भी पढ़ें- क्या है पुणे का ऐतिहासिक 'शनिवारवाड़ा', जिसमें नमाज पढ़ने पर हुआ विवाद