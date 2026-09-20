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केरल: इडुक्की में भारी बारिश के बीच भूस्खलन, दो लोगों की मौत, महिला घायल

केरल के इडुक्की जिले में भारी बारिश के कारण भूस्खलन होने से दो लोगों की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया.

Two people killed after landslide collapsed on shed amid Heavy Rainfall in Idukki, Kerala
केरल: इडुक्की में भारी बारिश के बीच भूस्खलन, दो लोगों की मौत, महिला घायल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2026 at 8:20 PM IST

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इडुक्की (केरल): लगातार कई घंटों की भीषण मूसलाधार बारिश के बाद, केरल के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में एक और त्रासदी हुई है. इडुक्की जिले में वट्टावडा के कोट्टकम्बूर में, बारिश के कारण भूस्खलन होने से दो लोगों की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया. यह घटना तब हुई जब एक खेत में बने अस्थायी शेड पर पहाड़ी का एक हिस्सा ढह गया. जिससे भारी बारिश से बचने के लिए शेड में शरण लिए हुए वृक्षारोपण करने वाले श्रमिक मलबे के नीचे दब गए.

कोट्टकम्बूर की निवासी चिन्नाम्मा और उनके भाई बालचंद्रन की मलबे में दबने से मौके पर ही मौत हो गई. जबकि मरिअम्मा गंभीर रूप से घायल हो गईं. स्थानीय लोगों और आपातकालीन कर्मियों ने उन्हें बचाया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया.

चश्मदीदों के मुताबिक, पीड़ित अपने कपड़ों को सूखा रखने और बारिश रुकने का इंतजार करने के लिए पास के एक शेड में चले गए थे. हालांकि, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि शेड के ऊपर की पहाड़ी इस तरह अचानक ढह जाएगी. एक चश्मदीद ने बताया, "एक जोरदार आवाज के साथ, पत्थर और मिट्टी शेड पर गिरे. शेड पूरी तरह से तबाह हो गया, और कुछ ही पलों में, वे मलबे के नीचे दब गए."

प्रतिकूल मौसम के बीच साहसिक बचाव
तेज आवाज सुनने के बाद स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल की ओर भागे, लेकिन वहां उन्होंने एक शेड को भूस्खलन के मलबे में दबा हुआ पाया. उन्होंने तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया. लगातार हो रही बारिश और दुर्गम इलाके के कारण, शुरुआत में वहां भारी मशीनरी ले जाना संभव नहीं था. फिर भी, स्थानीय लोगों ने मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए खुद ही मिट्टी हटाई. उनके तमाम प्रयासों के बाद भी, चिन्नम्मा और बालचंद्रन ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था. मरिअम्मा को बचावकर्मियों ने मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया और फिर अस्पताल पहुंचाया गया.

घटना के बाद, तलाश और बचाव अभियान को तेज करने के लिए पुलिस, राजस्व अधिकारी और दमकल विभाग घटनास्थल पर पहुंचे. प्रशासन अपनी खोज जारी रखे हुए है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपदा के समय आस-पास कोई और मौजूद नहीं था.

उच्च पर्वतीय इलाकों में हाई अलर्ट और यात्रा पर रोक
विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से जारी भारी बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा काफी बढ़ गया है. इसके साथ ही इडुक्की के वृक्षारोपण और जंगल से सटे इलाकों में भी बारिश तेज हो गई है. इसको देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चेतावनी जारी की है, जिसमें निवासियों से इन पहाड़ी क्षेत्रों में रात की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है. जिला कलेक्टर ने पहाड़ियों और नदी किनारों पर खतरनाक स्थानों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों या राहत शिविरों में शिफ्ट होने का निर्देश दिया है. अधिकारी स्थिति पर नजर रख रहे हैं और उन्होंने लगातार भारी बारिश को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है.

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