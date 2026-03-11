ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड: लिव इन पार्टनर ने गला घोंटकर की हत्या, दोस्त ने दिया साथ, हरियाणा युवती मर्डर केस का खुलासा

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग शहर में बीते सात मार्च को एक होटल में युवती की लाश मिली थी. इस हत्याकांड का पुलिस ने आज 11 मार्च बुधवार को खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में मृतक युवती के लिव-इन पार्टनर समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों को पुलिस ने हरियाणा के कैथल जिले के चीका थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है.

होटल में मिली थी युवती की लाश: पुलिस ने बताया कि कोतवाली रुद्रप्रयाग में सात मार्च की रात को करीब आठ बजे गैलेक्सी होटल से कॉल आया था. कॉल करने वाले व्यक्ति ने बताया कि उन्हें होटल के एक कमरे में ठहरी युवती बेहोशी की हालत में पड़ी है. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवती को तत्काल जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

लिव-इन पार्टनर के साथ होटल आई थी युवती: पुलिस ने तत्काल होटल के कमरे को सील कर दिया और फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई शुरू की. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवती अपने लिव-इन पार्टनर और उसके एक दोस्त के साथ छह मार्च 2026 की रात को होटल में ठहरी थी. सात मार्च को युवती का लिव-इन पार्टनर और उसका दोस्त यह कहकर होटल से निकले थे कि वे थोड़ी देर में वापस लौटेंगे, लेकिन देर शाम तक उनके वापस न आने पर होटल संचालक को शक हुआ और उसने पुलिस को सूचना दी.

हरियाणा की रहने वाली थी युवती: पुलिस की जांच में पता चला कि युवती और उसके साथ आए दोनों युवक हरियाणा के निवासी हैं. पुलिस ने युवती के परिजनों से संपर्क स्थापित कर लिया और दोनों संदिग्धों की तलाश के लिए टीमें रवाना कर दीं. आठ मार्च 2026 को मृतका के परिजन रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां जिला चिकित्सालय में मृतका की पहचान काजल (उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी पीपली जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा) के रूप में हुई.

आरोपियों को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया: परिजनों की उपस्थिति में पुलिस ने पंचायतनामा भरने के बाद डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया. इसके बाद मृतका के भाई अकबर की तहरीर पर कोतवाली रुद्रप्रयाग में अरुण और अक्षय के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया. एसपी रुद्रप्रयाग के निर्देश पर पुलिस टीमों ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मैनुअल पुलिसिंग के आधार पर दोनों आरोपियों की तलाश शुरू की. लगातार प्रयासों के बाद पुलिस टीम ने 10 मार्च 2026 की शाम दोनों आरोपियों को हरियाणा के पटियाला रोड थाना चीका क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया और उन्हें रुद्रप्रयाग लाया गया.