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'सोचा था यह साधारण शराब है..' एक की छिनी आंखों की रोशनी, कथित 'मौत' पर टूटी प्रशासन की चुप्पी

''रात को अच्छे से खाया-पिया और थोड़ा सा पीकर सो गए, उसके बाद सबुह उठे तो उनको बेचैनी होने लगी. हम लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए जहां उन्हें एडमिट कराया गया. अगर वो मेरी बात मानते तो न पीते लेकिन मना करने पर वह मुझपर गुस्सा करने लगते हैं.'' - पीड़ित लोहा ठाकुर की पत्नी

मौत की अफवाह से सनसनी : लोहा ठाकुर ने बताया कि "हमने सोचा था कि यह साधारण शराब है, लेकिन स्प्रिट मिली हुई थी. अब मेरा साथी अंधा हो गया है और मुझे भी लगातार उल्टी व कमजोरी हो रही है." दोनों मरीजों का इलाज जारी है, लेकिन डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि मिथेनॉल जैसी जहरीली मिलावट से जान का खतरा बना रहता है. इसी बीच, एक अन्य व्यक्ति की मौत की अफवाह फैली, जिससे गांव में दहशत का माहौल है.

आंखों की गई रोशनी : नशीले पदार्थ के सेवन के कुछ ही घंटों बाद उसे तेज बेचैनी, सिरदर्द और शारीरिक अस्वस्थता महसूस हुई. उसके एक साथी की हालत तो इतनी नाजुक हो गई कि उसकी दोनों आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई. परिजनों ने घबराहट में उन्हें नजदीकी निजी अस्पतालों में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने जहरीली शराब के प्रभाव को ही मुख्य कारण बताया.

मोतिहारी में कथित जहरीली शराब का कहर : मोतिहारी के बालगंगा गांव में बुधवार शाम को कुछ युवकों ने कथित तौर पर स्प्रिट युक्त जहरीली शराब का सेवन किया. जहरीली शराब का शिकार लोहा ठाकुर ने बताया कि उसने दो अन्य साथियों संग मिलकर यह नशीला पदार्थ पिया.

मोतिहारी : बिहार के मोतिहारी में कथित रूप से जहरीली शराब से दो लोगों के बीमार होने की खबर है. इस मामले में एक शख्स के आंखों की रोशनी स्थाई रूप से चली गई है, जबकि एक शख्स के मौत की सूचना है. हालांकि प्रशासन ने जहरीली शराब से मौत की खबर का खंडन किया है, वहीं बीमार लोगों के कारणों की फॉरेंसिक जांच की जा रही है. घटना से स्थानीय लोग आक्रोशित हैं और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं.

'हम लोग गांव में कर रहे जांच' : वार्ड पार्षद रमाशंकर ठाकुर ने कहा कि हमको कुछ लोगों से पता चला कि कुछ लोगों की तबीयत खराब हुई है. वही देखने आए हुए हैं कि क्या हुआ है. हम लोग लोहा ठाकुर की पत्नी और परिवार से मामले की जांच कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ है. अभी तक गांव में किसी के मरने की सूचना हमें नहीं मिली है.

अस्पताल में चल रहा इलाज (ETV Bharat)

''गांव में हल्ला हुआ है कि गांव में अमूक आदमी बीमार है. हम लोग पता लगा रहे हैं कि कैसे बीमार हुए हैं. एक आदमी को सीबी सिंह के अस्पताल में भेजा गया है और एक को आरसी में भर्ती कराया गया है. अभी जानकारी नहीं मिली है कि क्या हुआ है. हम लोग परिवार से जांच पड़ताल कर रहे हैं. दो लोग हॉस्पिटलाइज हैं और दो लोगों के बीमार होने की सूचना मिली है. किसी के मरने की जानकारी नहीं है.''- रमाशंकर ठाकुर, वार्ड पार्षद

मौत की खबर पर प्रशासन का स्पष्टीकरण : पूर्वी चंपारण के एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि एक युवक की मौत हुई है, लेकिन यह जहरीली शराब से नहीं. वह पहले से गंभीर बीमारी से जूझ रहा था. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने पर पूरी सच्चाई सामने आएगी. वहीं, दो लोगों की तबीयत बिगड़ने का मामला संदिग्ध है, जिसकी फॉरेंसिक जांच चल रही है. हम स्रोत तक पहुंचने के लिए छापेमारी कर रहे हैं.

"एक युवक की मौत हुई है लेकिन वह पहले से गंभीर बीमारी से जूझ रहा था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी. दो लोगों की तबीयत खराब होने का मामला संदिग्ध है. फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है. हम स्रोत तक पहुंचने के लिए छापेमारी कर रहे हैं."- स्वर्ण प्रभात, एसपी, मोतिहारी

गांव में जांच करती पुलिस की टीम (ETV Bharat)

मौत की अफवाह पर ब्रेक : एसपी के बयान से मौत की अफवाह पर ब्रेक लगा, लेकिन जहरीली शराब की जांच तेज हो गई है. पुलिस टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया. बालगंगा गांव के खेतों और झोपड़ियों में छिपे अवैध ठेकों की तलाश शुरू हो गई.

अवैध शराब का काला कारोबार : स्थानीय निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा है. बालगंगा और आसपास के गांवों में अवैध शराब की बिक्री खुलेआम होती है. ग्रामीणों का कहना है कि रात के अंधेरे में ट्रैक्टर-ट्रॉली पर भरी बोतलें बांटी जाती हैं, और नशेड़ी सस्ते दामों पर इसे खरीद लेते हैं.

गांव में पूछताछ करती मोतिहारी पुलिस (ETV Bharat)

बिहार में शराबबंदी कानून 2016 से लागू है, लेकिन अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा. चंपारण जिले में ही पिछले एक साल में दर्जनों जहरीली शराब के मामले सामने आए, जिनमें सैकड़ों लोग प्रभावित हुए. विशेषज्ञों के अनुसार, मिथेनॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल जैसी केमिकल मिलाकर शराब बनाई जाती है, जो आंखों, लीवर और किडनी को काफी डैमेज कर देती है.

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