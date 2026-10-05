हमीरपुर में सड़क हादसा : मथुरा-वृंदावन से दर्शन कर MP के सतना लौट रहे दो श्रद्धालुओं की मौत
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बाइक अनियंत्रित होने से हुआ हादसा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 1:05 PM IST
हमीरपुर: मथुरा-वृंदावन से दर्शन कर बाइक से मध्य प्रदेश के सतना लौट रहे दो श्रद्धालुओं की बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में मौत हो गई. दुर्घटना सोमवार सुबह करीब 9 बजे मौदहा कोतवाली क्षेत्र में हुई है, जहां बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर घिसट गई, जिससे उस पर सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.
मौदहा कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि मृतकों की पहचान मध्य प्रदेश के सतना जिले की बरौंधा तहसील के मझगवां थाना क्षेत्र के नकेला गांव निवासी मोहन मिश्रा (50) और संजय पांडे (45) के रूप में हुई है. ये लोग मथुरा-वृंदावन से दर्शन करने के बाद बाइक से अपने गांव लौट रहे थे. सोमवार सुबह दोनों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से होकर गुजर रहे थे, इसी दौरान 9 बजे के करीब पोल संख्या 73.3 के पास बाइक अचानक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.
जानकारी मिलने पर 112 पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों घायलों को एंबुलेंस से मौदहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, यहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलने पर पीछे दूसरी बाइक से आ रहे परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं. मौदहा कोतवाली प्रभारी ने कहा कि प्रथम दृष्टया बाइक चालक को झपकी आने के कारण हादसा हुआ है. फिलहालन अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है. पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है.
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