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हमीरपुर में सड़क हादसा : मथुरा-वृंदावन से दर्शन कर MP के सतना लौट रहे दो श्रद्धालुओं की मौत

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

हमीरपुर: मथुरा-वृंदावन से दर्शन कर बाइक से मध्य प्रदेश के सतना लौट रहे दो श्रद्धालुओं की बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में मौत हो गई. दुर्घटना सोमवार सुबह करीब 9 बजे मौदहा कोतवाली क्षेत्र में हुई है, जहां बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर घिसट गई, जिससे उस पर सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.