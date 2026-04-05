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हरिद्वार गंगा में डूबने से गाजियाबाद के दो दोस्तों की मौत, चेतावनी को दरकिनार कर नहाना पड़ा भारी

गंगा में रेस्क्यू ( फोटो सोर्स- Police )

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया. जहां दूधियावन क्षेत्र में गाजियाबाद से घूमने आए दो दोस्तों की गंगा में डूबने से मौत हो गई. दोनों दोस्त परिवार के साथ हरिद्वार घूमने आए थे. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर सिविल औक जल पुलिस की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया. जिसके तहत कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया. नहाने के दौरान डूबे दो दोस्त: जानकारी के मुताबिक, हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र के रोड़ी बेलवाला स्थित दूधियावन बीट में ठोकर नंबर एक पर रविवार यानी 5 अप्रैल की सुबह नहाने के दौरान दो व्यक्ति बृजेश कुमार और सचिन त्यागी गंगा के गहरे पानी की चपेट में आ गए. जो देखते ही देखते गहरे पानी में डूबकर लापता हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एवं गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया. यहां पर डूबे दोनों लोग (फोटो सोर्स- Police) सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी और नगर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे. करीब सवा घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद दोनों के शव गंगा से बरामद कर लिए गए. इसके बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल भिजवाया, जहां पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है.