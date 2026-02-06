ETV Bharat / bharat

खटीमा में शराब पार्टी के बाद बैंक्वेट हॉल मालिक समेत 2 की मौत, वकील की हालत गंभीर, ये है आशंका

खटीमा: ऊधम सिंह नगर जिले के सीमांत इलाके खटीमा में बीती देर रात जहरीले पदार्थ के सेवन से दो लोगों की मौत का मामला सामने आया है. उक्त मामले में एक अधिवक्ता गंभीर हालत होने के चलते हायर सेंटर रेफर है. प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों ही लोग विवाह समारोह में शामिल होकर अपने घर वापस आ रहे थे.

शराब पीने के बाद दो लोगों की मौत: प्रथम दृष्टया ढिल्लू राणा के कंजाबाग रोड स्थित पार्वती बैंक्वेट हॉल के सामने शराब के सेवन के उपरांत तीनों की हालत बिगड़ गई. बताया जा रहा है कि शराब में इन लोगों ने जो पानी मिलाया, उसमें से स्मैल आ रही थी. इलाज के दौरान ढिल्लू राना की अस्पताल में ही मौत हो गई. जबकि एडवोकेट प्रवेश मौर्या, एवं मलकीत सिंह को हायर सेंटर रेफर किया गया. वहीं मलकीत सिंह ने भी रास्ते में ही दम तोड़ दिया है. एडवोकेट प्रवेश मोर्या का बरेली में इलाज चल रहा है. पुलिस उक्त मामले की जांच में जुट चुकी है. मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है.

एक व्यक्ति गंभीर हालत में बरेली में भर्ती: घटना स्थल पर मिली शराब की बोतल से तीनों के शराब पीने की आशंका जताई जा रही है. प्रथम दृष्टया शराब में जहरीला पानी मिलाए जाने से उक्त घटना होने की आशंका व्यक्त की जा रही है. फिलहाल खटीमा पुलिस जांच में जुट गई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार खटीमा कंजाबाग निवासी पार्वती बैंक्वेट हॉल के स्वामी 52 वर्षीय ढिल्लू राणा अपने तो साथियों मलकीत सिंह राणा एवं एडवोकेट प्रवेश राणा निवासी भगचूरी के साथ पटपुरा इलाके में शादी से वापस अपने कंजाबाग स्थित बैंक्वेट हॉल के सामने पहुंचे थे.