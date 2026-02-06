ETV Bharat / bharat

खटीमा में शराब पार्टी के बाद बैंक्वेट हॉल मालिक समेत 2 की मौत, वकील की हालत गंभीर, ये है आशंका

बैंक्वेट हॉल के मालिक दो साथियों के साथ विवाह समारोह से लौट रहे थे, तीनों ने कंजाबाग में कार में किया शराब का सेवन

TWO PEOPLE DIE IN KHATIMA
खटीमा में दो लोगों की मौत (File photo courtesy: Khatima Police)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 6, 2026 at 12:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

खटीमा: ऊधम सिंह नगर जिले के सीमांत इलाके खटीमा में बीती देर रात जहरीले पदार्थ के सेवन से दो लोगों की मौत का मामला सामने आया है. उक्त मामले में एक अधिवक्ता गंभीर हालत होने के चलते हायर सेंटर रेफर है. प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों ही लोग विवाह समारोह में शामिल होकर अपने घर वापस आ रहे थे.

शराब पीने के बाद दो लोगों की मौत: प्रथम दृष्टया ढिल्लू राणा के कंजाबाग रोड स्थित पार्वती बैंक्वेट हॉल के सामने शराब के सेवन के उपरांत तीनों की हालत बिगड़ गई. बताया जा रहा है कि शराब में इन लोगों ने जो पानी मिलाया, उसमें से स्मैल आ रही थी. इलाज के दौरान ढिल्लू राना की अस्पताल में ही मौत हो गई. जबकि एडवोकेट प्रवेश मौर्या, एवं मलकीत सिंह को हायर सेंटर रेफर किया गया. वहीं मलकीत सिंह ने भी रास्ते में ही दम तोड़ दिया है. एडवोकेट प्रवेश मोर्या का बरेली में इलाज चल रहा है. पुलिस उक्त मामले की जांच में जुट चुकी है. मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है.

एक व्यक्ति गंभीर हालत में बरेली में भर्ती: घटना स्थल पर मिली शराब की बोतल से तीनों के शराब पीने की आशंका जताई जा रही है. प्रथम दृष्टया शराब में जहरीला पानी मिलाए जाने से उक्त घटना होने की आशंका व्यक्त की जा रही है. फिलहाल खटीमा पुलिस जांच में जुट गई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार खटीमा कंजाबाग निवासी पार्वती बैंक्वेट हॉल के स्वामी 52 वर्षीय ढिल्लू राणा अपने तो साथियों मलकीत सिंह राणा एवं एडवोकेट प्रवेश राणा निवासी भगचूरी के साथ पटपुरा इलाके में शादी से वापस अपने कंजाबाग स्थित बैंक्वेट हॉल के सामने पहुंचे थे.

पानी पॉयजनस होने की आशंका: वहीं बैंक्वेट हॉल के सामने ही कार में उक्त तीनों द्वारा शराब का सेवन करने की आशंका है. जिसके उपरांत तीनों के पेट में जलन एवं सांस लेने में तकलीफ के उपरांत उन्हें स्थानीय पड़ोसी जीवन के द्वारा निजी वाहन से उपजिला चिकित्सालय खटीमा लाया गया. वहीं इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर वीपी सिंह द्वारा तीनों का उपचार शुरू किया गया. इलाज के दौरान ही अस्पताल में 52 वर्षीय ढिल्लू राणा ने दम तोड़ दिया. वहीं दो अन्य की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया.

पुलिस जांच में जुटी है: प्राप्त जानकारी के अनुसार मलकीत सिंह राणा ने भी हायर सेंटर ले जाए जाने के दौरान दम तोड़ दिया है. जबकि एडवोकेट प्रवेश राणा का इलाज बरेली के निजी अस्पताल में चल रहा है. उनकी हालत भी फिलहाल गंभीर बताई जा रही है. उक्त घटना में शराब में जहरीला पानी मिलाए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है. एसआई किशोर पंत के अनुसार-

मृतक ढिल्लू राणा का शव मोर्चरी में रखवा दिया है. पुलिस उक्त मामले की जांच में जुट गई है. जांच के बाद आगे कार्रवाई होगी.
-किशोर पंत, एसआई-

वहीं मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.
ये भी पढ़ें: रामनगर कोर्ट परिसर में आरोपी के जहरीला पदार्थ निगलने की सूचना पर हड़कंप, ये निकली असलियत

TAGGED:

DEATHS AFTER CONSUMING ALCOHOL
KHATIMA CRIME NEWS
खटीमा में मौत
शराब पीने के बाद मौत
TWO PEOPLE DIE IN KHATIMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.