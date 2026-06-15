कर्नाटक: बार और रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग में दो लोगों की मौत, सात गंभीर रूप से घायल
यहां मैसूर के एक बार रेस्टोरेंट में आग लगने से दो लोगों की जान चली गई. 7 अन्य घायल बताए जा रहे हैं.
Published : June 15, 2026 at 6:34 PM IST
मैसूर (कर्नाटक): मैसूर शहर के आरटी नगर में सोमवार को शॉर्ट सर्किट की वजह से एक बार और रेस्टोरेंट में आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई और सात अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.
यह दत्तागल्ली में रिंग रोड के पास फॉक्स डेन लिकर गैराज बार और रेस्टोरेंट है. इस घटना में किचन में मौजूद साहिल और प्रकाश की मौत हो गई. साथ ही, 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें फायर ब्रिगेड के लोगों ने बचाया. पता चला है कि हादसे के समय बार और रेस्टोरेंट में 25 से ज्यादा लोग मौजूद थे.
इस घटना के तुरंत बाद घायलों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. आग लगने के बाद बिल्डिंग में घना धुआं छा जाने से लोग परेशान हो गए. उसके बाद फायर ब्रिगेड के लोग मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया. पुलिस घटना की जांच कर रही है.
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