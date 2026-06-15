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कर्नाटक: बार और रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग में दो लोगों की मौत, सात गंभीर रूप से घायल

बार और रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग में दो लोगों की मौत ( ETV Bharat )