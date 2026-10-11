गुजरात के जामनगर में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत
पश्चिम रेलवे के तहत ओखा से साबरमती जा रही वंदे भारत ट्रेन की टक्कर से ये हादसा हुआ.
Published : October 11, 2026 at 10:40 AM IST
जामनगर: गुजरात के जामनगर शहर में एक दुखद और भयानक हादसा हुआ.डिगजाम सर्कल के पास रेलवे ट्रैक पार करते समय तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इस दिल दहला देने वाली घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई. पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.
पश्चिम रेलवे द्वारा चलाई जा रही अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेन, जो ओखा से साबरमती जा रही थी, तय समय पर जामनगर से गुजर रही थी. उसी समय डिगजाम सर्कल के पास 'अंधाश्रम' (दृष्टिबाधितों का आश्रय स्थल) के नजदीक रेलवे ट्रैक पर अचानक दो लोग आ गए. ट्रेन की तेज रफ़्तार के कारण इससे पहले कि पायलट स्थिति को समझ पाता या ब्रेक लगा पाता, दोनों लोग जोरदार टक्कर की चपेट में आ गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.
इस दुखद हादसे के शिकार लोगों की शुरुआती पहचान 54 वर्षीय रमेश चौहान और 34 वर्षीय सोनू कुमार के तौर पर हुई. घटना के बाद पायलट ने तुरंत ट्रेन को मौके पर ही रोक दी. हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची.
घटना के बाद सिटी 'सी' पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची और जरूरी कार्रवाई शुरू की. ईटीवी भारत से बात करते हुए डिप्टी एसपी जयवीरसिंह झाला ने बताया कि पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया. जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए जामनगर के जीजी सरकारी अस्पताल भेज दिया है. पुलिस इस बात का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच कर रही है कि वे दोनों रेलवे ट्रैक क्यों पार कर रहे थे या वे वहां किस वजह से मौजूद थे. इस घटना के कारण कुछ समय के लिए ट्रेन का संचालन प्रभावित हुई.