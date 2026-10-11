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गुजरात के जामनगर में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत

गुजरात के जामनगर में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत ( ETV Bharat )

जामनगर: गुजरात के जामनगर शहर में एक दुखद और भयानक हादसा हुआ.डिगजाम सर्कल के पास रेलवे ट्रैक पार करते समय तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इस दिल दहला देने वाली घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई. पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

पश्चिम रेलवे द्वारा चलाई जा रही अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेन, जो ओखा से साबरमती जा रही थी, तय समय पर जामनगर से गुजर रही थी. उसी समय डिगजाम सर्कल के पास 'अंधाश्रम' (दृष्टिबाधितों का आश्रय स्थल) के नजदीक रेलवे ट्रैक पर अचानक दो लोग आ गए. ट्रेन की तेज रफ़्तार के कारण इससे पहले कि पायलट स्थिति को समझ पाता या ब्रेक लगा पाता, दोनों लोग जोरदार टक्कर की चपेट में आ गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

ओखा से साबरमती जा रही वंदे भारत ट्रेन की टक्कर से ये हादसा हुआ (ETV Bharat)