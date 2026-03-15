रांची के डोल मेले में बेकाबू कार की चपेट में आई भीड़, दो की मौत, 6 लोग घायल

रांची के डोल मेले में बेकाबू कार की चपेट में आई भीड़, दो की मौत, 6 लोग घायल
रांची के डोल मेले में एक अनियंत्रित कार घुसने से दो लोगों की मौत हो गई है.
Published : March 15, 2026 at 10:03 AM IST
रांची: राजधानी के टाटीसिल्वे थाना क्षेत्र में लगे डोल मेले में एक बड़ा हादसा हुआ है. शनिवार देर रात मेले में एक अनियंत्रित कार के घुस जाने से दो लोगो की मौत हो गई है. जबकि 6 के करीब लोग घायल हो गए है. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा भी किया.
क्या है पूरा मामला
राजधानी रांची के टाटीसिल्वे इलाके में शनिवार को डोल महोत्सव के मेले में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर भीड़ में घुस आने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद मेले में भगदड़ मच गई और स्थानीय लोग घायलों को बचाने में जुट गए. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कार बेहद तेज चल रही थी. इसी दौरान कार चालक नियंत्रण खो बैठा और मेले की भीड़ में घुस आया. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.
थाना प्रभारी ने की मौत की पुष्टि
इस दौरान चालक ने हादसे के तुरंत बाद वाहन छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उसे घेर लिया. फिर भी वह फरार हो गया. टाटीसिल्वे थाना प्रभारी हंसे उरांव ने बताया हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है. जबकि कुछ लोग घायल भी हुए है. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. हादसे के बाद भीड़ सड़क पर उतरी है. स्थिति सामान्य करने के लिए प्रयास किया जा रहा है. धक्का मारने वाले वाहन को पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया है.
शव के साथ किया सड़क जाम
हादसे के बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए और शवों के साथ सड़क जाम कर दिया है. सड़क पर स्थानिए लोगों के उतरने की वजह से टाटीसिल्वे रोड पूरी तरह से जाम हो गया है. पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है. स्थिति पर नियंत्रित करने का प्रयास किया गया.
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