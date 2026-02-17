जम्मू के बाल सुधार गृह से दो पाकिस्तानी समेत तीन कैदी भागे, जांच जारी
जम्मू के आरएस पुरा बाल सुधार गृह में बड़ी सुरक्षा चूक हुई, तीन कैदी भाग निकले. बताया जा रहा है कि इनमें दो पाकिस्तानी थे.
Published : February 17, 2026 at 8:47 AM IST
जम्मू : जम्मू के आरएस पुरा में बाल सुधार गृह की सुरक्षा में लापरवाही का मामला सामने आया है. यहां बंद तीन कैदी सोमवार को शाम करीब 5:15 बजे वहां से भाग निकले. जम्मू-कश्मीर पुलिस के मुताबिक भागने वालों की पहचान हो गई है. कैदी भागने के दौरान सुरक्षाकर्मियों को घायल कर दिया. उनका इलाज चल रहा है.
भागने वाले में एक जम्म-कश्मीर के आर.एस. पुरा के दबलेहर के रहने वाले के रूप में हुई जबकि दो पाकिस्तानी नागरिकों मोहम्मद सुना-उल्लाह और अहसान अनवर के तौर पर हुई है. भागने के दौरान खबर है कि कैदियों ने ड्यूटी पर मौजूद दो पुलिसवालों पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया.
सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर डॉ. सनोवर सिंह के मुताबिक दोनों घायल पुलिस अधिकारियों को तुरंत फर्स्ट एड दिया गया और फिर आगे के इलाज के लिए जीएमसी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया. यहां दो लोग आए, विनय कुमार और प्रवीण कुमार. हमने उन्हें फर्स्ट एड दिया और जीएमसी हॉस्पिटल रेफर कर दिया.
कहा जा रहा है कि वे पुलिस ऑफिसर हैं. सिंह ने एनआई को बताया, 'मुझे बताया गया है कि जुवेनाइल होम में एक घटना हुई थी, जिसमें उन्हें चोटें आई थी. जम्मू पुलिस ने इस घटना का आधिकारिक संज्ञान लिया है और औपचारिक जांच शुरू कर दी है. इसके अलावा, भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए स्पेशल टीमें बनाई गई हैं, और उन्हें पकड़ने के लिए कई जगहों पर कई रेड चल रही है.