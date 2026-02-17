ETV Bharat / bharat

जम्मू के बाल सुधार गृह से दो पाकिस्तानी समेत तीन कैदी भागे, जांच जारी

प्रतीकात्मक फोटो ( ETV Bharat )

जम्मू : जम्मू के आरएस पुरा में बाल सुधार गृह की सुरक्षा में लापरवाही का मामला सामने आया है. यहां बंद तीन कैदी सोमवार को शाम करीब 5:15 बजे वहां से भाग निकले. जम्मू-कश्मीर पुलिस के मुताबिक भागने वालों की पहचान हो गई है. कैदी भागने के दौरान सुरक्षाकर्मियों को घायल कर दिया. उनका इलाज चल रहा है. भागने वाले में एक जम्म-कश्मीर के आर.एस. पुरा के दबलेहर के रहने वाले के रूप में हुई जबकि दो पाकिस्तानी नागरिकों मोहम्मद सुना-उल्लाह और अहसान अनवर के तौर पर हुई है. भागने के दौरान खबर है कि कैदियों ने ड्यूटी पर मौजूद दो पुलिसवालों पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया.