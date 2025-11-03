ETV Bharat / bharat

कुलगाम में दो पुराने आतंकी ठिकाने नष्ट, 9 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन

कुलगाम: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने दो पुराने आतंकवादी ठिकानों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया है. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों के मुताबिक, आतंकियों के खिलाफ यह अभियान दमहाल हंजीपोरा के वन क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों के संभावित बाकी बचे ठिकानों का पता लगाने के उद्देश्य से चलाया गया था. बताया जा रहा है कि, खुफिया जानकारी मिलने के बाद, 9 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जंगल में एक साझा तलाशी अभियान शुरू किया. अभियान के दौरान, सुरक्षा बलों को अहमदाबाद और नेंगरीपोरा के बीच वन क्षेत्र में दो पुराने ठिकाने मिले, जिन्हें बाद में ध्वस्त कर दिया गया. सूत्रों के मुताबिक, ठिकानों से गैस सिलेंडर, कपड़े और अन्य उपभोग्य वस्तुएं बरामद की गई हैं. ऐसा माना जा रहा है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल पूर्व में सक्रिय आतंकवादी संगठनों से जुड़े लोगों द्वारा किया गया होगा. सुरक्षाकर्मियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या सामग्री की बरामदगी के लिए गहन तलाशी ली है. सूत्रों ने बताया कि, आगे की जांच जारी है और यह पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि क्या इन ठिकानों का हाल की किसी आतंकवादी गतिविधि से कोई संबंध है.