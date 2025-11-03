ETV Bharat / bharat

कुलगाम में दो पुराने आतंकी ठिकाने नष्ट, 9 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन

खुफिया जानकारी के आधार पर 9 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जंगल में एक साझा तलाशी अभियान शुरू किया.

Two Old Terrorist Hideouts Destroyed In Jammu And Kashmir's Kulgam
कुलगाम में दो पुराने आतंकी ठिकाने नष्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 3, 2025 at 3:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुलगाम: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने दो पुराने आतंकवादी ठिकानों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया है. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों के मुताबिक, आतंकियों के खिलाफ यह अभियान दमहाल हंजीपोरा के वन क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों के संभावित बाकी बचे ठिकानों का पता लगाने के उद्देश्य से चलाया गया था.

बताया जा रहा है कि, खुफिया जानकारी मिलने के बाद, 9 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जंगल में एक साझा तलाशी अभियान शुरू किया. अभियान के दौरान, सुरक्षा बलों को अहमदाबाद और नेंगरीपोरा के बीच वन क्षेत्र में दो पुराने ठिकाने मिले, जिन्हें बाद में ध्वस्त कर दिया गया.

सूत्रों के मुताबिक, ठिकानों से गैस सिलेंडर, कपड़े और अन्य उपभोग्य वस्तुएं बरामद की गई हैं. ऐसा माना जा रहा है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल पूर्व में सक्रिय आतंकवादी संगठनों से जुड़े लोगों द्वारा किया गया होगा.

सुरक्षाकर्मियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या सामग्री की बरामदगी के लिए गहन तलाशी ली है. सूत्रों ने बताया कि, आगे की जांच जारी है और यह पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि क्या इन ठिकानों का हाल की किसी आतंकवादी गतिविधि से कोई संबंध है.

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि, आतंकियों के नापाक मंसूबों को कामयाब होने से रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने जंगल और दूरदराज के इलाकों में इस तरह के अभियान चला रही है. गौरतलब है कि कुलगाम और उसके आसपास के वन क्षेत्रों का इस्तेमाल पूर्व में आतंकवादियों के लिए ठिकाने के रूप में किया जाता रहा है. हालांकि, हाल के वर्षों में, सुरक्षा बलों द्वारा प्रभावी अभियानों के कारण, इन गतिविधियों में भारी कमी आई है.

दो आतंकी ढेर
इससे पहले, 14 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर और दुदनियाल के पास नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को मार गिराया था. सेना की ओर से जारी बयान के अनुसार सोमवार शाम को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर कुछ संदिग्ध हलचल देखी गई थी.

भारतीय सेना के जवानों ने इसे गंभीरता से लेते हुए एक्शन लिया. इस बीच शाम करीब 7 बजे उस पर गोलीबारी की. इस गोलीबारी के दौरान दो आतंकी मारे गए. आशंका है कि सीमा पार से आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे.

ये भी पढ़ें: जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक 'शांति': 25 साल में पहली बार अक्टूबर में किसी नागरिक की मौत नहीं

TAGGED:

TERRORIST HIDEOUTS DESTROYED
JAMMU KASHMIR
KULGAM
SECURITY FORCES
TERRORIST HIDEOUTS DESTROYED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है: पीएम मोदी

JEE MAIN 2026: परीक्षा से NTA ने गायब किया गया वर्चुअल कैलकुलेटर, एक ही दिन में बदला इनफॉर्मेशन बुलेटिन

शेफाली वर्मा के घर दिवाली जैसा माहौल, बम-पटाखे फोड़कर मनाया जीत का जश्न, माता-पिता ने BCCI का जताया आभार

मामूली गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, रुपया भी कमजोर दिखा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.