ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर दो की मौत, मारे गए दोनों नर्सिंग स्टूडेंट्स केरल के

बेंगलुरु में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से केरल के दो नर्सिंग स्टूडेंट्स की दर्दनाक मौत हो गई.

nursing students
रल से कटकर दो नर्सिंग स्टूडेंट्स की दर्दनाक मौत. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 24, 2025 at 10:11 AM IST

|

Updated : November 24, 2025 at 1:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के चिक्काबनवारा रेलवे स्टेशन के पास वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से केरल के दो नर्सिंग स्टूडेंट्स की मौत हो गई.

पुलिस ने बताया कि रविवार शाम को बेंगलुरु के चिक्काबनवारा रेलवे स्टेशन के पास वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से केरल के दो नर्सिंग स्टूडेंट्स की मौत हो गई.

स्टूडेंट जस्टिन जोसेफ (21) और स्टेरिन एल्ज़ा साजी (19) की ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. चिक्काबनवारा पुलिस ने इस बारे में केस दर्ज कर लिया है और मरने वालों के माता-पिता को इसकी जानकारी दे दी है.

दोनों केरल के पट्टनमथिट्टा के रहने वाले थे और बेंगलुरु के सप्तगिरी नर्सिंग कॉलेज में B.Sc नर्सिंग के दूसरे सेमेस्टर में पढ़ रहे थे. रविवार शाम को चिक्काबनवारा स्टेशन के पास ट्रैक पार करते समय सुपरफास्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने उन्हें टक्कर मार दी. इस वजह से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने मौके पर जाकर बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मरने वालों की डिटेल्स वेरिफाई करने के बाद उनके माता-पिता को इसकी जानकारी दे दी गई है.

पुलिस ने बताया कि चश्मदीदों ने बताया कि यह हादसा तब हुआ जब स्टूडेंट्स ने तेज स्पीड से आ रही ट्रेन के आने पर ट्रैक पार करने की कोशिश की, और वे ट्रैक से हट नहीं पाए.

इनके निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई.

ये भी पढ़ें - लखनऊ में सड़क हादसा, ससुराल जा रहे युवक को कार ने कुचला, मौत

Last Updated : November 24, 2025 at 1:56 PM IST

TAGGED:

NURSING STUDENTS DIED
VANDE BHARAT EXPRESS TRAIN
KERALA STUDENTS DIED
NURSING STUDENTS DIED IN BENGALURU
NURSING STUDENTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.