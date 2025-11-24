ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर दो की मौत, मारे गए दोनों नर्सिंग स्टूडेंट्स केरल के

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के चिक्काबनवारा रेलवे स्टेशन के पास वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से केरल के दो नर्सिंग स्टूडेंट्स की मौत हो गई.

पुलिस ने बताया कि रविवार शाम को बेंगलुरु के चिक्काबनवारा रेलवे स्टेशन के पास वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से केरल के दो नर्सिंग स्टूडेंट्स की मौत हो गई.

स्टूडेंट जस्टिन जोसेफ (21) और स्टेरिन एल्ज़ा साजी (19) की ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. चिक्काबनवारा पुलिस ने इस बारे में केस दर्ज कर लिया है और मरने वालों के माता-पिता को इसकी जानकारी दे दी है.

दोनों केरल के पट्टनमथिट्टा के रहने वाले थे और बेंगलुरु के सप्तगिरी नर्सिंग कॉलेज में B.Sc नर्सिंग के दूसरे सेमेस्टर में पढ़ रहे थे. रविवार शाम को चिक्काबनवारा स्टेशन के पास ट्रैक पार करते समय सुपरफास्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने उन्हें टक्कर मार दी. इस वजह से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.