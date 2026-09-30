दिल्ली के बायोडायवर्सिटी पार्कों में मिले ड्रैगनफ्लाई की दो नई प्रजातियां, यमुना से अरावली तक बदल रही इनकी दुनिया
2026 के सर्वे में यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में ड्रैगनफ्लाई और डैमसेलफ्लाई की सबसे ज्यादा 23 प्रजातियां पाई गई. पढ़ें आनंद गुप्ता की रिपोर्ट
Published : September 30, 2026 at 5:35 PM IST|
Updated : September 30, 2026 at 5:56 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की पहचान भले ही ट्रैफिक, प्रदूषण और ऊंची इमारतों वाले शहर के रूप में होती हो, लेकिन राजधानी के बीच मौजूद बायोडायवर्सिटी पार्क एक अलग तस्वीर दिखाते हैं. यहां पेड़-पौधों के साथ हजारों छोटे जीव भी अपने तरीके से शहर के पर्यावरण को जिंदा रखे हुए हैं. अब दिल्ली के सात बायोडायवर्सिटी पार्कों में हुए ड्रैगनफ्लाई और डैमसेलफ्लाई के सर्वे में दो अहम रिकॉर्ड सामने आए हैं.
'येलो-टेल्ड ऐशी स्कीमर' इस साल अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क में मिली है, जबकि 'ब्लू ग्रास डार्ट' को यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में पहली बार रिकॉर्ड किया गया है. यहां ‘नई प्रजाति’ का मतलब दुनिया या भारत के लिए नई प्रजाति नहीं है. दोनों प्रजातियां पहले से जानी जाती हैं. नई बात यह है कि इनकी मौजूदगी संबंधित बायोडायवर्सिटी पार्क के सर्वे रिकॉर्ड में पहली बार दर्ज हुई है. खास बात यह है कि 'येलो-टेल्ड ऐशी स्कीमर' पिछले साल यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में रिकॉर्ड हुई थी और इस साल अरावली में मिली. वहीं 'ब्लू ग्रास डार्ट' की यमुना पार्क में इस साल पहली रिकॉर्डिंग हुई है.
दो प्रजातियों की रिकॉर्डिंग ने क्यों बढ़ाई उत्सुकता
17 से 19 सितंबर के बीच दिल्ली के बायोडायवर्सिटी पार्कों में ड्रैगनफ्लाई और डैमसेलफ्लाई का सर्वे किया गया. इसी दौरान इन दोनों प्रजातियों की मौजूदगी पाई गई. कीट वैज्ञानिक मोहम्मद फैजल ने बताया कि ड्रैगनफ्लाई और डैमसेलफ्लाई की मौजूदगी हर साल एक जैसी नहीं रहती. मौसम, बारिश, पानी की उपलब्धता, नमी और आसपास की वनस्पति जैसे कई कारण इनके जीवन और संख्या को प्रभावित करते हैं. यानी किसी प्रजाति का एक साल किसी खास पार्क में दिखाई देना और दूसरे साल किसी दूसरे पार्क में रिकॉर्ड होना अपने आप में असामान्य नहीं है.
यमुना के बाद अरावली पहुंची 'येलो-टेल्ड ऐशी स्कीमर'
येलो-टेल्ड ऐशी स्कीमर इस सर्वे की सबसे खास रिकॉर्डिंग में से एक है. पिछले साल यह यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में मिली थी. इस साल इसका रिकॉर्ड अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क से आया है. मोहम्मद फैजल ने बताया कि अभी ऐसा निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी. सिर्फ दो साल के रिकॉर्ड के आधार पर यह कहना मुश्किल है कि किसी प्रजाति ने अपना ठिकाना बदल लिया है. संभव है कि 'येलो-टेल्ड ऐशी स्कीमर' पहले भी अरावली में मौजूद रही हो, लेकिन किसी सर्वे में दर्ज नहीं हो पाई हो. यह भी संभव है कि इस साल मौसम और पानी की स्थिति उसके लिए ज्यादा अनुकूल रही हो. इसलिए अब आने वाले वर्षों के सर्वे ज्यादा जरूरी होंगे. अगर यह प्रजाति लगातार अरावली में दिखाई देती है तो दिल्ली में इसके फैलाव और आवास को समझने में वैज्ञानिकों को ज्यादा मदद मिलेगी.
'ब्लू ग्रास डार्ट' ने यमुना पार्क में पहली बार दी दस्तक
दूसरी जरूरी रिकॉर्डिंग 'ब्लू ग्रास डार्ट' की है. इस प्रजाति को इस साल पहली बार यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के सर्वे में पाया गया. यमुना पार्क में वेटलैंड और उससे जुड़े कई प्राकृतिक क्षेत्र हैं. ऐसे स्थान ड्रैगनफ्लाई और डैमसेलफ्लाई के लिए जरूरी होते हैं. मोहम्मद फैजल ने बताया कि ड्रैगनफ्लाई का जीवन केवल आसमान में उड़ने तक सीमित नहीं है. इसके जीवन की शुरुआती अवस्था पानी के अंदर गुजरती है. इसलिए किसी जगह पानी की मौजूदगी, उसकी अवधि, नमी और आसपास की वनस्पति इन कीटों के लिए बहुत मायने रखती है. हालांकि 'ब्लू ग्रास डार्ट' के एक बार रिकॉर्ड होने का यह अर्थ नहीं है कि उसने यमुना पार्क में स्थायी रूप से अपना ठिकाना बना लिया है. इसके लिए आने वाले वर्षों में भी निगरानी और सर्वे की जरूरत होगी.
आसमान में उड़ती ड्रैगनफ्लाई का पानी से क्या कनेक्शन
ड्रैगनफ्लाई को हम अक्सर पानी के आसपास या हवा में तेजी से उड़ते देखते हैं. लेकिन इसके जीवन का एक जरूरी हिस्सा पानी के अंदर बीतता है. ड्रैगनफ्लाई का लार्वा पानी में रहता है. वहां वह छोटे जलीय जीवों का शिकार करता है और धीरे-धीरे विकसित होकर वयस्क ड्रैगनफ्लाई बनता है.
बारिश बदली तो बदल सकता है ड्रैगनफ्लाई का ठिकाना
''ड्रैगनफ्लाई और डैमसेलफ्लाई की संख्या में साल-दर-साल उतार-चढ़ाव सामान्य है. बारिश का समय, मात्रा और उसके बाद पानी कितने समय तक टिकता है, इसका सीधा असर इनके जीवन चक्र पर पड़ सकता है. अगर किसी छोटे जल क्षेत्र का पानी जल्दी सूख जाए तो वहां ड्रैगनफ्लाई के लार्वा के विकास के लिए समय कम हो सकता है. इसके विपरीत पानी लंबे समय तक बना रहे तो इनके लिए परिस्थितियां ज्यादा अनुकूल हो सकती हैं. यही कारण है कि एक ही प्रजाति अलग-अलग वर्षों में अलग-अलग पार्कों में दिखाई दे सकती है''. -मोहम्मद फैजल, कीट वैज्ञानिक-
यमुना में सबसे ज्यादा 23 प्रजातियां
2026 के सर्वे में यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में ड्रैगनफ्लाई और डैमसेलफ्लाई की सबसे ज्यादा 23 प्रजातियां पाई गई. इसके बाद कमला नेहरू रिज में 22 और अरावली में 16 प्रजातियां मिलीं. तुगलकाबाद में 12, नीला हौज में 13, तिलपत वैली में 4 और कालिंदी में 15 प्रजातियां रिकॉर्ड की गईं. इन आंकड़ों को देखने पर पता चलता है कि ड्रैगनफ्लाई की मौजूदगी हर साल एक जैसी नहीं रहती. कहीं प्रजातियों की संख्या बढ़ी तो कहीं कम हुई. उदाहरण के लिए यमुना में 2025 में 21 प्रजातियां थीं, जो 2026 में बढ़कर 23 हो गईं. वहीं कमला नेहरू रिज में 2025 की 26 प्रजातियों के मुकाबले इस साल 22 प्रजातियां दर्ज हुईं. इससे पता चलता है कि ड्रैगनफ्लाई की दुनिया लगातार बदलती रहती है.
ड्रैगनफ्लाई मच्छरों की 'प्राकृतिक दुश्मन' भी
ड्रैगनफ्लाई की मौजूदगी का फायदा सिर्फ जैव विविधता तक सीमित नहीं है. यह मच्छरों और दूसरे छोटे कीटों की संख्या को नियंत्रित करने में भी भूमिका निभाती है. मोहम्मद फैजल ने बताया कि ड्रैगनफ्लाई और डैमसेलफ्लाई का लार्वा पानी में मच्छरों के लार्वा का शिकार करता है. एक लार्वा एक दिन में करीब 40 मच्छर लार्वा तक खा सकता है. वयस्क ड्रैगनफ्लाई भी मच्छरों और दूसरे छोटे कीटों को खाती है. एक वयस्क ड्रैगनफ्लाई या डैमसेलफ्लाई एक दिन में करीब 30 से 100 मच्छरों तक का शिकार कर सकती है.
ड्रैगनफ्लाई की नजर भी है कमाल की
ड्रैगनफ्लाई सिर्फ तेज उड़ान के लिए ही खास नहीं है. इसकी आंखें भी इसे शिकार करने में मदद करती हैं. इसकी आंखें कंपाउंड आइज होती हैं, जिनमें बड़ी संख्या में छोटे-छोटे विजुअल यूनिट होते हैं. मोहम्मद फैजल ने बताया कि ड्रैगनफ्लाई की शिकार पकड़ने की सफलता करीब 95 से 97 फीसदी तक होती है. यानी यह छोटा-सा कीट हवा में उड़ते हुए अपने शिकार की गतिविधियों को तेजी से पहचान सकता है और उसी हिसाब से अपनी दिशा बदलकर उसे पकड़ सकता है.
ड्रैगनफ्लाई और डैम्सलफ्लाई की पहचान
- शरीर अपेक्षाकृत मोटा और मजबूत पतला और नाजुक
- आंखें बड़ी आंखें सिर के अधिकांश हिस्से को घेरती हैं और काफी पास-पास होती हैं. आंखें सिर के दोनों किनारों पर अलग-अलग और अपेक्षाकृत दूर होती हैं.
- पंख आराम करते समय पंख आमतौर पर शरीर के दोनों तरफ फैले रहते हैं. आराम करते समय पंख अक्सर शरीर के ऊपर या पीछे की ओर मोड़ लेती हैं.
- उड़ान तेज और शक्तिशाली उड़ान, लंबे समय तक हवा में मंडरा सकती है. अपेक्षाकृत हल्की और धीमी उड़ान.
- शिकार पकड़ना उड़ते हुए कीटों का पीछा करने में बेहद कुशल छोटे कीटों का शिकार करती है, लेकिन उड़ान अपेक्षाकृत हल्की होती है.
- पिछला हिस्सा पेट/एब्डॉमेन अपेक्षाकृत मोटा पेट लंबा और बहुत पतला.
- पैर उड़ान के दौरान शिकार पकड़ने में उपयोग शिकार पकड़ने में उपयोग, लेकिन शरीर की बनावट अधिक नाजुक.
'येलो-टेल्ड ऐशी स्कीमर' और 'ब्लू ग्रास डार्ट' में अंतर
- आकार अपेक्षाकृत बड़ा और मजबूत शरीर छोटा और हल्का शरीर
- शरीर का रंग शरीर पर ऐशी/भूरा-धूसर रंग, पूंछ के हिस्से में पीला रंग प्रमुख नर में नीला रंग अधिक प्रमुख, मादा का रंग अपेक्षाकृत अलग/कम नीला हो सकता है.
- पहचान की खासियत पीले पूंछ वाले हिस्से और धूसर शरीर से पहचान नीले शरीर और छोटे आकार से पहचान.
- उड़ान अपेक्षाकृत तेज और खुले स्थानों में उड़ते हुए दिख सकती है छोटी दूरी की तेज उड़ान और घास/वनस्पति के आसपास मंडराना.
- पसंदीदा जगह तालाब, झील, आर्द्रभूमि और खुले जलक्षेत्र के आसपास घास वाले इलाके, छोटी आर्द्रभूमि और वनस्पति के आसपास.
- नाम का अर्थ Yellow-tailed = पीली पूंछ, Ashy = धूसर रंग, Skimmer = ड्रैगनफ्लाई का समूह
- Blue = नीला, Grass = घास वाला आवास, Dart = छोटी, तेज उड़ान वाली ड्रैगनफ्लाई
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