ETV Bharat / bharat

दिल्ली के बायोडायवर्सिटी पार्कों में मिले ड्रैगनफ्लाई की दो नई प्रजातियां, यमुना से अरावली तक बदल रही इनकी दुनिया

ड्रैगनफ्लाई की दुनिया ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली की पहचान भले ही ट्रैफिक, प्रदूषण और ऊंची इमारतों वाले शहर के रूप में होती हो, लेकिन राजधानी के बीच मौजूद बायोडायवर्सिटी पार्क एक अलग तस्वीर दिखाते हैं. यहां पेड़-पौधों के साथ हजारों छोटे जीव भी अपने तरीके से शहर के पर्यावरण को जिंदा रखे हुए हैं. अब दिल्ली के सात बायोडायवर्सिटी पार्कों में हुए ड्रैगनफ्लाई और डैमसेलफ्लाई के सर्वे में दो अहम रिकॉर्ड सामने आए हैं.