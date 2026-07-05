ETV Bharat / bharat

युद्धपोत INS मालवन और महेंद्रगिरी जल्द ही बढ़ाएंगे नौसेना की ताकत

भारतीय नौसेना अपनी मारक क्षमता में जल्द जबर्दस्त बढ़ोतरी करनेवाली है. स्वदेश निर्मित आईएनएस मालवन और आईएनएस महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी.

warships commissioned
युद्धपोत आईएनएस मालवन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 5, 2026 at 10:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती: समुद्र में ताकत दिखाने के लिए जल्द ही दो और युद्धपोत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाएंगे. इससे देश के लिए सुरक्षा कवच के तौर पर समुद्री सुरक्षा और भी मजबूत होने वाली है. भारतीय नौसेना दिन-ब-दिन तटीय रक्षा में अपनी काबिलियत बढ़ा रही है.

पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में एक साथ तीन युद्धपोत लॉन्च किए थे. अभी भारतीय नौसेना के अधिकारी जल्द ही 'आईएनएस' महेंद्रगिरी’ और ‘आईएनएस मालवन’ को देश को समर्पित करने की तैयारी कर रहे हैं.

INS MAHENDRAGIRI
युद्धपोत आईएनएस महेंद्रगिरी (ETV Bharat)

दोनों युद्धपोत जल्द देश को समर्पित किए जाएंगे

इस साल 20 जून को आईएनएस अग्रे, आईएनएस समशोधक और आईएनएस दुनागिरी को कोलकाता में कमीशन किया गया. इसके अलावा इन दोनों जहाजों की कमीशनिंग शुरू में तय की गई थी, लेकिन आखिरकार इसे टाल दिया गया. संभावना है कि इन्हें इसी महीने देश को समर्पित कर दिया जाएगा.

INS मालवन

आईएनएस मालवन को एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटरक्राफ्ट के तौर पर जाना जाता है. यह युद्धपोत कोचीन शिपयार्ड में बनाया गया था. भारतीय नौसेना ने 30 अप्रैल 2019 को शिपयार्ड के लिए ऑर्डर दिया था. इसे 30 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया था. काम पूरा होने के बाद, इसे 31 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया.

खास बातें

यह ट्रिपल-जेट वॉटर सिस्टम के जरिए 25 नॉट प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा. इसमें मॉडर्न रडार, हल-माउंटेड सेंसर, हल्के टॉरपीडो और एंटी-सबमरीन रॉकेट लगे होंगे.

जहाज की लंबाई: 80 मीटर

चौड़ाई: 11.36 मीटर

वजन: 1,100 टन

INS महेंद्रगिरी

आईएनएस महेंद्रगिरी नीलगिरी क्लास का एक युद्धपोत है. इसे मुंबई के मझगांव डॉक पर बनाया गया था. जहाज के पहले फेज का कंस्ट्रक्शन 28 जून 2022 को शुरू हुआ था. लॉन्च 1 सितंबर 2023 को हुआ था. कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 30 अप्रैल 2026 को जहाज इंडियन नेवी को सौंप दिया.

खास बातें

इसमें ब्रह्मोस, क्रूज मिसाइल, एक 76 एमएम नेवल गन, ट्रिपल टॉरपीडो (वरुणास्त्र), रॉकेट लॉन्चर और दो ध्रुव/सीकिंग हेलीकॉप्टर जैसे हथियार हैं. इसकी स्पीड 28 नॉट प्रति घंटा है. यह दुश्मन के जहाज़ों और सबमरीन का पता लगाने के लिए सही है. पूरी तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस रडार और सोनार सिस्टम इसकी एक और ताकत है.

जहाज की लंबाई: 149 मीटर

चौड़ाई: 17.8 मीटर

वजन: 6,670 टन

ये भी पढ़ें- नौसेना में शामिल हुआ युद्धपोत तारागिरी, राजनाथ सिंह ने बताई नए युद्धपोत की ताकत

TAGGED:

TWO MORE WARSHIPS
INS MAHENDRAGIRI INS MALAVAN
युद्धपोत मालवन महेंद्रगिरी
आईएनएस
WARSHIPS COMMISSIONED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.