ETV Bharat / bharat

युद्धपोत INS मालवन और महेंद्रगिरी जल्द ही बढ़ाएंगे नौसेना की ताकत

अमरावती: समुद्र में ताकत दिखाने के लिए जल्द ही दो और युद्धपोत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाएंगे. इससे देश के लिए सुरक्षा कवच के तौर पर समुद्री सुरक्षा और भी मजबूत होने वाली है. भारतीय नौसेना दिन-ब-दिन तटीय रक्षा में अपनी काबिलियत बढ़ा रही है.

पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में एक साथ तीन युद्धपोत लॉन्च किए थे. अभी भारतीय नौसेना के अधिकारी जल्द ही 'आईएनएस' महेंद्रगिरी’ और ‘आईएनएस मालवन’ को देश को समर्पित करने की तैयारी कर रहे हैं.

युद्धपोत आईएनएस महेंद्रगिरी (ETV Bharat)

दोनों युद्धपोत जल्द देश को समर्पित किए जाएंगे

इस साल 20 जून को आईएनएस अग्रे, आईएनएस समशोधक और आईएनएस दुनागिरी को कोलकाता में कमीशन किया गया. इसके अलावा इन दोनों जहाजों की कमीशनिंग शुरू में तय की गई थी, लेकिन आखिरकार इसे टाल दिया गया. संभावना है कि इन्हें इसी महीने देश को समर्पित कर दिया जाएगा.

INS मालवन

आईएनएस मालवन को एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटरक्राफ्ट के तौर पर जाना जाता है. यह युद्धपोत कोचीन शिपयार्ड में बनाया गया था. भारतीय नौसेना ने 30 अप्रैल 2019 को शिपयार्ड के लिए ऑर्डर दिया था. इसे 30 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया था. काम पूरा होने के बाद, इसे 31 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया.

खास बातें

यह ट्रिपल-जेट वॉटर सिस्टम के जरिए 25 नॉट प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा. इसमें मॉडर्न रडार, हल-माउंटेड सेंसर, हल्के टॉरपीडो और एंटी-सबमरीन रॉकेट लगे होंगे.