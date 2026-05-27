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NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में दो और गिरफ्तारी, एक प्रोफेसर भी शामिल

CBI ने अब तक अलग-अलग जगहों पर 49 जगहों पर तलाशी ली है और कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए हैं.

NEET UG 2026 PAPER LEAK CASE
NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में दो और गिरफ्तारी (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 27, 2026 at 12:21 PM IST

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नई दिल्ली: नीट पेपर लीक मामले (NEET UG 2026) में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आज बुधवार को दो और आरोपियों की धरपकड़ की है. जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी ने लातूर के एक डॉक्टर और पुणे की एक मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट के फिजिक्स फैकल्टी को गिरफ्तार किया है. इस मामले में अभी तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

सीबीआई (CBI) ने बताया कि आरोपी की पहचान डॉ. मनोज शिरुरे के तौर पर हुई है, जो लातूर का डॉक्टर है. इसने केस के मुख्य आरोपी और कोचिंग सेंटर के मालिक पीवी कुलकर्णी के बेटे समेत तीन स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री के पेपर दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. दूसरे गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान तेजस हर्षद कुमार शाह के तौर पर हुई है, जो पुणे के एक कोचिंग सेंटर डॉ. अभंग प्रभु मेडिकल अकादमी (APMA) में फिजिक्स फैकल्टी है. बताया गया है कि उसे गिरफ्तार आरोपी मनीषा हवलदार से NEET UG 2026 एग्जाम के कथित लीक हुए फिजिक्स के सवाल मिले थे.

सीबीआई के प्रवक्ता के मुताबिक, साजिश का पता लगाने के लिए जांच जारी है. CBI ने अब तक अलग-अलग जगहों पर 49 जगहों पर तलाशी ली है और कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए हैं. जब्त की गई चीजों की विस्तार से जांच जा रही है.

खास बात यह है कि जांच एजेंसी ने यह केस 12 मई को डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शिकायत के आधार पर दर्ज किया है. यह शिकायत NEET-UG 2026 एग्जाम के कथित पेपर लीक से जुड़ी है. केस दर्ज होने के तुरंत बाद, स्पेशल टीमें बनाई गईं और देश भर में अलग-अलग जगहों पर तलाशी ली गई, और कई संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की गई.

इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. अधिकारी ने कहा कि अलग-अलग स्पेशल टीमें मिलकर जांच कर रही हैं और जांच से केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के सवालों के लीक होने का असली सोर्स पता चल गया है, जो एग्जाम से पहले सर्कुलेट किए गए थे.

पिछले हफ़्ते, जांच एजेंसी ने NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में फिजिक्स के सवाल लीक करने के आरोप में मनीषा संजय हवलदार नाम की एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया. CBI के मुताबिक, उसने NEET UG 2026 एग्जाम के फिजिक्स सब्जेक्ट से जुड़े कुछ सवाल आरोपी मनीषा हवलदार (जिसे 16 मई को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था) के साथ शेयर किए थे. उसके शेयर किए गए सवाल नीट पेपर लीक मामले (NEET UG 2026) एग्जाम के पेपर सेट के फिजिक्स के सवालों से मेल खाते हैं.

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