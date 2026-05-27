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नीट पेपर लीक मामले के दो और आरोपियों को 5 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा गया, अब तक 13 हुए हैं गिरफ्तार

मामले में शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को सीबीआई पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. दोनों को पुणे से गिरफ्तार किया गया था.

नीट पेपर लीक मामले में आरोपियों को 5 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा गया
नीट पेपर लीक मामले में आरोपियों को 5 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा गया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 27, 2026 at 8:54 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार दो और आरोपियों की पांच दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है. स्पेशल जज विद्या प्रकाश ने दोनों को सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया. कोर्ट ने आरोपियों शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. मनोज शिरुरे और कोचिंग सेंटर डॉ. अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी, पुणे में फिजिक्स के टीचर तेजस हर्षदकुमार शाह को पांच दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा. दोनों को पुणे से गिरफ्तार किया गया था.

दोनों पर आरोप है कि इन्होंने रेणुकाई कैरियर सेंटर के संस्थापक शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर के बेटे को नीट का केमिस्ट्री का प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया था. केमिस्ट्री का प्रश्न पत्र पीवी कुलकर्णी के जरिये उपलब्ध कराया गया था. इन दोनों की गिरफ्तारी के साथ ही अब तक नीट पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इस मामले में शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को सीबीआई पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

सीबीआई के मुताबिक, मोटेगांवकर को 17 मई को महाराष्ट्र के लातूर से गिरफ्तार किया गया था. जांच के दौरान मोटेगांवकर के मोबाइल फोन से लीक प्रश्न पत्र मिला. सीबीआई के मुताबिक, मोटेगांवकर नीट पेपर लीक गिरोह के संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य था. वो नीट के लीक प्रश्न पत्र को सर्कुलेट करने और कोचिंग सेंटर्स के जरिये उनका उत्तर हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उसने खुद काफी छात्रों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया था.

इसके पहले 17 मई को कोर्ट ने इस मामले की नौवीं आरोपी मनीषा मांढरे को 14 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा था. मनीषा मांढरे एनटीए की ओर से प्रश्न पत्र सेट करने वाले पैनल में थी. मनीषा को मथुरा के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था. उस पर आरोप है कि उसने नीट पेपर प्रश्न पत्र को लीक करने के लिए केमिस्ट्री टीचर पीवी राव और मनीषा वाघमारे के साथ साजिश रची. पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे को कोर्ट ने 16 मई को 10 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा था.

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NEET PAPER LEAK CASE
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