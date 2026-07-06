ETV Bharat / bharat

अदालत ने टीसीएस मामले में आरोपी निदा खान को जमानत दी, सह आरोपी दानिश शेख को नहीं मिली राहत

नासिक (महाराष्ट्र): नासिक की एक अदालत ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) की कर्मचारी निदा खान को यहां स्थित कंपनी की शाखा में कथित यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण से जुड़े मामलों में से एक में सोमवार को जमानत दे दी. उसे गिरफ्तारी के करीब दो महीने बाद यह राहत मिली है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (नासिक रोड कोर्ट) के जी जोशी ने निदा खान को जमानत दी, लेकिन सह-आरोपी दानिश शेख की जमानत याचिका खारिज कर दी. निदा खान की ओर से अधिवक्ता राहुल कासलीवाल ने मुख्य रूप से इस आधार पर जमानत मांगी कि वह गर्भवती है. लोक अभियोजक विजय गायकवाड़ तथा पीड़िता के वकील मिलिंद कुरकुटे और नितिन पंडित ने दोनों आरोपियों की जमानत का विरोध किया.

अभियोजन पक्ष का कहना था कि जांच के दौरान यौन शोषण और धर्म बदलने के लिए मजबूर किए जाने के साक्ष्य सामने आए हैं. अभियोजन के अनुसार, दानिश शेख ने अपनी सहकर्मी एवं पीड़िता को धर्मांतरण के उद्देश्य से एक इस्लामी पुस्तक और बुर्का दिया था.

उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि पीड़िता का जानबूझकर यौन उत्पीड़न किया गया और उसका धर्म बदलवाने की कोशिश की गई. अभियोजन ने यह भी दावा किया कि आरोपी यह जानते हुए कि पीड़िता अनुसूचित जाति से है, उसका धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहे थे.