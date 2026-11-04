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खूंटी में दो नाबालिग सगी बहनों से सामूहिक दुष्कर्म, तीन आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश में छापेमारी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Etv Bharat )

रांची/खूंटी: झारखंड के खूंटी जिले में दो नाबालिग सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है. मुरहू थाना क्षेत्र की रहने वाली दोनों बहनों को घुमाने और घर छोड़ने के बहाने आरोपी अपने साथ ले गए थे. इस दौरान आरोपियों ने अपने अन्य साथियों को भी बुला लिया और बच्चियों को अलग-अलग सुनसान स्थानों पर ले गए.

घटना में दो सगी बहनें यौन हिंसा की शिकार हुईं, जबकि साथ मौजूद तीसरी नाबालिग बच्ची किसी तरह आरोपियों के चंगुल से बच निकली. मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, एक अन्य आरोपी अब भी फरार है.