ETV Bharat / bharat

ओडिशा के कंधमाल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो माओवादी मारे गए

मृतकों की पहचान एरिया कमेटी के सदस्य जगेश और CPI (माओवादी) की पार्टी सदस्य रश्मि के रूप में हुई है.

Maoists Killed in Encounter Odisha
ओडिशा के कंधमाल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो माओवादी मारे गए (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 23, 2026 at 8:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बरहामपुर: ओडिशा में गंजम-कंधमाल बॉर्डर के पास जंगल में रविवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो माओवादी मारे गए. एसपी हरीशा बीसी ने बताया कि यह एनकाउंटर कंधमाल जिले के राइकिया पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में कराडा जंगल इलाके में हुआ.

मरने वालों की पहचान एरिया कमेटी मेंबर जगेश और सीपीआई (माओवादी) की पार्टी मेंबर रश्मि के तौर पर हुई है. दोनों पर कुल 27.50 लाख रुपये का इनाम था. पुलिस ने बताया कि मरने वाले सीपीआई (माओवादी) के कालाहांडी कंधमाल बौध नयागढ़ (KKBN) डिवीजन से था और जिले में एक्टिव था और उस पर कई हिंसक घटनाओं में शामिल होने का आरोप है.

सुरक्षाकर्मियों ने मौके से कई हथियार और सामान जब्त किए हैं. यह एनकाउंटर तब शुरू हुआ जब सिक्योरिटी फोर्स ने 31 मार्च तक माओवादियों को जड़ से खत्म करने के लिए पूरे राज्य में चलाए जा रहे अभियान के तहत इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज कर दिया.

सूत्रों ने बताया कि माओवादी कंधमाल जिले के कुछ हिस्सों में छिपे हुए थे. इससे पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया. पिछले हफ़्ते, राइकिया पुलिस की इंद्रगढ़ पंचायत में माओवादियों से झड़प हुई, जिसके बाद भारी फायरिंग हुई और चरमपंथियों को पीछे हटना पड़ा.

सुरक्षा बलों ने अब पूरे जिले में सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया है और उन जंगली इलाकों पर फोकस किया है जहां माओवादियों के फिर से इकट्ठा होने का शक है. अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि चल रही कार्रवाई का मकसद माओवादी नेटवर्क को खत्म करना और इलाके में शांति बहाल करना है.

ये भी पढ़ें- ओडिशा: मुख्यधारा में लौटे 22 माओवादी, DGP ने कहा- 'सरकार की पुनर्वास नीति का दिख रहा असर'

TAGGED:

ODISHA KANDHAMAL ENCOUNTER
SECURITY FORCES
ओडिशा मुठभेड़ माओवादी ढेर
सीपीआई माओवादी
MAOISTS KILLED IN ENCOUNTER ODISHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.