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कोलकाता में झारखंड के दो शीर्ष माओवादी नेताओं ने किया सरेंडर, भारी मात्रा में हथियार जब्त

कोलकाता: पश्चिम बंगाल पुलिस को राज्य में नक्सलवाद और माओवाद के खतरे पर अंकुश लगाने और इसके सदस्यों को मुख्यधारा में वापस लाने के अपने प्रयासों में बड़ी सफलता मिली है. दो शीर्ष माओवादी नेताओं - मंगल और मालती ने सरेंडर कर दिया है.

अपने लंबे समय के भूमिगत जीवन और सशस्त्र संघर्ष को छोड़ने का फैसला करते हुए दोनों शुक्रवार को कोलकाता पुलिस मुख्यालय लालबाजार पहुंचे और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने औपचारिक रूप से सरेंडर कर दिया.

कोलकाता पुलिस इस बात पर भी गंभीरता से विचार कर रही है कि राज्य सरकार की नीतियों और पुनर्वास पैकेजों के अनुरूप उन्हें समाज की मुख्यधारा में कैसे वापस लाया जाए और एक सामान्य जीवन जीने में मदद की जाए.

कोलकाता के पुलिस कमिश्नर अजय नंदा ने एक खास प्रेस ब्रीफिंग में दोनों बड़े माओवादी नेताओं के सरेंडर के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा, "झारखंड पुलिस ने इन दोनों माओवादियों पर कुल 7 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था — मालती पर 2 लाख रुपये और मंगल पर 5 लाख रुपये."

झारखंड के रहने वाले मंगल और मालती लंबे समय से अंडरग्राउंड थे. लेकिन उन्होंने हथियारबंद लड़ाई को छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया.

जानकारों का मानना है कि इस घटनाक्रम से राज्य और देश भर के सुरक्षा हलकों को बड़ी राहत मिली है.

सरेंडर करने के बाद, मंगल ने मीडिया से बात करते हुए एक महत्वपूर्ण संदेश साझा किया. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, "हथियार उठाने से समाज को कोई लाभ नहीं होता है. इस रास्ते से तबाही और खून-खराबे के अलावा कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है. इसी अहसास के साथ हमने हिंसा का रास्ता छोड़ने, आत्मसमर्पण करने और जीवन की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है."

पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा कि चूंकि मंगल और मालती के नाम पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज कई मामलों में शामिल हैं, इसलिए कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. उनसे लालबाजार में पूछताछ करने के लिए झारखंड पुलिस की एक टीम के जल्द ही कोलकाता पहुंचने की उम्मीद है.

पुलिस सूत्रों से पता चला है कि दोनों तोड़फोड़ और आपराधिक कृत्यों के कई मामलों में शामिल हैं. विशेष रूप से, बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के सालबोनी थाने में मंगल के खिलाफ कई गंभीर आरोप लंबित हैं. संदेह है कि वह सालबोनी सहित पूरे जंगलमहल क्षेत्र में पहले हुए विभिन्न माओवादी हमलों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था.

लालबाजार सूत्रों के अनुसार, दो माओवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है.

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि कोलकाता पुलिस के इस कदम ने माओवादियों के सशस्त्र आंदोलन को एक बड़ा झटका दिया है. साथ ही, अन्य उग्रवादियों को — जिसमें जंगलमहल क्षेत्र के उग्रवादी भी शामिल हैं — एक कड़ा संदेश दिया है कि उनके लिए हिंसा का रास्ता छोड़कर एक स्वस्थ, सामान्य जीवन में लौटने का रास्ता अभी भी खुला है.

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