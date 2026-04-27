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ओडिशा के जंगल में दो अलग-अलग सड़क हादसे, 4 लोगों की मौत...3 घायल

ओडिशा में दो अलग-अलग सुड़क दुर्घटना में चार लोगों की जान चली गई. 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं.

Separate road accidents in Karanjia; 4 dead
ओडिशा में अलग-अलग सड़क हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 27, 2026 at 5:38 PM IST

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रायरंगपुर: ओडिशा के मयूरभंज जिले में सोमवार को हुए दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओँ में चार लोगों की जान चली गई. इस सड़क हादसे में तीन गंभीर रूप से घायल हो गए.

बता दें कि, सोमवार का दिन मयूरभंज जिले के लिए हादसों का दिन रहा. सबसे पहले करंजिया थाना इलाके की बात करें तो यहां एक भयानक सड़क हादसा हुआ. इस थाना क्षेत्र के कालिकापुर जंगल के पास एक स्कॉर्पियो और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई. स्कॉर्पियो की टक्कर में बाइक सवार शख्स की मौत हो गई. मृतक दंपती शंकर नायक और उनकी पत्नी कविता हैं. पता चला है कि उनका घर मयूरभंज जिले के जशीपुर थाना के पंथा गांव में है.

Separate road accidents in Karanjia; 4 dead
ओडिशा में सड़क हादसा (ETV Bharat)

इस सड़क हादसे में स्कॉर्पियो में सवार दो महिलाएं घायल हो गईं. उन्हें करंजिया मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. इसी तरह, दूसरा दुखद सड़क हादसा कड़ाडीहा जंगल के पास हुआ. करंजिया थाना के कड़ाडीहा जंगल के पास एक कार प्रशांति नाम की प्राइवेट बस से आमने-सामने टकरा गई.

इस भीषण सड़क हादसे में, कार में सवार तीन लोगों में से दो की मौके पर ही मौत हो गई. दूसरे को शुरू में गंभीर हालत में करंजिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था.

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ओडिशा सड़क हादसा (ETV Bharat)

हालांकि, उसकी हालत की गंभीरता को देखते हुए उसे क्योंझर जिला मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है. वहीं, मरने वाले की पहचान पूरी तरह से नहीं हो पाई है, लेकिन बताया गया है कि कार में सवार सभी लोग जाजपुर जिले के धर्मशाला इलाके के रहने वाले हैं. करंजिया पुलिस स्टेशन ने दोनों हादसों वाली जगहों का दौरा किया है और घटना की जांच कर रही है. इन दो अलग-अलग सड़क हादसों को लेकर अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं.

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