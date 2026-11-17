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उत्तराखंड में 8 घंटे में दो बड़े सड़क हादसे, टिहरी और रुद्रप्रयाग में 13 लोगों की गई जान, 31 घायल, राष्ट्रपति-पीएम ने जताया दुख

उत्तराखंड में 2 हादसों में 13 लोगों की मौत: पहला हादसा सोमवार रात 9 बजे रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि ब्लॉक के क्यूंजा घाटी में हुआ. पोखरी से शादी संपन्न होने के बाद बारातियों को लेकर लौट रही जीप गहरी खाई में जा गिरी. हादसा इतना भीषण था कि दुर्घटनास्थल पर ही 4 लोगों की जान चली गई. 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में भी चार लोगो की हालत बेहद गंभीर है. इन घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेस अस्पताल श्रीनगर गढ़वाल भेजा गया है.

ऋषिकेश के पास गूलर में सड़क हादसा (Etv Bharat)

रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि में बारात की जीप खाई में ग्री: दुर्घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी गुमान सिंह नेगी और कांस्टेबल सोनू गोदियाल पुलिस बल एवं एसडीआरएफ टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू अभियान में दिक्कत आई. स्थानीय लोगों ने एसडीआरएफ टीम को काफी सहयोग किया. इस कारण रेस्क्यू कार्य पूरा हो सका. आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि-

हादसे की सूचना मिलने के बाद राहत एवं बचाव कार्य किया गया. दुर्घटना के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है.

-नंदन सिंह रजवार,जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, रुद्रप्रयाग-

इस हादसे के बाद रांसी-गोंडार सहित आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर है. शादी समारोह की खुशियां मातम में बदल गईं. हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है.

टिहरी गढ़वाल के गूलर में बस गदेरे में गिरी: अभी लोग अगस्त्यमुनि वाले हादसे के दुख से उबरे भी नहीं थे कि मंगलवार सुबह 5.30 बजे एक और दुखद हादसे की खबर आ गई. ऋषिकेश से करीब 20 किलोमीटर आगे देवप्रयाग की तरफ गूलर के पास यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई.

हरिद्वार से जोशीमठ जा रही थी बस: हरिद्वार से जोशीमठ के लिए जा रही ये बस गूलर के पास पुल से नीचे गदेरे में जा गिरी. पुलिस के अनुसार बस में 34 लोग सवार थे. हादसा होते ही वहां चीख-पुकार मच गई. मुनि की रेती थानाक्षेत्र में हुए हादसे की खबर मिलते ही एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. इसके साथ ही गुलर, शिवपुरी और व्यासी चौकी से भी टीमें रेस्क्यू के लिए पहुंच गईं. एसडीआरएफ और फायर सर्विस ने तत्काल रेस्क्यू कार्य शुरू किया. बस बुरी तरह पिचक चुकी थी. अभी तक हादसे में 9 लोगों की जान चली गई है. 25 लोग घायल हैं.

हरिद्वार से जोशीमठ जा रही बस पुल से नीचे गिर गई (ETV Bharat)

एडीएम ने क्या कहा: अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी ने बताया कि आज एक दुःखद घटना प्राप्त हुई.