श्रीगंगानगर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में बड़ी कामयाबी, महिला समेत दो मुख्य आरोपी पंजाब से गिरफ्तार
पुलिस ने गुरदासपुर से पकड़े आरोपी. उनके अन्य सहयोगी डिटेन. मोबाइल टावर डेटा और CCTV फुटेज की मदद से आरोपियों तक पहुंची पुलिस.
Published : November 15, 2026 at 8:29 AM IST
श्रीगंगानगर: जिले के रामसिंहपुर थाना क्षेत्र में 50 जीबी गांव के नजदीक अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे ट्रैक पर हुए ब्लास्ट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली. पुलिस ने इस वारदात के दो मुख्य आरोपियों को पंजाब के गुरदासपुर से पकड़ा. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दविंदर सिंह (22) और महकदीप कौर (21) के रूप में हुई है. दोनों पंजाब के गुरदासपुर जिले के निवासी हैं. वारदात से जुड़े अन्य सहयोगियों को भी पुलिस ने डिटेन किया है. गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है. पुलिस को उम्मीद है कि घटना की साजिश, इसमें शामिल अन्य लोगों और वारदात के पीछे के मकसद से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं.
श्रीगंगानगर जिले में रेलवे ट्रैक पर हुए ब्लास्ट मामले में बीकानेर रेंज आईजी ओमप्रकाश और श्रीगंगानगर एसपी हरिशंकर लगातार जांच की निगरानी कर रहे थे. इसके अलावा एटीएस, आईबी, सीआईडी और केंद्रीय खुफिया एजेंसियां भी जांच में जुटी हुई थीं. पूरे मामले में श्रीगंगानगर पुलिस को सुरक्षा एजेंसियों का सहयोग मिला. घटना के बाद से ही पुलिस और विभिन्न जांच एजेंसियां कई संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर पड़ताल कर रही थीं.
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मोबाइल टावर डेटा और CCTV फुटेज बने अहम सुराग: बीकानेर रेंज आईजी ओमप्रकाश ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल के आसपास सक्रिय मोबाइल नंबरों का रिकॉर्ड जुटाकर तकनीकी जांच शुरू की थी. धमाके के समय क्षेत्र में सक्रिय मोबाइल नंबरों और उनकी गतिविधियों का विश्लेषण किया गया. साथ ही रामसिंहपुर कस्बे और आसपास के गांवों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाले गए. जांच टीमों ने घटना से पहले और बाद में इलाके में आने-जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया. तकनीकी साक्ष्यों और अन्य महत्वपूर्ण इनपुट के आधार पर पुलिस की जांच पंजाब तक पहुंची. इसके बाद राजस्थान पुलिस की टीम ने पंजाब पुलिस के सहयोग से गुरदासपुर में दबिश देकर दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया.
अन्य सहयोगी डिटेन, पूछताछ जारी: पुलिस ने मुख्य आरोपी दविंदर एवं महकदीप की गिरफ्तारी के साथ ही वारदात में शामिल बताए जा रहे अन्य सहयोगियों को भी डिटेन किया है. पुलिस आरोपियों से अलग-अलग पहलुओं पर पूछताछ कर रही है. जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर विस्फोट की साजिश किसने रची. इसमें किन लोगों की भूमिका रही और इसके पीछे क्या उद्देश्य था. मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता और संभावित नेटवर्क को लेकर भी जांच की जा रही है.
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3 नवंबर की रात हुआ जोरदार धमाका: 3 नवंबर की रात करीब 9:45 बजे 50 जीबी गांव के पास अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे लाइन पर जोरदार धमाका हुआ था. धमाका इतना शक्तिशाली था कि रेलवे ट्रैक के नीचे लगे सीमेंट और स्टील के दो स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गए थे. पटरी के बीच करीब ढाई फीट गहरा गड्ढा बन गया था. घटना के समय आसपास की ढाणियों में रहने वाले ग्रामीणों ने विस्फोट की तेज आवाज सुनी थी. इसके बाद पुलिस और रेलवे अधिकारियों को सूचना दी गई. पुलिस और रेलवे की टीमें मौके पर पहुंची. शुरुआती जांच के बाद आईबी, सीआईडी, एटीएस, बम निरोधक दस्ते और एफएसएल टीमों ने मौका देखा एवं साक्ष्य जुटाए.
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