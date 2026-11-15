ETV Bharat / bharat

श्रीगंगानगर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में बड़ी कामयाबी, महिला समेत दो मुख्य आरोपी पंजाब से गिरफ्तार

रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा ( ETV Bharat Sri Ganganagar )

श्रीगंगानगर: जिले के रामसिंहपुर थाना क्षेत्र में 50 जीबी गांव के नजदीक अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे ट्रैक पर हुए ब्लास्ट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली. पुलिस ने इस वारदात के दो मुख्य आरोपियों को पंजाब के गुरदासपुर से पकड़ा. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दविंदर सिंह (22) और महकदीप कौर (21) के रूप में हुई है. दोनों पंजाब के गुरदासपुर जिले के निवासी हैं. वारदात से जुड़े अन्य सहयोगियों को भी पुलिस ने डिटेन किया है. गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है. पुलिस को उम्मीद है कि घटना की साजिश, इसमें शामिल अन्य लोगों और वारदात के पीछे के मकसद से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं.