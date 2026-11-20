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जहां लोग कचरा देखते हैं, वहां इन्होंने रोजगार देखा: मिलिए महाराष्ट्र के उन दो कारीगरों से जो खेतों के कचरे से महिलाओं को बना रहे हैं आत्मनिर्भर

• बेकार समझे जाने वाले कृषि कचरे से महाराष्ट्र के कारीगरों ने खड़ा किया रोजगार का मॉडल ( ETV Bharat )

मुंबई: फसल कटने के बाद खेतों में बचा हुआ कचरा, जिसे आमतौर पर पराली या कृषि अवशेष कहा जाता है, भारत में लंबे समय से एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती बना हुआ है. अगली फसल के लिए खेत को जल्दी खाली करने और कचरे से छुटकारा पाने के लिए किसान अक्सर खेतों में ही इन अवशेषों को आग लगा देते हैं. इस आग से उठने वाला जहरीला धुआं न केवल हवा को प्रदूषित करता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति और आम लोगों की सेहत को भी भारी नुकसान पहुंचाता है.

लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इसी बेकार समझे जाने वाले कृषि कचरे को जलाने के बजाय उससे बेहद खूबसूरत, टिकाऊ और रोजमर्रा के काम आने वाले उत्पाद तैयार किए जाएं? क्या खेतों में जलने वाला यह कचरा ग्रामीण इलाकों में रोजगार और अच्छी आमदनी का एक बड़ा जरिया बन सकता है?

इस सवाल का जवाब महाराष्ट्र के दो दूरदर्शी कारीगरों ने अपनी मेहनत और अनूठी सोच से दे दिया है. देश की राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहे भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF) के महाराष्ट्र पवेलियन में इन दोनों कारीगरों की कला लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई है. महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले की माधुरी पवार मक्के के छिलकों और अन्य कृषि अवशेषों से रंग-बिरंगे और आकर्षक गुलदस्ते बना रही हैं. वहीं, सिंधुदुर्ग जिले के राजाराम ए. राउल नारियल के बेकार छिलकों और उनके रेशों (कॉयर) का इस्तेमाल करके गमले, पायदान, चटाई, रस्सियां और भगवान गणेश की खूबसूरत मूर्तियां तैयार कर रहे हैं. इन दोनों पहलों की सबसे बड़ी खासियत केवल कचरे का दोबारा इस्तेमाल करना ही नहीं है, बल्कि इसके जरिए ग्रामीण महिलाओं के लिए घर बैठे रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए रास्ते खोलना भी है. प्रदर्शनी में सजी नारियल के रेशों से बनी गणेश मूर्तियां और गमले। (ETV Bharat) खेतों में जलने वाले मक्के के छिलकों से बन रहे हैं अनोखे गुलदस्ते

महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के एक छोटे से गांव हिनवरापुर की रहने वाली माधुरी पवार अपनी खास पहल 'सखी रीसायकल' के जरिए कृषि अवशेषों को एक नया जीवन दे रही हैं. भारत मंडपम में लगे उनके स्टॉल पर सजे रंग-बिरंगे फूल और गुलदस्ते हर दर्शक का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं. पहली नजर में कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये खूबसूरत फूल मक्के के उन छिलकों से बने हैं, जिन्हें किसान कचरा समझकर खेतों में जला देते हैं. माधुरी बताती हैं कि उनके इलाके में मक्के और दालों की खेती बड़े पैमाने पर होती है. फसल की कटाई हो जाने के बाद खेतों में भारी मात्रा में कृषि अवशेष बच जाते हैं, जिनमें मक्के के छिलके और अरहर (तूर) दाल जैसी फसलों के डंठल शामिल होते हैं. उनके मुताबिक, स्थानीय स्तर पर खास तौर पर अप्रैल और मई के महीनों में खेतों में कचरा जलाने की घटनाएं बहुत आम हैं. इन महीनों में लगभग हर दिन अलग-अलग खेतों में कृषि अपशिष्ट जलाए जाते हैं, जिससे आसपास के पूरे वातावरण में धुआं फैल जाता है और प्रदूषण बढ़ता है. माधुरी कहती हैं कि मक्के के भुट्टे निकाल लेने के बाद भी खेत में छिलकों और पत्तों का एक बड़ा हिस्सा बच जाता है. इसे आग के हवाले करने के बजाय वे सीधे खेतों से इकट्ठा करती हैं और अपने उत्पादों के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करती हैं. कॉलेज के दिनों में प्लास्टिक कचरे से शुरू हुआ था यह सफर

माधुरी पवार के इस अनोखे काम की नींव उनके कॉलेज के दिनों में ही पड़ गई थी. माधुरी बताती हैं कि वे साल 2016 से कचरे को रीसायकल करने का काम कर रही हैं. शुरुआत में वे चिप्स के खाली पैकेट और फलों की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली बेकार प्लास्टिक से खूबसूरत फूल और गुलदस्ते बनाया करती थीं. उनकी इस कला की इतनी सराहना हुई कि खुद उनके कॉलेज ने भी उनके बनाए हुए उत्पादों को खरीदा. पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वे वापस अपने गांव लौटीं, तो उन्होंने देखा कि गांव में प्लास्टिक से भी बड़ी समस्या खेतों में जलने वाले कृषि कचरे की है. यहीं से उन्हें यह विचार आया कि क्यों न अपने क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध कृषि अवशेषों को ही उपयोगी और सजावटी उत्पादों में बदला जाए. पिछले करीब चार सालों से वे पूरी लगन के साथ इसी दिशा में काम कर रही हैं. कोकोपीट और मिट्टी से भरे नारियल रेशे के गमलों में उगते पौधे (ETV Bharat) खेत से लेकर तैयार उत्पाद तक: पूरी प्रक्रिया होती है हाथों से

माधुरी के उत्पादों की खासियत इन्हें बनाने की प्रक्रिया भी है. वे बताती हैं कि इस काम का पहला चरण खेतों से मक्के के छिलकों को इकट्ठा करना होता है. इसके बाद मक्के के पत्तों और छिलकों को अलग-अलग किया जाता है. फिर उनकी बारीकी से छंटाई होती है, उन्हें अच्छी तरह साफ किया जाता है और जरूरत के हिसाब से आकार में काटा जाता है. इसके बाद इन तैयार सामग्रियों से फूल और अन्य सजावटी सामान तैयार किए जाते हैं. माधुरी के अनुसार, खेत से कच्चा माल इकट्ठा करने से लेकर अंतिम उत्पाद तैयार करने तक की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से हाथों से की जाती है. इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली खास तकनीक को उन्होंने पेटेंट भी करा लिया है, यही वजह है कि वे इसके तकनीकी पहलुओं की बारीक जानकारी साझा नहीं कर सकतीं. उनके उत्पादों की कीमत 99 रुपये से शुरू होकर 5,000 रुपये तक जाती है. बुलढाणा में उनकी अपनी एक दुकान भी है, जहां ग्राहकों से उन्हें बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है. इसके अलावा वे विभिन्न प्रदर्शनियों में हिस्सा लेती हैं और उनके पास बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) ग्राहक भी हैं. एक महिला से शुरू हुआ कारवां 15 तक पहुंचा, किसानों को भी जोड़ने का लक्ष्य

माधुरी पवार की इस पहल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ना है. वे बताती हैं कि जब उन्होंने यह काम शुरू किया था, तब इसके साथ केवल एक ही महिला जुड़ी हुई थी. लेकिन आज 'सखी रीसायकल' के साथ करीब 15 ग्रामीण महिलाएं नियमित रूप से काम कर रही हैं. ये महिलाएं कृषि अवशेषों से अलग-अलग उत्पाद बना रही हैं, जिससे उन्हें अपने ही गांव में और घरों के पास रहकर काम करने और आमदनी कमाने का अवसर मिल रहा है. सखी रीसायकल के स्टॉल पर सजे मक्के के छिलकों वाले रंग-बिरंगे गुलदस्ते। (ETV Bharat) इसके साथ ही, माधुरी का लक्ष्य किसानों को भी इस पहल से जोड़ना है. वर्तमान में वे किसानों से कृषि अवशेष खरीदती हैं. उनका उद्देश्य एक ऐसा तंत्र विकसित करना है, जिसमें किसान फसल कटाई के बाद बचे अवशेषों को जलाने के बजाय उन्हें बेचकर अतिरिक्त कमाई कर सकें. वे अपनी इस पहल को 'सर्कुलर इकोनॉमी' के रूप में देखती हैं, जिससे किसानों को अतिरिक्त पैसा मिलेगा, महिलाओं को रोजगार मिलेगा और खेतों में कचरा जलाने की जरूरत कम होगी.