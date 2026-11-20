जहां लोग कचरा देखते हैं, वहां इन्होंने रोजगार देखा: मिलिए महाराष्ट्र के उन दो कारीगरों से जो खेतों के कचरे से महिलाओं को बना रहे हैं आत्मनिर्भर
खेती के बेकार अवशेषों को उपयोगी हस्तशिल्प में बदलकर महाराष्ट्र की माधुरी और राजाराम सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं को घर बैठे आत्मनिर्भर बना रहे हैं.
Published : November 20, 2026 at 10:35 AM IST
मुंबई: फसल कटने के बाद खेतों में बचा हुआ कचरा, जिसे आमतौर पर पराली या कृषि अवशेष कहा जाता है, भारत में लंबे समय से एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती बना हुआ है. अगली फसल के लिए खेत को जल्दी खाली करने और कचरे से छुटकारा पाने के लिए किसान अक्सर खेतों में ही इन अवशेषों को आग लगा देते हैं. इस आग से उठने वाला जहरीला धुआं न केवल हवा को प्रदूषित करता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति और आम लोगों की सेहत को भी भारी नुकसान पहुंचाता है.
लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इसी बेकार समझे जाने वाले कृषि कचरे को जलाने के बजाय उससे बेहद खूबसूरत, टिकाऊ और रोजमर्रा के काम आने वाले उत्पाद तैयार किए जाएं? क्या खेतों में जलने वाला यह कचरा ग्रामीण इलाकों में रोजगार और अच्छी आमदनी का एक बड़ा जरिया बन सकता है?
इस सवाल का जवाब महाराष्ट्र के दो दूरदर्शी कारीगरों ने अपनी मेहनत और अनूठी सोच से दे दिया है. देश की राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहे भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF) के महाराष्ट्र पवेलियन में इन दोनों कारीगरों की कला लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई है. महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले की माधुरी पवार मक्के के छिलकों और अन्य कृषि अवशेषों से रंग-बिरंगे और आकर्षक गुलदस्ते बना रही हैं. वहीं, सिंधुदुर्ग जिले के राजाराम ए. राउल नारियल के बेकार छिलकों और उनके रेशों (कॉयर) का इस्तेमाल करके गमले, पायदान, चटाई, रस्सियां और भगवान गणेश की खूबसूरत मूर्तियां तैयार कर रहे हैं. इन दोनों पहलों की सबसे बड़ी खासियत केवल कचरे का दोबारा इस्तेमाल करना ही नहीं है, बल्कि इसके जरिए ग्रामीण महिलाओं के लिए घर बैठे रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए रास्ते खोलना भी है.
खेतों में जलने वाले मक्के के छिलकों से बन रहे हैं अनोखे गुलदस्ते
महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के एक छोटे से गांव हिनवरापुर की रहने वाली माधुरी पवार अपनी खास पहल 'सखी रीसायकल' के जरिए कृषि अवशेषों को एक नया जीवन दे रही हैं. भारत मंडपम में लगे उनके स्टॉल पर सजे रंग-बिरंगे फूल और गुलदस्ते हर दर्शक का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं. पहली नजर में कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये खूबसूरत फूल मक्के के उन छिलकों से बने हैं, जिन्हें किसान कचरा समझकर खेतों में जला देते हैं.
माधुरी बताती हैं कि उनके इलाके में मक्के और दालों की खेती बड़े पैमाने पर होती है. फसल की कटाई हो जाने के बाद खेतों में भारी मात्रा में कृषि अवशेष बच जाते हैं, जिनमें मक्के के छिलके और अरहर (तूर) दाल जैसी फसलों के डंठल शामिल होते हैं. उनके मुताबिक, स्थानीय स्तर पर खास तौर पर अप्रैल और मई के महीनों में खेतों में कचरा जलाने की घटनाएं बहुत आम हैं. इन महीनों में लगभग हर दिन अलग-अलग खेतों में कृषि अपशिष्ट जलाए जाते हैं, जिससे आसपास के पूरे वातावरण में धुआं फैल जाता है और प्रदूषण बढ़ता है.
माधुरी कहती हैं कि मक्के के भुट्टे निकाल लेने के बाद भी खेत में छिलकों और पत्तों का एक बड़ा हिस्सा बच जाता है. इसे आग के हवाले करने के बजाय वे सीधे खेतों से इकट्ठा करती हैं और अपने उत्पादों के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करती हैं.
कॉलेज के दिनों में प्लास्टिक कचरे से शुरू हुआ था यह सफर
माधुरी पवार के इस अनोखे काम की नींव उनके कॉलेज के दिनों में ही पड़ गई थी. माधुरी बताती हैं कि वे साल 2016 से कचरे को रीसायकल करने का काम कर रही हैं. शुरुआत में वे चिप्स के खाली पैकेट और फलों की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली बेकार प्लास्टिक से खूबसूरत फूल और गुलदस्ते बनाया करती थीं. उनकी इस कला की इतनी सराहना हुई कि खुद उनके कॉलेज ने भी उनके बनाए हुए उत्पादों को खरीदा.
पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वे वापस अपने गांव लौटीं, तो उन्होंने देखा कि गांव में प्लास्टिक से भी बड़ी समस्या खेतों में जलने वाले कृषि कचरे की है. यहीं से उन्हें यह विचार आया कि क्यों न अपने क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध कृषि अवशेषों को ही उपयोगी और सजावटी उत्पादों में बदला जाए. पिछले करीब चार सालों से वे पूरी लगन के साथ इसी दिशा में काम कर रही हैं.
खेत से लेकर तैयार उत्पाद तक: पूरी प्रक्रिया होती है हाथों से
माधुरी के उत्पादों की खासियत इन्हें बनाने की प्रक्रिया भी है. वे बताती हैं कि इस काम का पहला चरण खेतों से मक्के के छिलकों को इकट्ठा करना होता है. इसके बाद मक्के के पत्तों और छिलकों को अलग-अलग किया जाता है. फिर उनकी बारीकी से छंटाई होती है, उन्हें अच्छी तरह साफ किया जाता है और जरूरत के हिसाब से आकार में काटा जाता है. इसके बाद इन तैयार सामग्रियों से फूल और अन्य सजावटी सामान तैयार किए जाते हैं.
माधुरी के अनुसार, खेत से कच्चा माल इकट्ठा करने से लेकर अंतिम उत्पाद तैयार करने तक की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से हाथों से की जाती है. इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली खास तकनीक को उन्होंने पेटेंट भी करा लिया है, यही वजह है कि वे इसके तकनीकी पहलुओं की बारीक जानकारी साझा नहीं कर सकतीं. उनके उत्पादों की कीमत 99 रुपये से शुरू होकर 5,000 रुपये तक जाती है. बुलढाणा में उनकी अपनी एक दुकान भी है, जहां ग्राहकों से उन्हें बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है. इसके अलावा वे विभिन्न प्रदर्शनियों में हिस्सा लेती हैं और उनके पास बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) ग्राहक भी हैं.
एक महिला से शुरू हुआ कारवां 15 तक पहुंचा, किसानों को भी जोड़ने का लक्ष्य
माधुरी पवार की इस पहल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ना है. वे बताती हैं कि जब उन्होंने यह काम शुरू किया था, तब इसके साथ केवल एक ही महिला जुड़ी हुई थी. लेकिन आज 'सखी रीसायकल' के साथ करीब 15 ग्रामीण महिलाएं नियमित रूप से काम कर रही हैं. ये महिलाएं कृषि अवशेषों से अलग-अलग उत्पाद बना रही हैं, जिससे उन्हें अपने ही गांव में और घरों के पास रहकर काम करने और आमदनी कमाने का अवसर मिल रहा है.
इसके साथ ही, माधुरी का लक्ष्य किसानों को भी इस पहल से जोड़ना है. वर्तमान में वे किसानों से कृषि अवशेष खरीदती हैं. उनका उद्देश्य एक ऐसा तंत्र विकसित करना है, जिसमें किसान फसल कटाई के बाद बचे अवशेषों को जलाने के बजाय उन्हें बेचकर अतिरिक्त कमाई कर सकें. वे अपनी इस पहल को 'सर्कुलर इकोनॉमी' के रूप में देखती हैं, जिससे किसानों को अतिरिक्त पैसा मिलेगा, महिलाओं को रोजगार मिलेगा और खेतों में कचरा जलाने की जरूरत कम होगी.
ताजे फूलों की तरह मुरझाते नहीं हैं ये गुलदस्ते, यादों की तरह सहेज सकते हैं
माधुरी की इस पहल का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह पारंपरिक उपहार का एक नया और टिकाऊ विकल्प पेश करती है. आमतौर पर लोग जन्मदिन, शादी, सालगिरह और अन्य खास मौकों पर ताजे फूलों के गुलदस्ते भेंट करते हैं, जो कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं और कचरा बन जाते हैं. इसके उलट, मक्के के छिलकों से बने माधुरी के ये अनोखे गुलदस्ते लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं.
माधुरी के मुताबिक, ये गुलदस्ते केवल उपहार भर नहीं हैं, बल्कि इन्हें एक यादगार (कीपसेक) के रूप में सहेज कर रखा जा सकता है. यह किसी खास पल और उससे जुड़े रिश्तों की याद दिलाता रहता है, जिससे ग्राहकों को अलग से गुलदस्ता और अलग से तोहफा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती. इसके अलावा, इन उत्पादों में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल हैं, जो इस्तेमाल के बाद प्राकृतिक रूप से मिट्टी में गल जाती हैं. माधुरी मानती हैं कि ऐसे उत्पादों को खरीदना पर्यावरण की सुरक्षा और ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में सीधा योगदान है.
सिंधुदुर्ग के राजाराम की कमाल की कला: नारियल के छिलकों से बन रहे हैं गमले और गणेश मूर्तियां
इसी पवेलियन में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले से आए राजाराम ए. राउल नारियल के छिलकों और उनके रेशों, जिन्हें 'कॉयर' (Coir) कहा जाता है, का उपयोग करके तरह-तरह के हस्तशिल्प उत्पाद बना रहे हैं. इस काम में उनकी पत्नी भी सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं. राजाराम बताते हैं कि सिंधुदुर्ग में नारियल के पेड़ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं. पहले नारियल के छिलकों को मुख्य रूप से ईंधन के रूप में जलाया जाता था या यूं ही फेंक दिया जाता था. उन्होंने इस प्राकृतिक कचरे को उपयोगी उत्पादों में बदलने का फैसला किया.
इसके लिए उन्होंने केरल के अलाप्पुझा जाकर कॉयर से उत्पाद बनाने का विशेष प्रशिक्षण लिया. प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वे महाराष्ट्र लौटे और अपने काम का विस्तार किया. आज वे और उनकी पत्नी 'कॉयर बोर्ड' के प्रशिक्षक के रूप में भी काम करते हैं और ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को ट्रेनिंग देते हैं. राजाराम बताते हैं कि नारियल के छिलकों से निकाले गए रेशों से रस्सियां, चटाइयां, पायदान और गमले बनाए जाते हैं. इनके अलावा, कॉयर फाइबर से सजावटी सामान, जानवरों की आकृतियां और भगवान गणेश की मूर्तियां भी तैयार की जाती हैं.
कैसे बनते हैं नारियल के रेशे से उत्पाद? समझिए पूरी प्रक्रिया
राजाराम इस पूरी प्रक्रिया को समझाते हुए बताते हैं कि सबसे पहले नारियल के छिलकों से रेशे निकाले जाते हैं. इसके बाद इन रेशों को आपस में जोड़कर एक शीट तैयार की जाती है, जिसमें रेशों को मजबूती से बांधने के लिए लेटेक्स का उपयोग किया जाता है. शीट की मोटाई उत्पाद के अनुसार तय होती है—उदाहरण के लिए, उनके एक डिजाइन में लगभग 3 मिलीमीटर मोटी शीट का उपयोग किया गया है.
इसके बाद इस शीट को एक मोल्डिंग मशीन के अंदर रखा जाता है. अलग-अलग सांचों का उपयोग करके और दबाव डालकर उत्पाद का जरूरी हिस्सा तैयार किया जाता है. अंत में किनारों की फिनिशिंग करके उत्पाद को उसका अंतिम रूप दिया जाता है. राजाराम और उनकी पत्नी इस तकनीक से रोजमर्रा के घरेलू सामानों के साथ-साथ आकर्षक सजावटी और उपहार देने वाले उत्पाद भी तैयार करते हैं.
गणेश मूर्तियों से लेकर कोकोपीट वाले गमलों तक: दो साल तक चलते हैं ये उत्पाद
कॉयर से बने उत्पादों का उपयोग त्योहारों, धार्मिक आयोजनों और खास समारोहों में उपहार के रूप में भी किया जा सकता है. राजाराम बताते हैं कि उनकी पत्नी इस काम में बराबर का योगदान देती हैं और दोनों मिलकर अलग-अलग डिजाइनों में गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं. बारीक कारीगरी वाली एक गणेश मूर्ति को तैयार करने में लगभग चार घंटे का समय लगता है. डिजाइन और पैकेजिंग के आधार पर इन मूर्तियों की कीमत 700 से 800 रुपये तक होती है, हालांकि भारत मंडपम में उन्होंने एक मूर्ति की कीमत 500 रुपये रखी है.
इसके अलावा, वे कॉयर से पौधे लगाने वाले गमले भी बनाते हैं. इन गमलों में 'कोकोपीट' होता है, जिसे मिट्टी में मिलाकर पौधे उगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. राजाराम के अनुसार, कोकोपीट के उपयोग से पौधों में पानी देने की जरूरत काफी कम हो जाती है. ये कॉयर गमले लगभग दो साल तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इसके बाद इन्हें मिट्टी में दबाया जा सकता है, जहां ये प्राकृतिक रूप से गलकर जैविक खाद (कम्पोस्ट) में बदल जाते हैं.
घर बैठे रोजगार: सिंधुदुर्ग की 300 से 400 ग्रामीण महिलाएं बनीं आत्मनिर्भर
राजाराम की इस पहल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक ग्रामीण महिलाओं को कॉयर आधारित काम से जोड़ना है. वे बताते हैं कि सिंधुदुर्ग जिले में अब तक करीब 300 से 400 महिलाओं को इस काम का प्रशिक्षण दिया जा चुका है. ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 'कॉयर बोर्ड' के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं. इसके तहत गांवों में 20-20 महिलाओं के समूह बनाए जाते हैं, जहां उन्हें नारियल के रेशों से रस्सियां, चटाइयां और पायदान बनाने की तकनीक सिखाई जाती है.
यह प्रशिक्षण लगभग दो महीने तक चलता है, जिस दौरान कॉयर बोर्ड की ओर से प्रशिक्षण ले रही महिलाओं को 6,000 रुपये का वजीफा (स्टाइपेंड) भी दिया जाता है. राजाराम बताते हैं कि इनमें से कई महिलाएं पहले केवल घरेलू जिम्मेदारियों तक ही सीमित थीं, लेकिन ट्रेनिंग के बाद अब वे अपने घरों से ही कॉयर उत्पाद बनाकर अच्छी आमदनी कमा रही हैं. कुछ महिलाओं ने तो स्वतंत्र रूप से छोटी मशीनें भी खरीद ली हैं और खुद पायदान जैसे उत्पाद बनाना शुरू कर दिया है.
इसके साथ ही, राजाराम और उनकी टीम इन महिलाओं को बाजार उपलब्ध कराने में भी मदद करती है. वे महिलाओं से तैयार उत्पाद खरीद लेते हैं और उन्हें आगे बाजार में बेचते हैं, जिससे महिलाओं को ग्राहक ढूंढने की परेशानी नहीं उठानी पड़ती. कुल मिलाकर, ये दोनों पहलें दिखाती हैं कि कैसे कृषि और प्राकृतिक कचरा प्रदूषण को कम करने के साथ-साथ ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता और आमदनी का एक मजबूत जरिया बन सकता है.
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