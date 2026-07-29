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कोर्ट रूम में चीफ जस्टिस के साथ अभद्रता का व्यवहार करने वाले दो लॉ स्टूडेंट को मिली जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले दिनों चीफ जस्टिस के साथ अभद्रता का व्यवहार करने वाले दो लॉ स्टूडेंट को जमानत दे दी है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रवि ने दोनों को जमानत देने का आदेश दिया.

कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने दोनों को आदेश दिया कि वे जांच में सहयोग करेंगे और कोर्ट में चलने वाले ट्रायल में हर तिथि को उपस्थित होंगे. कोर्ट ने दोनों को निर्देश दिया कि दोनों आरोपी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे.

कोर्ट ने जिन आरोपियों को जमानत दी है वे हैं प्रबल प्रताप सिंह और चंद्रभान. प्रबल प्रताप सिंह लखनऊ यूनिवर्सिटी के लॉ कोर्स के तृतीय वर्ष जबकि चंद्रभान लॉ कोर्स के द्वितीय वर्ष के छात्र हैं. दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों के खिलाफ तिलक मार्ग थाने में सुप्रीम कोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ ने एक शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में 10 जुलाई के जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच के समक्ष हुई घटना का जिक्र किया गया था.