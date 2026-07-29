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कोर्ट रूम में चीफ जस्टिस के साथ अभद्रता का व्यवहार करने वाले दो लॉ स्टूडेंट को मिली जमानत

दोनों लॉ स्टूडेंट को 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी.

जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रवि ने दोनों को जमानत देने का आदेश दिया
जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रवि ने दोनों को जमानत देने का आदेश दिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 29, 2026 at 12:46 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले दिनों चीफ जस्टिस के साथ अभद्रता का व्यवहार करने वाले दो लॉ स्टूडेंट को जमानत दे दी है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रवि ने दोनों को जमानत देने का आदेश दिया.

कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने दोनों को आदेश दिया कि वे जांच में सहयोग करेंगे और कोर्ट में चलने वाले ट्रायल में हर तिथि को उपस्थित होंगे. कोर्ट ने दोनों को निर्देश दिया कि दोनों आरोपी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे.

कोर्ट ने जिन आरोपियों को जमानत दी है वे हैं प्रबल प्रताप सिंह और चंद्रभान. प्रबल प्रताप सिंह लखनऊ यूनिवर्सिटी के लॉ कोर्स के तृतीय वर्ष जबकि चंद्रभान लॉ कोर्स के द्वितीय वर्ष के छात्र हैं. दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों के खिलाफ तिलक मार्ग थाने में सुप्रीम कोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ ने एक शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में 10 जुलाई के जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच के समक्ष हुई घटना का जिक्र किया गया था.

10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में संबंधित मामले की सुनवाई शुरु हुई तो कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप खुद ही पैरवी करेंगे. इस पर प्रबल ने अंग्रेजी में कहा कि न्यायिक अधिकारी महोदय, मैं आपको आदेश देता हूं कि आप लखनऊ के एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दें.

इस पर जस्टिस केवी विश्वनाथन ने हैरानी जताते हुए पूछा कि आप मुझे आदेश दे रहे हैं. जवाब में प्रबल प्रताप ने कहा कि मेरी तरफ से बस इतना ही. सब कुछ रिकॉर्ड पर है. इसके बाद उसने चीफ जस्टिस सूर्यकांत के साथ अभद्रता का व्यवहार करते हुए केस की फाइल जजों की तरफ हवा में फेंक दी. उसके बाद सिक्योरिटी स्टाफ ने प्रबल प्रताप को पकड़कर कोर्ट रुम से बाहर निकाला.

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चीफ जस्टिस अभद्रता का व्यवहार
TWO LAW STUDENTS GRANTED BAIL
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