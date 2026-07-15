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चीफ जस्टिस को गाली देने वाले दो लॉ स्टूडेंट को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले दिनों चीफ जस्टिस को गाली देने वाले दो लॉ स्टूडेंट को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रवि ने दोनों को 29 जुलाई तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

आज दोनों आरोपियों की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने जिन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया उनमें प्रबल प्रताप सिंह और चंद्रभान हैं. प्रबल प्रताप सिंह लखनऊ यूनिवर्सिटी के लॉ कोर्स के तृतीय वर्ष जबकि चंद्रभान लॉ कोर्स के द्वितीय वर्ष के छात्र हैं.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों के खिलाफ तिलक मार्ग थाने में सुप्रीम कोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ ने एक शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में 10 जुलाई के जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच के समक्ष हुई घटना का जिक्र किया गया था. 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में संबंधित मामले की सुनवाई शुरु हुई तो कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप खुद ही पैरवी करेंगे. इस पर प्रबल ने अंग्रेजी में कहा कि न्यायिक अधिकारी महोदय, मैं आपको आदेश देता हूं कि आप लखनऊ के एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दें. इस पर जस्टिस केवी विश्वनाथन ने हैराना जताते हुए पूछा कि आप मुझे आदेश दे रहे हैं। जवाब में प्रबल प्रताप ने कहा कि मेरी तरफ से बस इतना ही. सब कुछ रिकॉर्ड पर है.