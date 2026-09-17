मणिपुर के भाजपा विधायक ने दिल्ली प्रदर्शन में लिया हिस्सा, केंद्र से दखल की मांग की
कुकी-जो समुदाय के विधायकों ने मणिपुर हिंसा खत्म करने के लिए केंद्र से दखल की मांग की.
Published : September 17, 2026 at 6:33 PM IST
नई दिल्ली : मणिपुर के कुकी-जो समुदाय के बीजेपी के दो मौजूदा विधायक गुरुवार को राजधानी दिल्ली में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हुए. उन्होंने राज्य में फिर से भड़की हिंसा को रोकने और हालात सामान्य करने के लिए केंद्र सरकार से तुरंत दखल देने की मांग की.
मणिपुर में युमनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के सदस्य पाओलिएनलाल हाओकिप और चिनलुंथंग मानलुन ने 'कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन' (केएसओ), दिल्ली-एनसीआर द्वारा आयोजित प्रदर्शन में हिस्सा लिया. यह प्रदर्शन राज्य में टारगेटेड किलिंग (खास लोगों को निशाना बनाकर की जाने वाली हत्याओं) को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच किया गया.
पाओलिएनलाल ने यहां ईटीवी भारत से कहा, "यह बहुत दुखद है कि मणिपुर में चुनी हुई सरकार होने के बावजूद, टारगेटेड किलिंग बिना रुके जारी है." उन्होंने केंद्र से तुरंत दखल देने की अपील करते हुए कहा कि हालात को और बिगड़ने नहीं दिया जाना चाहिए.
मणिपुर की साइकोट (एसटी) सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले पाओलिएनलाल ने कहा, "मणिपुर पहले ही तीन साल की हिंसा देख चुका है, जिसमें कई बेगुनाह नागरिक मारे गए और हजारों लोग विस्थापित हुए. केंद्र सरकार को ऐसी हिंसा को दोबारा होने से रोकने के लिए दखल देना चाहिए."
चुराचांदपुर जिले की सिंगहट (एसटी) सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले मानलुन ने भी हालात सामान्य करने के लिए केंद्र से दखल की मांग की. उन्होंने केंद्र से इस संकट का एक तय समय-सीमा के भीतर राजनीतिक समाधान खोजने की दिशा में काम करने का आग्रह किया. यह प्रदर्शन मणिपुर के कई हिस्सों में फिर से भड़की हिंसा के बीच हुआ. केएसओ दिल्ली-एनसीआर के सैकड़ों सदस्य जंतर-मंतर पर जमा हुए और कुकी-जो नागरिकों की हालिया हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की.
केएसओ दिल्ली-एनसीआर के जनरल सेक्रेटरी नगामखोतिनथांग ने मांग की कि सभी कथित नरसंहारों की जांच या तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करे या फिर ज्यूडिशियल निगरानी में बनी कोई स्वतंत्र स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करे.
उन्होंने कहा, "इसके लिए जिम्मेदार लोगों—जिनमें मास्टरमाइंड, फाइनेंसर और हथियार सप्लाई करने वाले शामिल हैं—को गिरफ़्तार किया जाना चाहिए. उन पर मुकदमा चलना चाहिए और उन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए."
प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य में सुरक्षा हालात को लेकर अपनी चिंताएं ज़ाहिर की गईं. ज्ञापन के मुताबिक, पिछले छह महीनों में उखरुल, कामजोंग, तामेंगलोंग, नोनी, कांगपोकपी और सेनापति जिलों में कुकी-जो गांवों को हथियारबंद हमलों, गोलाबारी और घुसपैठ का सामना करना पड़ा है. केएसओ का आरोप है कि खेतों में काम करते, जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करते या अपने घरों के अंदर मौजूद आम नागरिकों को निशाना बनाया गया. संगठन ने आम नागरिकों—जिनमें एक नर्सिंग ग्रेजुएट और बुज़ुर्ग निवासी भी शामिल हैं—की हत्या का मुद्दा भी उठाया और आरोप लगाया कि घरों और खेती से जुड़ी संरचनाओं को नष्ट कर दिया गया है. बेहतर सुरक्षा की मांग करते हुए, केएसओ ने संवेदनशील कुकी-जो गांवों में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) की स्थायी चौकियां बनाने की मांग की.
कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन, दिल्ली-एनसीआर की प्रेसिडेंट नेन्गनेइटिंग ने भी राष्ट्रपति शासन फिर से लागू करने की मांग की. उन्होंने तर्क दिया कि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों के बीच बेहतर केंद्रीय तालमेल जरूरी है.नेन्गनेइटिंग ने कहा, "सरकार के कदम उठाने का इंतजार करते हुए हमारे लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता."
केएसओ के ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि कुकी-जो नागरिकों पर हुए हमलों में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-इसक-मुइवा और जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट-कामसन के कैडर शामिल थे. संगठन ने एक विस्तृत जांच की अपनी मांग के तहत ये आरोप पेश किए.मणिपुर में हाल ही में हुई हत्याओं के बाद दिल्ली में कुकी-जो समूहों के विरोध प्रदर्शनों की कड़ी में यह ताज़ा प्रदर्शन शामिल है.
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