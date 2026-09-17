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मणिपुर के भाजपा विधायक ने दिल्ली प्रदर्शन में लिया हिस्सा, केंद्र से दखल की मांग की

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नई दिल्ली : मणिपुर के कुकी-जो समुदाय के बीजेपी के दो मौजूदा विधायक गुरुवार को राजधानी दिल्ली में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हुए. उन्होंने राज्य में फिर से भड़की हिंसा को रोकने और हालात सामान्य करने के लिए केंद्र सरकार से तुरंत दखल देने की मांग की. मणिपुर में युमनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के सदस्य पाओलिएनलाल हाओकिप और चिनलुंथंग मानलुन ने 'कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन' (केएसओ), दिल्ली-एनसीआर द्वारा आयोजित प्रदर्शन में हिस्सा लिया. यह प्रदर्शन राज्य में टारगेटेड किलिंग (खास लोगों को निशाना बनाकर की जाने वाली हत्याओं) को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच किया गया. पाओलिएनलाल ने यहां ईटीवी भारत से कहा, "यह बहुत दुखद है कि मणिपुर में चुनी हुई सरकार होने के बावजूद, टारगेटेड किलिंग बिना रुके जारी है." उन्होंने केंद्र से तुरंत दखल देने की अपील करते हुए कहा कि हालात को और बिगड़ने नहीं दिया जाना चाहिए. मणिपुर की साइकोट (एसटी) सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले पाओलिएनलाल ने कहा, "मणिपुर पहले ही तीन साल की हिंसा देख चुका है, जिसमें कई बेगुनाह नागरिक मारे गए और हजारों लोग विस्थापित हुए. केंद्र सरकार को ऐसी हिंसा को दोबारा होने से रोकने के लिए दखल देना चाहिए." चुराचांदपुर जिले की सिंगहट (एसटी) सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले मानलुन ने भी हालात सामान्य करने के लिए केंद्र से दखल की मांग की. उन्होंने केंद्र से इस संकट का एक तय समय-सीमा के भीतर राजनीतिक समाधान खोजने की दिशा में काम करने का आग्रह किया. यह प्रदर्शन मणिपुर के कई हिस्सों में फिर से भड़की हिंसा के बीच हुआ. केएसओ दिल्ली-एनसीआर के सैकड़ों सदस्य जंतर-मंतर पर जमा हुए और कुकी-जो नागरिकों की हालिया हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की. केएसओ दिल्ली-एनसीआर के जनरल सेक्रेटरी नगामखोतिनथांग ने मांग की कि सभी कथित नरसंहारों की जांच या तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करे या फिर ज्यूडिशियल निगरानी में बनी कोई स्वतंत्र स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करे.