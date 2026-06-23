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महिला के पेट से निकला 2 किलो का बालों का विशाल गुच्छा, फरीदाबाद के डॉक्टरों ने सर्जरी कर बचाई जान

फरीदाबाद : कई महीनों से पेट दर्द, भूख ना लगना और थोड़ी मात्रा में भोजन करने पर भी पेट भरा हुआ महसूस होने जैसी समस्याओं से जूझ रही 30 वर्षीय शशि को तब राहत मिली जब अमृता अस्पताल, फरीदाबाद के चिकित्सकों ने उसके पेट से बालों का एक विशाल गुच्छा (ट्राइकोबेज़ोअर) सफलतापूर्वक निकाल दिया. ये दुर्लभ स्थिति वर्षों तक बाल निगलने की आदत के कारण बनी, जो एक मानसिक स्वास्थ्य विकार से जुड़ी पाई गई.

बाल जमा होने से गांठ बन गई थी : फरवरी से लगातार पेट दर्द, मतली, भूख में कमी और कमजोरी की शिकायतों के बावजूद शशि की बीमारी का कारण कई स्वास्थ्य केंद्रों में स्पष्ट नहीं हो पाया था. अमृता अस्पताल में विस्तृत जांच के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि उसके पेट में बड़ी मात्रा में बाल जमा होकर एक ठोस गांठ का रूप ले चुके थे. जांच में ये भी सामने आया कि मरीज ट्राइकोटिलोमेनिया नामक मानसिक विकार से पीड़ित थी, जिसमें व्यक्ति को बार-बार अपने बाल नोचने की अनियंत्रित इच्छा होती है. कुछ मामलों में मरीज उन बालों को निगल भी लेते हैं, जिसे ट्राइकोफेजिया कहा जाता है. चूंकि बाल शरीर में पचते नहीं हैं, इसलिए वे धीरे-धीरे पेट में जमा होकर ट्राइकोबेज़ोअर का रूप ले लेते हैं.

फरीदाबाद का अमृता अस्पताल (ETV Bharat)

2 किलो से ज्यादा बालों का गुच्छा निकला : मरीज का इलाज अमृता अस्पताल के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी विभाग के डॉ. सलीम नाइक, डॉ. पुनीत धर और डॉ. जया अग्रवाल की टीम द्वारा किया गया. चिकित्सकों ने एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटॉमी के जरिए बालों के इस विशाल गुच्छे को सफलतापूर्वक निकाल दिया. यदि समय रहते इलाज नहीं किया जाता तो ये स्थिति आंतों में रुकावट, गंभीर कुपोषण, संक्रमण, पेट या आंत में छेद जैसी जानलेवा जटिलताओं का कारण बन सकती थी. वहीं बालों के गुच्छे की बात करें तो वो पूरी तरह से पेट का आकार ले चुका था और उसका वजन 2. 135 किलो ग्राम था.