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महिला के पेट से निकला 2 किलो का बालों का विशाल गुच्छा, फरीदाबाद के डॉक्टरों ने सर्जरी कर बचाई जान

हरियाणा के फरीदाबाद के अमृता अस्पताल में एक महिला की सर्जरी के बाद पेट से 2 किलो बालों का गुच्छा निकला है.

Two Kilogram Hair removed from woman stomach after surgery in Amrita Hospital Faridabad
फरीदाबाद में महिला के पेट से निकला दो किलो बालों का गुच्छा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 23, 2026 at 8:34 PM IST

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फरीदाबाद : कई महीनों से पेट दर्द, भूख ना लगना और थोड़ी मात्रा में भोजन करने पर भी पेट भरा हुआ महसूस होने जैसी समस्याओं से जूझ रही 30 वर्षीय शशि को तब राहत मिली जब अमृता अस्पताल, फरीदाबाद के चिकित्सकों ने उसके पेट से बालों का एक विशाल गुच्छा (ट्राइकोबेज़ोअर) सफलतापूर्वक निकाल दिया. ये दुर्लभ स्थिति वर्षों तक बाल निगलने की आदत के कारण बनी, जो एक मानसिक स्वास्थ्य विकार से जुड़ी पाई गई.

बाल जमा होने से गांठ बन गई थी : फरवरी से लगातार पेट दर्द, मतली, भूख में कमी और कमजोरी की शिकायतों के बावजूद शशि की बीमारी का कारण कई स्वास्थ्य केंद्रों में स्पष्ट नहीं हो पाया था. अमृता अस्पताल में विस्तृत जांच के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि उसके पेट में बड़ी मात्रा में बाल जमा होकर एक ठोस गांठ का रूप ले चुके थे. जांच में ये भी सामने आया कि मरीज ट्राइकोटिलोमेनिया नामक मानसिक विकार से पीड़ित थी, जिसमें व्यक्ति को बार-बार अपने बाल नोचने की अनियंत्रित इच्छा होती है. कुछ मामलों में मरीज उन बालों को निगल भी लेते हैं, जिसे ट्राइकोफेजिया कहा जाता है. चूंकि बाल शरीर में पचते नहीं हैं, इसलिए वे धीरे-धीरे पेट में जमा होकर ट्राइकोबेज़ोअर का रूप ले लेते हैं.

Two Kilogram Hair removed from woman stomach after surgery in Amrita Hospital Faridabad
फरीदाबाद का अमृता अस्पताल (ETV Bharat)

2 किलो से ज्यादा बालों का गुच्छा निकला : मरीज का इलाज अमृता अस्पताल के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी विभाग के डॉ. सलीम नाइक, डॉ. पुनीत धर और डॉ. जया अग्रवाल की टीम द्वारा किया गया. चिकित्सकों ने एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटॉमी के जरिए बालों के इस विशाल गुच्छे को सफलतापूर्वक निकाल दिया. यदि समय रहते इलाज नहीं किया जाता तो ये स्थिति आंतों में रुकावट, गंभीर कुपोषण, संक्रमण, पेट या आंत में छेद जैसी जानलेवा जटिलताओं का कारण बन सकती थी. वहीं बालों के गुच्छे की बात करें तो वो पूरी तरह से पेट का आकार ले चुका था और उसका वजन 2. 135 किलो ग्राम था.

Two Kilogram Hair removed from woman stomach after surgery in Amrita Hospital Faridabad
डॉक्टरों की टीम ने किया इलाज (ETV Bharat)

आयुष्मान योजना से हुआ इलाज : इस मामले की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये रही कि मरीज का पूरा इलाज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) / आयुष्मान भारत के अंतर्गत किया गया. इस योजना के माध्यम से मरीज को बिना किसी आर्थिक बोझ के उच्च स्तरीय विशेषज्ञ चिकित्सा एवं जटिल सर्जिकल उपचार उपलब्ध कराया गया. ये मामला दर्शाता है कि किस प्रकार सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित कर रही हैं. सर्जरी के बाद मरीज की स्थिति लगातार बेहतर होती गई. उसे शीघ्र चलने-फिरने के लिए प्रोत्साहित किया गया, धीरे-धीरे सामान्य आहार शुरू कराया गया और चौथे पोस्ट-ऑपरेटिव दिन स्वस्थ अवस्था में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

Two Kilogram Hair removed from woman stomach after surgery in Amrita Hospital Faridabad
अमृता अस्पताल फरीदाबाद (ETV Bharat)

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